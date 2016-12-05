一周焦点：高风险政治事件蜂拥而来 欧洲央行或被寄予厚望

2016年6月27日，图为在空中飘扬的一面欧盟旗帜。 REUTERS/Jon Nazca

路透法兰克福12月2日 - 周日的意大利宪法改革公投以及奥地利总统大选均有可能突显出反建制主义思潮的壮大，因此欧洲央行准备出手让局面缓和一些。

预计央行在周四会议上将决定继续实施慷慨的购债计划，强调风险加重，包括民粹主义运动可能绑架政府意志，使之难以推行被认为至关重要的改革。

周日的意大利公投被该国总理伦齐称作是对公共管理效率化的一次投票，但调查显示公投很可能失败，这或将导致政府垮台，使这个国家陷入更长时间的动荡。

与此同时，奥地利大选可能选出欧盟第一位极右派国家元首。

尽管市场已经差不多消化了意大利公投结果为“否”的预期，但这样的打击还是来得不是时候。目前正值敏感时期，处境艰难的意大利西雅那银行(Banca MPS)(BMPS.MI)正谋求筹资50亿欧元(53亿美元)，而市场动荡可能使其努力化为泡影，或将影响到整个银行业。

“我们预期，若公投结果为‘是’，意大利股市短期内可能上涨5-10%，若为‘否’，伦齐留任的话股市可能修正5-10%，伦齐决定辞职的话则跌幅将达到10-20%，”汇丰控股在客户报告中说。

消息人士对路透表示，若意大利公投大幅推升了该国借贷成本，则欧洲央行准备暂时增加意大利公债购买规模，但仅仅是在暂时性波动的情况下，购债或将有效支撑市场。

不过，对意大利银行业信心消失，是比主权债收益率更大的问题，决策者几乎没有什么办法提振这个行业。

实际上，意大利晚邮报周五报道称，该国政府正在与欧盟执委会商谈，由国家对西雅那银行进行救助，暗示外界对该行这次增资信心不一。

**延长QE计划**

奥地利总统大选就是让选民决定，是选择一位极右翼候选人还是现有的制度体系。

尽管总统这个职位基本上只具有象征意义，但若自由党候选人霍费尔(Norbert Hofer)获胜，将为极右翼势力提供一个重要平台，使欧洲整合问题更加令人忧虑，人们还将担心在即将到来的法国、德国以及荷兰选举中民粹党派会有更多斩获。

欧洲央行此次会议不巧是在政治危机四伏之际召开，会上有可能表示，基础通胀偏弱的顽疾久治不愈，因此资产购买计划需要延长到3月之后，或许还要再实施六个月，从而刺激经济成长与通胀。

“管理委员会也将不得不考虑政治事件背后的影响，譬如12月4日意大利修宪公投结果，以前全球债权收益率大幅上扬可能导致欧洲金融环境出现大家不希望看到的收紧情况，”瑞银集团表示。

实际上，德国10年期公债收益率自10月中旬以来已上升35个基点，但欧元区二线国家公债收益率的涨幅更大，两者之间利差走阔，暗示彼此差异进一步拉大。

欧洲央行数据显示，资金连续第八个月流出意大利，暗示投资者和银行业不愿将资金投入较弱的经济体，尽管那里的收益率较高，反之他们愿意将资金投向德国等国家，就算利率再低甚至为负也在所不惜。

但消息人士稍早告诉路透，预计欧洲央行至少会讨论是否发出一个正式信号，说明资产购买计划最终将会结束，以此作为对鹰派的一个小小妥协，同时也是承认刺激政策不可能永久进行下去，因欧洲央行的弹药已被大量消耗。

央行发布的新预估还将显示，通胀在2019年回归目标水平。近期油价飙升可能加大央行缩减资产购买规模的呼声。

至于其它重要央行会议，预计印度央行会降息，但澳洲和加拿大央行均将维持利率不变。(完)