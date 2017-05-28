美股展望：5月沽货离场？华尔街古老谚语今年或魔力不再

路透纽约5月26日 - “5月沽货离场”也许是华尔街最古老的一句谚语，但今年这么做的美国共同基金似乎并不多。

毕竟，过去六个月标普500指数.SPX含股息再投资在内的总回报达到10.8%，基本盖过了该指数自1990年来的12个月滚动总回报均值。为什么不清仓变现呢？

确实，政治风波和高估值明显在促使一些投资者了结获利。基金分析公司理柏(Lipper)数据显示，美国基金投资者本月迄今从美国股市撤走逾170亿美元资金，最近一周赎回约101亿美元，为年内第二大单周资金流出规模。

但是，一些热忱的投资者准备对抗这种流出，同时也对抗历史潮流，提倡今年采取“5月买入”策略。

“如果说有什么不同的话，那可能就是在5月买进，11月卖出，”Cornerstone Financial Partners首席投资官Chris Zaccarelli说。他之所以持乐观看法，是因为全球经济展望稳健，而非期待特朗普政府出台政策激励。

虽然股市似乎已经消化了对特朗普今年出台刺激的预期，但Zaccarelli称他对于2017年特朗普政策取得进展的预期最近从80/20下降到40/60，因他预计特朗普无法从内部分歧严重的共和党那里赢得足够支持。对他来讲，这意味着几个月后卖出是适宜之举。

“如果过了一整年，华盛顿方面一事无成，没有税改，没有资金汇回，那我认为大家会有点失望，”他说。“讽刺的是，失望情绪将在11月或12月冒出来，因为那时候大家会意识到等了一整年，却什么也没等到。”

**最古老也最有效**

“5月沽货离场”策略流行在华尔街已有数十年之久。这个策略的基础是，股市在11月至来年5月的表现向来比一年中其他六个月更出色。这是个有效的策略。

纽约Bespoke Investment Group的数据显示，过去20年里，在11-4月间向标普指数投入的100美元到后来会变成343美元，而5-10月投入100美元，则会缩水至98.5美元。

据Bespoke，从1928到2017年，11-4月投入的这100美元会变成4,270美元，而在5-10月投入的这100美元却只值257美元。

在夏季的几个月里，“事情放慢了脚步，所以往往有可能看到波动率上升。这通常伴随着市场疲软，”Bespoke Investment Group联合创始人Paul Hickey说。他目前没有抛出，因仍对“股市持正面看法”。

Federated Investors的投资组合经理Linda Bakhshian说，其他可能造成夏季股市淡季的因素还包括，企业通常选在年初或年末召开利好股价的投资者会议，年中前后少有分析师发布过于乐观的预估，而且股市在年末假期购物季之前也会获得提振。

Huntington National Bank首席投资官John Augustine说，他采取和“5月卖出”相反的策略，入手美国中小型股，这类股票今年迄今的表现不及大盘股。

小盘股Russell 2000指数年内迄今仅上涨1.8%，远不及标普500指数的上扬7.8%，以及道琼工业指数.DJI和纳斯达克(Nasdaq)指数(NDAQ.O)分别6.6%和15.3%的涨幅。

“若要卖出，需要美联储立场比预期更强硬，经济数据比预期更弱。这样的组合可能让我们今年夏天卖出国内股票。但本周美联储公布会议记录后，市场打消了这个想法，认为美联储今年夏天会保持温和立场，”Augustine说。(完)