美股展望：财报季揭开序幕之际 白宫宝座争夺战方酣

2016年10月3日，纽约证交所内的交易员们。 REUTERS/Lucas Jackson

路透纽约10月7日 - 为期大约一个月的美股财报季将于下周展开，适逢美国总统选战方酣。

若连串财报特别强劲或特别疲软，让市场出现一面倒的走势，或许将在11月8日投票日来到前左右投资人的意向。

最近的路透调查显示，多数策略师认为若民主党籍的希拉里克林顿胜选，会比共和党籍的特朗普当选对年底前股市更为有利，很大程度是因为希拉里的立场更为人所熟悉。

但双方选情仍然接近，选举前还将举行两场总统大选辩论会，包括在10月9日周日稍晚举行的第二场辩论。

各界认为9月26日首场电视辩论中是希拉里胜出，这曾短暂提振股市，但却未能让指标标准普尔500指数.SPX脱离7月初以来的波动区间。目前该指数较8月所创历史高点低1.6%，部分分析师表示，围绕选举的不确定性令投资人更加谨慎。

财报带动股价的效果可能难有其他题材可相比拟，特别是因为股票目前估值高于历史均值。

“若有什么是对获利前景有利，则这将成为股市利多。这是最重要的变数，”纽约州阿尔巴尼Hugh Johnson Advisors LLC投资长Hugh Johnson表示。

“我们需要的是让股价看起来遭到低估的题材。”

标准普尔500指数的预估市盈率(本益比)为17倍，高于长期均值的15倍。

随着财报季展开，部分投资人期待的是，这段期间能够为一年多来美国企业获利衰退期划下句点。

尽管分析师多预期，第三季企业获利料较上年同期下滑0.7%，但汤森路透数据显示，企业获利优于分析师预期的比例通常偏高，因此第三季企业获利仍有可能较上年同期成长。

数据显示自2002年以来，财报季从开始到结束，标准普尔500获利预估上修幅度为3.4个百分点。

如果这次财报季也是这样，第三季标准普尔500企业获利最终可能是成长约2.7%，这将是2014年最后一季以来的最大增幅。

然而这样的增幅可能不足以让部分投资人相信股市已经准备好出现年末大涨行情。

“我认为企业财报将优于预期，总是这样的。无论怎么看，成长幅度都不会像春天期待的那样，”麻萨诸塞州Commonwealth Financial投资长Brad McMillan表示。

过去一季营收料为增长2.5%，这将是标准普尔500企业营收自2014年底以来首度较上年同期增长，也有可能因为财报表现超越预期而出现更高增幅。

这很大程度取决于能源股的财报，源股预计再次是标准普尔500企业季度获利的最大拖累。

第三季美国原油价格平均约为每桶45美元，与2015年同期水准相去不远。Johnson称，油价最近涨至接近50美元，若能维持在此一水平，可能提振能源业的财测。

近期英镑兑美元重贬，凸显出英国6月底公投退欧的疑虑挥之不去。美国各行各业都有公司在上次财报季中表示，预期业绩将受到冲击，但还无法确定其严重程度。

下周将公布财报的企业包括美国铝业(AA.N)，以及多家美国大型银行业者，包括花旗集团(C.N)、摩根大通(JPM.N)、以及近期陷入麻烦的富国银行(WFC.N)。(完)