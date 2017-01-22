一周焦点：特朗普政策计划将主导消息面 英美GDP数据亦是重点

2016年12月1日，美国加州帕萨迪纳，克罗格(Kroger)旗下劳尔夫超市内的价签。 REUTERS/Mario Anzuoni

路透布鲁塞尔1月20日 - 特朗普上任初期的政策计划料将主导未来一周的新闻版面，但他也将看到上任后首份的美国经济体检报告--国内生产总值(GDP)。

尽管特朗普高谈重振美国，但数据应会证实，即使还没实施特朗普承诺的减税和基建支出，美国经济已经在以稳健步伐前进。

特朗普宣称上任第一天就将火力全开，要发下多项命令及通知，退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、取消对能源产出的限制、并控制非法移民，然而经济数据的公布日程表却是较淡静。

特朗普政府经济刺激计划细节可能成为主要经济事件，虽然国会可能让这些计划缩水。

除此之外，未来这一周较受瞩目的数据料将是美国周五公布的GDP初值以及英国周四公布的经济增长数据。1月29日当周将有美国联邦储备委员会(美联储，FED)、英国央行和日本央行召开货币政策会议。

美国2016年第四季GDP环比年率料为增长2.2%，低于第三季3.5%的增速。

“我们在一些经济领域看到了许多动能，”法国巴黎银行分析师Laura Rosner表示。“虽然增速有所减弱，但仍然非常稳健，且确实应该会支撑对经济进一步增长的预期。”

“这是一个重要数据，但与此同时，市场关注在前景上，尤其是考虑到所有可能的政策调整，”她补充称。

Rosner与许多分析师一样，都认为在财政刺激举措的支持下，美国今明两年经济增长将加速。

意大利裕信银行(UniCredit) (CRDI.MI)美国首席分析师Harm Bandholz认为，财政刺激举措的影响会在2017年末显现，但称随之而来的风险是，消费增长提升进口，从而引来要求实行不利经济增长的贸易保护政策。

据过去一周路透调查，特朗普若坚持其保护主义承诺，则可能成为美国经济增长所面临的最大风险。

**英国经济2017年遭遇退欧冲击？**

英国首相特雷莎·梅几天前已就英国退欧计划发表重要讲话。新的一周有关英国退欧的重要消息，可能是周二最高法院裁决是否需要议会批准才能启动退欧程序。

英国也将公布第四季经济增长初值，预计数据也将显示GDP环比增速减缓至0.5%，慢于7-9月的按季增长0.6%。

ING高级分析师James Knightley表示，数据料确认英国2016年经济增速快于美国、欧元区和日本。但2017年的前景则不那么亮丽。

“通胀将上升，受能源和食品进口成本上涨推动，尤其是避险部位到期的情况下。这应会削弱消费者支出，同时启动退欧程序可能导致企业态度更加谨慎，”Knightley称。

欧元区采购经理人指数(PMI)应会证实1月制造业和服务业继续稳步增长。

德国周三将公布1月Ifo企业景气判断指数，料较12月所及近三年高位小幅上升，现况指数和预期指数料均升高。

德国智库ZEW周二发布的报告显示，1月德国分析师和投资者信心略微改善，在德国经济表现强于预期后，对于“2017年信心大幅跳升”的期待升温。

此外，土耳其央行也将召开会议，与许多新兴市场一样，面对美元强势的挑战。土耳其央行将经历一次公信力考验，在该央行采用流动性举措保卫里拉汇率效果不大后，投资者寄望央行会大幅加息。(完)