美股展望：华府陷入政治风波 美元贬值或成股市一线曙光

路透纽约5月19日 - 标准普尔500指数成分股企业获利料将创下六年新高，美元走贬或将帮助企业延续获利动能，并在未来数周支撑股价表现。

华府政局经历了戏剧化的一周，金融市场为之动荡，对于股市投资人而言，美元贬值是一线希望所在，因这可能支撑那些海外收益比重较高的跨国企业获利。

美元指数周三贬值0.5%，此前多个媒体报导指出，美国总统特朗普试图干涉对前国家安全顾问与俄罗斯之间关系的调查，相关报导更是导致标准普尔500指数.SPX创下八个月来的单日最大跌幅。

美元周线走势创一年来最差表现，今年至今已经回调5%，完全回吐美国总统大选过后的涨幅。

对于总部在美国的跨国企业而言，美元波动可能影响甚钜。美元兑其他货币走强，海外营收换算成美元登录在财报上的数额就会缩水。

“美元贬值显然有利于任何经营海外事业的企业，”亚特兰大RidgeWorth Investments资产配置主管Alan Gayle表示。“说到一线曙光，如果你是一家拥有庞大海外营收部位的大公司，那么美元贬值会是个利多。”

美国企业第一季财报令股市信心为之一振，股市本月稍早甚至创下历史新高，尽管华盛顿发生的多起事件，恐不利于特朗普实现减税、基本建设支出及减少管制等带动股市大涨的政策承诺。

已经公布财报的标普500指数成分股已超过九成，根据汤森路透I/B/E/S，第一季获利成长幅度料达15.2%。

第二季获利料成长8.5%，不过增幅很大程度可能取决于汇率波动。美元光自第二季以来就已经贬值3.2%。

由于美元第一季就已贬值，海外业务比重偏高的公司已经展现其长处。

排除能源业以外，逾五成营收来自海外的标普500成分企业第一季获利成长13.2%。相较之下，国内营收比重超过一半的标普500成分企业获利则是成长10.6%。能源业的获利导致整体标普500企业获利遭到扭曲，因为上年同期该行业是处于亏损。

标普500指数今年上涨6.5%，小型股指标指数罗素2000指数仅上涨1%。罗素2000指数的小型股比较着重于国内市场。

U.S. Bank Private Client Reserve投资部门董事总经理David Schiegoleit表示，美元贬值“可能是一大助力”。“若美元续贬，多数营收来自海外的企业可能成为动能股。”

根据汇率风险顾问公司FiREapps追踪企业对于汇率效应的评论，美国企业第一季受到汇率波动的影响和之前两季相仿。

不过FiREapps警告称，从历史上来看，第一季受到汇率的影响最小，该公司并指出，美元贬值已然创造出国际业务获利增加的潜力。

顾问机构Yardeni Research Inc总裁Ed Yardeni表示，问题在于美元波动是否将显着提升获利，他称该公司的研究显示，近几年汇率走强的负面冲击相当有限。

“理论上这是个利多，”Yardeni表示。“但实际观察过去两年表现，显示出其对于获利的影响不大，因此我不太确定当汇率走势反转时，会不会突然成为提振获利的重要力道来源。”

尽管美元今年贬值，但是仍大致高于2016年第二季时的水准。

波士顿Fiduciary Trust Company投资长Peter Andersen担心的是，美元贬值是否反映全球对于美国经济体质的态度。

“我倾向认为美元下跌比较像是一个信心的读数，”Andersen表示。“因此对我而言，我认为信心问题比汇率转换提振获利的正面副作用更值得关切。”

美股和美元2017年走势对照图：tmsnrt.rs/2qDcnXd

(完)