中国金融市场一周走势回顾

领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
以下为路透中文新闻为您整理的1月9日-13日当周中国金融市场摘要:
汇市:
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。
公开市场操作:
--中国央行公开市场当周以可跨春节的28天逆回购挑大梁，加之MLF到期续做态度明确，支撑市场流动性信心。政策方面，不论实体经济还是金融数据都较平稳，短期内预计难有降准等大的举措出台，仍属观望期。
债市:
--中国银行间债市当周现券和期货整体呈现震荡走势。交易员称，现券窄幅波动，国债成交稍显清淡，周五MLF续做符合当日早间市场预期，未对现券构成影响，惟节前资金料保持宽松支撑现券买盘；但美债收益率反弹亦打压市场情绪，且随着春节假期临近，市场交易动能减弱，现券仍将维持震荡格局。
票据:
--在经历短暂下行后，中国票据市场当周转贴价格转升，大型及股份制银行收票不多，市场成交不算旺盛。价格方面，两至三个月左右跨越春节前后的票据，成交价明显高于六个月或一年期限，至年息4%附近。
交易员称，目前信贷规模方面暂时压力不大，但市场对更长期流动性预期比较谨慎，加之春节渐近，预计下周转贴利率仍有继续向上的可能。
股市:
--中国股市沪综指.SSEC当周连续下挫，中小盘股成为下跌的主力。春节长假临近，市场对资金荒的担忧依然存在，投资者交易意愿不强，同时市场热点匮乏，导致多方无意在节前发动上攻。同时盘面出现前期强势股走势大幅降温迹象，对市场人气打击较大。(完)
(整理 李宏薇/张晓翀/孙琦子; 审校 林高丽)
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京5月25日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自2017年5月25日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高140和135元人民币。这是发改委今年第八次调整油价。
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四收升0.3%至逾三个月新高，盘中最高触及6.8655元；中间价则仅小幅调升。交易员表示，中资大行结汇盘推升人民币汇价，成交亦有所扩大，后市要紧盯监管层的下一步指引；因美联储会议纪要偏鸽派，人民币走升概率加大。