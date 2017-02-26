一周展望：通胀率触及2%将是央行采取行动的信号？

路透布鲁塞尔2月24日 - 美国总统特朗普将对国会发表的讲话或成为媒体头版头条，但通胀率若能达到2%，或许是下周意义更重大的经济事件，对于美国而言，那将是采取行动的信号，而对于欧洲，将会是一大重要里程碑。

2月公布的美国消费者物价指数(CPI)显示，1月物价按月涨幅创下近四年最大，按年涨幅为2.5%。

不过，美联储经常强调个人消费支出(PCE)这个通胀指标，因为它涵盖的商品和服务范围更广。周三将出炉的这个数据料升至2%。

ING的首席国际经济学家Rob Carnell认为这项数据很重要，它会推动更多美国联邦公开市场委员会(FOMC)委员在3月14-15日的会议上倾向采取行动，理由是低通胀消失了。

“他们的通胀目标即将触及长期目标水准，那个时候，每个人都应该要清醒过来并意识到：知道吗，3月是有可能采取行动的月份，”他说。

本月早前路透对初级市场交易商的调查显示，无人预期第二季之前会有下次升息。据周三公布的联储会议记录，许多美联储决策者表示，“很快”再次升息或许是适宜之举。这在市场看来意味着3月升息的机率降低了。

“他们能指明的唯一一件事情是围绕特朗普的不确定性。唯一的不确定性是他会落实多少刺激措施，”Carnell说。

特朗普周二将对国会发表演说，讲话预计会包含一些基建支出和税改计划的细节。其中税改计划可能包含一条新的进口边境税。

相比之下，将在3月9日开会的欧洲央行将更有余地暂不理会2%的通胀率，市场预期2月不计能源和食品的核心通胀率仍将稳稳低于1%。

不管怎样，欧元区整体通胀率将不大可能上升。

巴克莱的欧洲经济学家Fabio Fois预计4月和9月通胀率将出现“双顶”型态，受航空、度假、能源和食品价格上涨提振，之后核心通胀率会在2018年底跌向约1.2-1.3%的水平。

**英国物价对消费者的冲击最大**

如果通胀率未能刺激央行采取行动，那它会对消费者有什么样的影响呢？消费者是推动欧洲和美国经济增长的主要动力源。

随着股市在经历过特朗普胜选带来的最初提振之后逐步下滑，美国消费者信心料将从12月触及的15年高位进一步滑落。周二将公布的2月消费者信心指数将成为消费者对于特朗普当政首月风波不断、以及他对美国经济可能影响做出的首次评估。

目前来看，通胀率上升的影响还没有显现出来。

“去年低油价带来了一点提振。今年，更多的是来自名义工资的影响，这点被油价上涨部分抵消，”意大利裕信银行(UniCredit)的首席美国经济学分析师Harm Bandholz说。

欧元区方面，去年能源价格走低提振了民间消费，2017年有可能出现影响的反转。欧元区核心国家的支出应能保持健康，因就业市场强劲，薪资上涨和低利率的存在；所有这些因素在未来一两年内应该都会成立。

目前为止，消费者已摆脱政治风险因素的影响，比如3月15日的荷兰大选和英国退欧公投。不过，由于英镑贬值，英国通胀率可能会在今年底之前接近3%。

英国2月消费者信心数据将于周二公布。

英国零售销售从6月到11月的表现都强劲，但强势在12月和1月突然中止，因英国零售商涨价的幅度创下近六年最快。

燃料价格上涨的影响立即得到突显，但英镑贬值的全面影响或许需要一些时间才能传递给通胀，因为企业存在对冲操作。

“我们预计通胀每年将最多增长2个百分点，”花旗分析师Christian Schulz说。他表示，花旗认为英国通胀是今明两年消费增长面临的最大风险。(完)