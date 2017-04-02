一周经济焦点：退欧对英国经济影响何如 PMI报告动见观瞻

路透伦敦3月31日 - 在英国正式提交退出欧盟申请的第二周，企业调查数据将让人更清楚了解退欧给英国经济带来何种影响，以及欧盟其他国家表现如何。

上月的采购经理人指数(PMI)报告显示，随着通胀提速，英国经济在6月退欧公投后意外展现出的强劲增长势头可能开始消退，而公投后英镑大跌正是通胀提速的部分原因。

与此同时，同类调查显示欧元区经济活动步伐加快。3月欧元区、德国和法国的PMI初值均触及六年高点。

数据编制机构IHS Markit将分别在周一、周二和周三公布英国制造业、建筑业和服务业PMI数据，2月官方制造业和建筑业产出数据将于周五登场。

路透调查预计，服务业PMI继2月触及五个月低点53.3之后，3月将回升至53.5。2月数据显示，消费者支出放缓开始发威，并显示英国第一季经济增长0.4%左右，不及2016年第四季的增长0.7%。

“英国3月PMI报告，特别是再加上2月工业生产、建筑业和贸易数据，到本周结束时这些数据应能让我们对(第一季)GDP有个很好的感观，”摩根士丹利分析师团队写道。

“总体来讲，我们预计数据将显示第一季经济有所放缓。”

周五政府数据显示，占英国经济约三分之二的服务业在1月出现去年3月以来首度萎缩。

最近其他数据也显示消费者变得更加谨慎。

2016年末英国家庭储蓄下降至纪录低点，因他们寻求对冲购买力的下降。这对今年的英国经济来说是一个警示信号。实际家庭可支配收入在去年10-12月期间较前一季度萎缩了0.4%，创下近三年来最大降幅。

退欧公投之后英镑贬值，让制造业活动自岁末年初以来维持在近两年半高位，但近期调查表明，投入物价上涨正在影响建筑业的新订单。英镑兑美元已贬值近五分之一。

制造业占英国经济总规模的10%左右，建筑业占6%。

去年英国经济增速比大多数发达经济体都要快，对于退欧公投后该国经济将大幅放缓的预期落空。

法国和德国PMI继上月的亮眼表现后料持稳，不过德国商业银行分析师团队认为未来上升空间有限。

“PMI数据...目前处于欧元区成立以来少有的高位，”他们在报告中称。

“只在2006年，和1999/2000年新经济繁荣期，有过大幅升高。不过那时候欧元区经济也增长了逾3%，而现在非常不可能有这样的增速。”

法国将在4月23日举行首轮总统大选投票，经济加快增长将对大选产生什么影响尚不明确。极右翼政党领导人勒庞提倡以经济民族主义对抗全球化，处于领跑地位的亲欧盟中间派候选人马克龙承诺逐步减税，以及预算纪律。保守派候选人菲永在而希望淡化国家在法国经济中的作用。

周五的非农就业报告是未来一周至关重要的美国数据，路透调查预计3月岗位增加18万个。

周四迎来欧洲央行(ECB)的3月政策会议记录，以及总裁德拉吉和德国央行总裁魏德曼讲话。魏德曼周一再次呼吁欧洲央行“减少扩张性”货币政策。

欧元区整体通胀上月触及欧洲央行的2%目标，德国等国向德拉吉施压，要求央行退出规模2.3万亿欧元的资产购买计划。

但3月通胀率降至1.5%，脱离2月的四年高位，这可能维护德拉吉的谨慎立场。欧洲央行3月9日时承诺维持刺激政策不变，但暗示采取更多行动的紧迫感降低。(完)