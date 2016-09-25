一周焦点：政治情势为瞩目焦点 央行人士亦不遑多让

路透巴黎9月23日 - 主要央行政策暂时按兵不动，随着美国总统大选展开首场候选人电视辩论而进入新的阶段，政治情势将成为未来一周万众瞩目的焦点。

尽管美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦周三表示，联储的决议不受政治影响，但决策者认为最好等到11月大选后再来认真考虑是否再次升息。

“欧洲央行、美联储，甚至英国央行都已召开过会议，因此市场终于可以把焦点放在货币政策以外的事情上，”法国兴业银行分析师在报告中表示。

“我们认为这当中需要注意的事情将是美国总统大选的首场辩论会，这...可能为接下来的两次辩论定调，”他们表示。

由于共和党总统候选人特朗普(Donald Trump)往往语出惊人，周一的辩论有可能会很激烈，收看此次辩论会的电视观众料约有1亿人，因此关系重大。

本就因为英国退欧忙得不可开交的欧洲政客，还要面对意大利的局势，该国孤注一掷的宪法公投将开始进入倒数计时。

意大利内阁将在周一会议上决定公投日期，这次的公投主题为是否接受已获议会通过的改革。

民调显示该项将在11月或12月举行的公投，赞成和反对的票数可能会很接近，而意大利总理伦齐(Matteo Renzi)已经赌上了自己的政治前途，意大利爆发政治危机的可能性或让欧洲领导人坐立难安。

主要央行近几年来在推升通胀方面几无斩获，但石油输出国组织(OPEC)或许运气要好一些。

OPEC成员国加上俄罗斯将在周三于阿尔及利亚召开非正式会议，有沙特阿拉伯积极设法达成协议，这次或许是这几年来最接近达成降低产量配额协议的一次OPEC会议。

四位熟知讨论情况的消息人士对路透表示，沙特阿拉伯已经提出一项重大让步，如果伊朗同意对其今年产量设限，沙特愿意降低自己的石油产量。

虽然政治情势是关注焦点，但央行人士也不遑多让，有不少美联储官员将公开露面，或许也将提供他们对升息看法分歧程度的线索。

另一方面，欧洲央行总裁德拉吉周一将在欧洲议会上发言，投资者将寻求是否有迹象显示欧洲央行决策人士打算在12月会议上扩大货币刺激政策。

周五将公布欧元区9月通胀数据，可供欧洲央行参考。路透调查分析师预估均值显示，欧元区9月消费者物价调和指数(HICP)料较上年同期增加0.4%，为1月以来最高增幅。

“欧元区9月通胀率料将加速，未来几个月的趋势将是上行，”意大利裕信银行(UniCredit)分析师在报告中表示。

美国经济面数据相对不多，当中受到关注的是美国耐用品订单。(完)