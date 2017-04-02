一周经济焦点：退欧对英国经济影响何如 PMI报告动见观瞻

焦点：特朗普预算案提议未来10年削减3.6万亿美元政府开支
路透华盛顿3月23日 - 美国总统特朗普周二公布任内后首份全面预算计划，希望国会同意未来10年削减3.6万亿美元政府开支，计划重点包括削减医疗保险和食品补助计划支出，同时增加军费开支。
路透伦敦3月31日 - 在英国正式提交退出欧盟申请的第二周，企业调查数据将让人更清楚了解退欧给英国经济带来何种影响，以及欧盟其他国家表现如何。
上月的采购经理人指数(PMI)报告显示，随着通胀提速，英国经济在6月退欧公投后意外展现出的强劲增长势头可能开始消退，而公投后英镑大跌正是通胀提速的部分原因。
与此同时，同类调查显示欧元区经济活动步伐加快。3月欧元区、德国和法国的PMI初值均触及六年高点。
数据编制机构IHS Markit将分别在周一、周二和周三公布英国制造业、建筑业和服务业PMI数据，2月官方制造业和建筑业产出数据将于周五登场。
路透调查预计，服务业PMI继2月触及五个月低点53.3之后，3月将回升至53.5。2月数据显示，消费者支出放缓开始发威，并显示英国第一季经济增长0.4%左右，不及2016年第四季的增长0.7%。
“英国3月PMI报告，特别是再加上2月工业生产、建筑业和贸易数据，到本周结束时这些数据应能让我们对(第一季)GDP有个很好的感观，”摩根士丹利分析师团队写道。
“总体来讲，我们预计数据将显示第一季经济有所放缓。”
周五政府数据显示，占英国经济约三分之二的服务业在1月出现去年3月以来首度萎缩。
最近其他数据也显示消费者变得更加谨慎。
2016年末英国家庭储蓄下降至纪录低点，因他们寻求对冲购买力的下降。这对今年的英国经济来说是一个警示信号。实际家庭可支配收入在去年10-12月期间较前一季度萎缩了0.4%，创下近三年来最大降幅。
退欧公投之后英镑贬值，让制造业活动自岁末年初以来维持在近两年半高位，但近期调查表明，投入物价上涨正在影响建筑业的新订单。英镑兑美元已贬值近五分之一。
制造业占英国经济总规模的10%左右，建筑业占6%。
去年英国经济增速比大多数发达经济体都要快，对于退欧公投后该国经济将大幅放缓的预期落空。
法国和德国PMI继上月的亮眼表现后料持稳，不过德国商业银行分析师团队认为未来上升空间有限。
“PMI数据...目前处于欧元区成立以来少有的高位，”他们在报告中称。
“只在2006年，和1999/2000年新经济繁荣期，有过大幅升高。不过那时候欧元区经济也增长了逾3%，而现在非常不可能有这样的增速。”
法国将在4月23日举行首轮总统大选投票，经济加快增长将对大选产生什么影响尚不明确。极右翼政党领导人勒庞提倡以经济民族主义对抗全球化，处于领跑地位的亲欧盟中间派候选人马克龙承诺逐步减税，以及预算纪律。保守派候选人菲永在而希望淡化国家在法国经济中的作用。
周五的非农就业报告是未来一周至关重要的美国数据，路透调查预计3月岗位增加18万个。
周四迎来欧洲央行(ECB)的3月政策会议记录，以及总裁德拉吉和德国央行总裁魏德曼讲话。魏德曼周一再次呼吁欧洲央行“减少扩张性”货币政策。
欧元区整体通胀上月触及欧洲央行的2%目标，德国等国向德拉吉施压，要求央行退出规模2.3万亿欧元的资产购买计划。
但3月通胀率降至1.5%，脱离2月的四年高位，这可能维护德拉吉的谨慎立场。欧洲央行3月9日时承诺维持刺激政策不变，但暗示采取更多行动的紧迫感降低。(完)
(编译 艾茂林; 审校 王丽鑫)
路透华盛顿3月23日 - 美国总统特朗普周二公布任内后首份全面预算计划，希望国会同意未来10年削减3.6万亿美元政府开支，计划重点包括削减医疗保险和食品补助计划支出，同时增加军费开支。
路透曼彻斯特5月23日 - 英国警方周二确认了曼彻斯特演唱会自杀炸弹袭击者的身份。有22人在此事件中丧生，其中包括儿童。警方表示，正在试图确定此人是单独行动还是另有同伙。
路透东京/新加坡5月23日 - 英国发生自杀炸弹攻击造成至少22人死亡之后，从美国到日本及新加坡等地都正考虑在重要的剧院及体育活动事件上加强安全管制。