一周焦点：欧洲将唱主角 英国大选和欧洲央行会议同日登场

资料图片：2016年6月，伦敦议会广场，英国脱欧公投前集会现场亲欧人士手持的英国国旗和欧盟旗帜。 REUTERS/Neil Hall

路透法兰克福6月2日 - 英国首相特雷莎·梅本想大获全胜。

但周四英国大选出现这种结果的可能性正愈发下降，带来政府被削弱的可能性。此时英国政府即将开始与欧盟进行脱欧协商，而欧盟如今的团结程度和经济实力都是10年来最高。

特雷莎·梅胜选呼声仍较高，但多数议席优势若不扩大，则可能削弱其对党内疑欧派议员的影响力，并提高与欧盟产生严重矛盾的可能性。

“从欧盟的角度来说，这可能是双赢局面，”法国外贸银行(Natixis)的René Defossez说。“如果特雷莎·梅最终获得较大的多数席次，那么她做出让步会容易得多。”

“如果6月大选过后(特雷莎·梅)没有获得明显的多数优势，英国将变弱，让欧盟处于优势地位，”Defossez称。“如果多数议席优势较小，可能会让保守党内的退欧派影响力大增，从而增加与欧盟出现冲突的可能性。”

多数民调显示，保守党的领先优势缩小，其中一份调查结果甚至显示领先优势只有3个百分点。不过英国民调近期准确性比较差，让人预期此次选举结果可能再次令人意外。

这次选举将就传统经济政策带来截然不同的选择，英国人必须做出抉择，要么选择推行低税率政策的保守党维持现状，要么选择左翼工党的计划，将公共事业重新国有化、增加支出并对高收入者和企业加税。

尽管两个主要政党都致力于带领英国退出欧盟，但特雷莎·梅承认，限制移民实质上意味着失去对欧盟单一市场的准入；对此工党尚未确定立场。

许多分析师之前曾就退出欧盟单一市场对英国经济的影响发出警告。欧盟单一市场崇尚商品、服务、资本和人员的自由流动。英国是全球第五大经济体。

工党称，英国应保留单一市场带来的好处。但这一目标与他致力于结束欧盟雇员自由进入英国的努力相悖；而欧盟成员国坚称，对单一市场成员而言这一点没得谈。

咨询公司Capital Economics称，特雷莎·梅如果在议会获得较大的多数议席优势，将缓解企业和投资者面临的不确定性，并为英国央行比市场预期更早加息铺平道路。

“市场对美国总统特朗普刺激计划的乐观反应表明，负债预期提高可能不会因持有公债的风险溢价上升，而导致借款成本大幅增加，”该公司称。

英国大选互动图表：tmsnrt.rs/2pgjH8p

**欧洲央行**

在英国周四举行大选的同时，欧洲央行决策者在爱沙尼亚塔林召开的会议可能朝着退出超宽松货币刺激举措迈出一小步。

由于经济增长范围扩大，而且马克龙赢得法国大选后政治风险减弱，欧元区经济运行状态为10年来最佳，引发对货币政策正常化的期望。

的确，近年来欧元区新增了超过500万个就业机会，失业率处于八年低点，景气指标都预示着就业和消费带动经济增长，从而使得经济复苏更有能力承受全球经济波动。

虽然巩固经济增长的重要改革进展不大，但政治领袖们近几周展现了罕见的团结，让人期望欧盟恢复动能，也减轻了欧洲央行的压力。自危机以来，帮助经济的重担大多落在欧洲央行肩头。

欧洲央行可能采用均衡风险评估、一改对经济增长所面临风险的长期悲观观点，肯定这种进展。该央行还可能讨论放弃所谓的宽松倾向，即承诺在必要时采取进一步刺激举措。

但欧洲央行的任何改变都不过是对央行总裁德拉吉声明措辞的微调，并不会对下次政策行动给出任何暗示，因担心预期升温可能带来一波有违初衷的市场动荡。

“即使是盲人也能看到，目前欧元区经济前景面临的风险比下行偏向要均衡得多，”ING分析师Carsten Brzeski表示。“而与此同时，周期性上行尚未带来任何通胀压力。”

“因此，欧洲央行不会急于撤出量化宽松。但下周的央行会议可能标志着谨慎缩减刺激的开端，”Brzeski说。(完)