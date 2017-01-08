一周焦点：特朗普将召开当选后首场记者会 投资者洗耳恭听

路透伦敦1月6日 - 接下来一周的美国和中国数据，以及美国候任总统特朗普将举行的新闻发布会，或能提供一些有关美中经济状况和两国关系前景的线索。

特朗普将于1月20日正式就职，他表示将在周三举行记者会。这将是他赢得11月大选以来的首场记者会，不过这个期间他没少在推特上大肆评论。

投资者将洗耳恭听特朗普有关对华政策以及美国经济政策的想法。

“这场记者会可以成为特朗普突出关键优先要务的机会，市场对税改、基建支出计划和对华立场的细节将尤为关注，”渣打银行在致投资者的周报中说。

一些分析师很关切特朗普与全球其他国家的关系对政治和经济的影响。

“尤其是特朗普的贸易和外交政策对实体经济构成很大的威胁，”德国商业银行外汇策略师Thu Lan Nguyen写道，认为若美国与中国或墨西哥发生贸易战，对美国经济来说或许是弊大于利。

美国国内方面，对特朗普任内将实施大规模支出措施为老工业州创造就业的预期，推动消费者信心升至数年高位，也推高了美债收益率，“特朗普通胀效应”展现无余。大选中，正是老工业州的支持票为特朗普赢得了关键优势。

衡量消费者信心的一项指标将是周五公布的美国12月零售销售数据。据路透调查显示，12月美国零售销售料较前月增长0.7%。

另一项指标是密西根大学消费者信心指数，也将在周五公布，路透调查显示，该数据料为98.5，创2004年初以来最高位。

进入2017年之后，一些分析师预期美国的薪资增长和减税将盖过升息和油价上涨的影响，令购物者继续成为推动经济前行的动力。

“升息和汽油价格上涨将不利于消费领域，但劳工收入稳健和个人所得税有望减少，最终将支持消费实现不错的增长，”瑞信在周报中称。

**人民币贬值问题**

中国央行周六公布数据显示，2016年12月末中国外汇储备降至3.01万亿美元的近六年新低。这体现出人民币的持续疲弱。

虽然人民币近几天大幅飙涨，造成香港离岸人民币流动性紧张，但路透调查显示，人民币今年料将至少再贬值4%，受美国财政刺激和加快升息冲击。

“香港离岸人民币流动性紧张以及当局陆续推出资本管制措施的报导，是否足以阻止人民币下跌，还有待时日的检验，”Investec的分析师在周报中写道。

投资者心头的另一大担忧或许是，人民币持续贬值将引发更多资本外流、货币贬值和通胀上升的恶性循环。中国将于周二公布12月通胀数据。

除了这些问题之外，中国还要面对的是，特朗普反复信誓旦旦要对中国贴上汇率操纵国的标签，此举将会令中美关系更加紧张。

**英国退欧忧虑**

自英国公投退欧以来的英镑跌势，迄今未能提振英国工业生产，这对英国2016年第四季的整体经济增长而言不是个好兆头。

周三英国将公布12月制造业和整体工业生产数据，数据料显示11月工业生产将从10月的急剧萎缩之势中反弹，不过升幅或许不足以给第四季GDP数据带来正面贡献。英国将在1月底公布第四季GDP。

“我们倾向认为制造业第四季只有非常微幅增长。不过工业生产不大可能是相同情况，连续第二个季度下滑看来几乎无法避免，”Investec的首席分析师Philip Shaw在报告中写道。(完)