一周经济焦点：全球金融危机十周年将届 却几乎没什么值得庆祝

路透伦敦5月19日 - 2007年5月，时任美联储主席伯南克曾表示，美国次优抵押贷款市场的问题不会损及美国经济或银行体系。

从事后诸葛亮的角度来看，那是一次极大的误判。

自从全球金融危机爆发以来，全球经济用了整整十年才出现清晰的复苏迹象，即便现在来看，复苏进程还只是在走走停停。

美国方面，失业率位于十年最低点，但薪资水平却只在缓慢增长，近期公布的一系列经济数据一直都逊于预期。

欧洲和日本方面，经济增长在提速，促使欧洲央行和日本央行开始发出讯号，提示外界他们最终会退出大规模刺激计划。

但在欧洲，希腊债务危机依然远远没有结束，即便欧元区其他地区或会在周一欧元集团财长会议上为提供更多纾困开路。

此外，尽管法国本月将选择了一位中间派领导人，而不是极右翼民粹人士当政，新总统马克龙想要在6月选举后控制国会的多数席位恐怕不易。投资者依然对今年奥地利和明年意大利5月选举中欧元怀疑派政党的前景感到紧张。

亚洲方面，中国已经缓和了与美国的贸易紧张关系，至少现在来看是如此。但中国仍在努力控制国内的影子银行体系。

虽说新兴经济体可能搭上了全球经济增长的顺风车，但也有一些明显的例外，比如，受到衰退冲击的巴西和南非，双双都陷入了政治危机。

七国集团(G7)财长和央行总裁在5月13日意大利巴里(Bari)的会后声明中听起来只能算是有谨慎的信心。

“我想巴里会议刮起了一缕乐观情绪的轻风，”法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛在巴里对记者表示。“但是要说清楚的是，只是一阵轻风，不是劲风。”

对多数G7国家而言，最紧迫的问题是，美国总统特朗普在推动美国退出贸易协议、放松全球银行业监管规则、以及通过刺激经济来提振美元方面会走多远。

而这些全发生在媒体爆出猛料之前，这个猛料是特朗普曾试图阻止对他的前国家安全顾问与俄罗斯之间联系的调查。

华府危机引发金融市场大幅波动，投资者几乎要放弃对特朗普将落实他的减税宏伟计划的期望，开始考虑他被弹劾的可能性--目前来看依然很低。

野村分析师称，特朗普的运势急转直下或许会影响美联储的计划，外界普遍预期联储会在6月再度升息。

“尽管美联储还没有将财政政策完全纳入考量，但我们将会密切关注联储官员的任何最新言论，已了解他们是否正在下修对财政刺激因素的看法，”野村在给客户的报告中写道。

数位美联储决策者将在未来几天发表讲话，联储周三将公布5月会议记录，这次会议是在华府政治危机升级之前召开的。

特朗普自己也将在周五和周六在意大利南部城市陶尔米纳(Taormina)与其他G7国家领导人举行峰会，他有可能会面临压力，促其不要反对诉诸全球途径解决贸易和气候变化等问题。

数据方面，周五将迎来美国第一季GDP修正值，环比年增率预计将从初值0.7%上修，此数值为三年最慢增速，但许多分析师认为这只是短暂现象。

周四，英国也将公布第一季GDP修正值，据路透调查显示，该数据料将确认0.3%的按季增幅，不到去年第四季增幅的一半。

增长的放缓显示出，去年的英退欧公投以及接踵而来的通胀率急升，对英国经济产生了怎样的压力。

相比之下，周二Markit将公布的欧元区制造业和服务业采购经理人指数(PMI)初值料会显示，欧元区经济增长守在逾六年最强劲速度的附近。(完)