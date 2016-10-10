一周焦点：美联储年内是否升息料再度备受关注

路透伦敦10月7日 - 美国经济是否准备好迎接升息，可能在未来一周再度成为全球经济焦点，而现在距离美国总统大选只剩一个月的时间。

民主党总统候选人希拉里及共和党候选人特朗普在11月投票前的第二场电视辩论会冲唇舌交锋，而两周前的第一次电视辩论结束后，希拉里的支持率近期呈小幅上升。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)去年小幅升息，把利率往零水准向上拉远了一点之后，主席叶伦至今未出众人之逆料，除了一再地强调升息的可能性，却一再推迟采取行动。

将于周三公布的联邦公开市场委员会(FOMC)9月政策会议纪录，可能比任何经济数据更具说服力，让投资人相信12月升息--12月升息的可能性目前看来已经高于五成。9月会议中有三名委员投票赞成升息。

各地市场仍多沉溺于央行官员们的鸽派说法，因此会议记录若显示出强硬氛围，则有可能打乱市况，而叶伦预定周五在波士顿联邦储备银行会议上的谈话亦是如此。

波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦一直是美联储中鸽派大将，然而在上次会议他的立场出现转折，反对维持利率不变、赞成升息。

瑞士信贷分析师团队指出，“9月FOMC会议记录应有助于了解看似出现争议的会议情况。”

“我们认为，美国经济数据表现足以支持今年升息一次，但美联储做法审慎，同时在面临总统选举的风险情况下，使其推迟行动的可能性相对较高。我们持续预期下次升息可能要到2017年5月之后。”

上述的看法并不陌生，显示他们对于美联储心态相当有把握；美联储今年多次暗示升息，但却始终只闻楼梯响。

对于升息来说，万事俱备，只欠通胀。

虽然美国9月就业报告显示时薪同比涨幅升2.6%，但广泛的通胀指标显示物价压力仍然相当低。

欧洲也面临着低通胀问题，欧洲央行屡下猛药也无法带动通胀接近2%目标。

德国、法国、意大利、及西班牙的9月官方通胀数据将于下周出炉，预料都不会显示通胀实质回升。

针对欧元区四大经济体通胀预估的路透调查结果显示，这些国家通胀率预料都将只有0-0.5%，让人意识到低通胀预期有多么地深植人心。

就连中国将于周五公布的通胀率预计只有1.6%，前一个月为1.3%。

市场当中一个挥之不去的隐忧，将是对于英国退出欧盟前景的看法趋于悲观；英国首相特雷莎梅称，将于3月启动退欧程序。这个议题料将于周初的欧元区财经首长会议提出。

英镑在过去一周跌得鼻青脸肿，兑美元创下31年新低，周五亚洲盘初的“闪崩”行情更是令各地交易室吓出一身冷汗，至今该事件还尚未得到充分解释。

各界愈发认为，一旦进入退欧协商，英国保守党政府可能更着重于限制移民，而非保有欧洲单一市场准入。英镑的新一波抛盘与此有关。

整体来说，6月23日英国退欧公投过后公布的经济数据表现优于多数人预期，但公投过后英国央行也再次进行大规模购买资产，并将指标利率设定于历史新低。

Investec分析师团队写道，“若经济数据持续优于预期，我们对于英国央行货币政策委员会(MPC)11月3日将利率由0.25%降至0.10%的看法可能会进一步动摇。”(完)