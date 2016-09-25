美股展望：股市将聚焦美国总统大选 某些板块会随选情变化波动

路透旧金山9月23日 - 谁将成为下一届美国总统将是下周以及下周之后华尔街的主要焦点，周一总统候选人希拉里克林顿和特朗普将进行首场辩论。

虽然目前为止对白宫宝座的角逐对美国股市的影响并不明显，但这种情况有可能很快改变，多项调查显示这是一场双方差距很小的角逐。希拉里在民意调查中曾经的明显领先优势已经消失，现在距离大选日只有六周多一点的时间，一些投资者预期胜负难料的角逐会给股市的某些板块造成波动，比如医疗保险商、制药商和工业板块。

此外，华尔街的许多人担心特朗普如果成为总统将会怎么做的不确定性，还有他时不时提出与主流共和党人意见相左的提议，比如他在国际贸易问题上的保护主义立场。

一些投资者认为，在美联储周三维持利率不变之后，美国股市下周有可能小幅走高。标普500指数2016年上涨了6%，目前比8月创下的纪录新高低出约1%。

“下周股市可能会有比较积极的表现，走势会将标普500指数推升至波动区间高端的位置，除非是辩论中有些什么事情暗示特朗普会取得真正的胜利，”Ladenburg Thalmann Asset Management执行长Phil Blancato说。“市场似乎更偏好希拉里的‘可捉摸’，而不是特朗普的‘不可捉摸’。”

富国银行在近期的一份报告中称，希拉里成为总统和一个意见分歧的美国国会，对金融市场的影响为“中性”。特朗普胜选和一个意见分歧的国会对市场的影响是“略偏负面”。

一些投资者表示，迄今为止，选举胜负太难分，而且距今还有一段时间，因此难以就特定的股票进行交投。

不过，有很多人认为，希拉里当选总统将全面不利于医药公司，因为她曾经炮轰高药价。她经常在初选活动中说，她会严打医药公司，她这么做部分是为了回击外界对她与保险业走太近的批评。

Private Client Reserve的董事总经理David Schiegoleit说，特朗普反对自由贸易协议，表明如果他当选总统，工业企业和其他大型出口商可能遭殃。

Convergex市场策略师Nicholas Colas周五在报告中称，由于特朗普表示誓要废除平价医疗法案，而希拉里却承诺要加强这个法案，所以如果辩论产生明显胜负，医疗保险类股有可能波动明显。

自从奥巴马2010年批准医保改变后，医疗保险类股一直是市场的大赢家。UnitedHealth Group(UNH.N)跳涨了325%，Aetna (AET.N)涨了234%，Cigna (CI.N)涨了257%。而标普500指数同期的涨幅为85%。(完)