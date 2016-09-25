一周焦点：政治情势为瞩目焦点 央行人士亦不遑多让

投资焦点：随着通胀回升 投资者关注焦点转向企业利润率
路透伦敦1月13日 - 从香草到原油的大宗商品价格上涨助燃通胀预期，促使投资者将注意力转向企业的利润率，特别是消费相关领域的企业，这些企业在将增加的成本转嫁给消费者时可能遇到麻烦。
路透巴黎9月23日 - 主要央行政策暂时按兵不动，随着美国总统大选展开首场候选人电视辩论而进入新的阶段，政治情势将成为未来一周万众瞩目的焦点。
尽管美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦周三表示，联储的决议不受政治影响，但决策者认为最好等到11月大选后再来认真考虑是否再次升息。
“欧洲央行、美联储，甚至英国央行都已召开过会议，因此市场终于可以把焦点放在货币政策以外的事情上，”法国兴业银行分析师在报告中表示。
“我们认为这当中需要注意的事情将是美国总统大选的首场辩论会，这...可能为接下来的两次辩论定调，”他们表示。
由于共和党总统候选人特朗普(Donald Trump)往往语出惊人，周一的辩论有可能会很激烈，收看此次辩论会的电视观众料约有1亿人，因此关系重大。
本就因为英国退欧忙得不可开交的欧洲政客，还要面对意大利的局势，该国孤注一掷的宪法公投将开始进入倒数计时。
意大利内阁将在周一会议上决定公投日期，这次的公投主题为是否接受已获议会通过的改革。
民调显示该项将在11月或12月举行的公投，赞成和反对的票数可能会很接近，而意大利总理伦齐(Matteo Renzi)已经赌上了自己的政治前途，意大利爆发政治危机的可能性或让欧洲领导人坐立难安。
主要央行近几年来在推升通胀方面几无斩获，但石油输出国组织(OPEC)或许运气要好一些。
OPEC成员国加上俄罗斯将在周三于阿尔及利亚召开非正式会议，有沙特阿拉伯积极设法达成协议，这次或许是这几年来最接近达成降低产量配额协议的一次OPEC会议。
四位熟知讨论情况的消息人士对路透表示，沙特阿拉伯已经提出一项重大让步，如果伊朗同意对其今年产量设限，沙特愿意降低自己的石油产量。
虽然政治情势是关注焦点，但央行人士也不遑多让，有不少美联储官员将公开露面，或许也将提供他们对升息看法分歧程度的线索。
另一方面，欧洲央行总裁德拉吉周一将在欧洲议会上发言，投资者将寻求是否有迹象显示欧洲央行决策人士打算在12月会议上扩大货币刺激政策。
周五将公布欧元区9月通胀数据，可供欧洲央行参考。路透调查分析师预估均值显示，欧元区9月消费者物价调和指数(HICP)料较上年同期增加0.4%，为1月以来最高增幅。
“欧元区9月通胀率料将加速，未来几个月的趋势将是上行，”意大利裕信银行(UniCredit)分析师在报告中表示。
美国经济面数据相对不多，当中受到关注的是美国耐用品订单。(完)
(编译 戴素萍 审校 白云)
路透伦敦1月13日 - 从香草到原油的大宗商品价格上涨助燃通胀预期，促使投资者将注意力转向企业的利润率，特别是消费相关领域的企业，这些企业在将增加的成本转嫁给消费者时可能遇到麻烦。
路透雅加达1月13日 - 印尼冶炼行业的一家大型中国投资方周五表示正在考虑采取法律行动，同时将搁置在印尼的扩张计划，因该国政府突然松绑镍矿和铝土矿出口禁令。
--欧洲央行管理委员会委员维勒鲁瓦德加洛和执委普雷特在法国央行主办的一个会议上讲话，会议主题为“长期经济停滞和经济增长测算”(0800)