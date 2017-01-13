中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的1月9日-13日当周中国金融市场摘要:

汇市:

--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。

公开市场操作:

--中国央行公开市场当周以可跨春节的28天逆回购挑大梁，加之MLF到期续做态度明确，支撑市场流动性信心。政策方面，不论实体经济还是金融数据都较平稳，短期内预计难有降准等大的举措出台，仍属观望期。

债市:

--中国银行间债市当周现券和期货整体呈现震荡走势。交易员称，现券窄幅波动，国债成交稍显清淡，周五MLF续做符合当日早间市场预期，未对现券构成影响，惟节前资金料保持宽松支撑现券买盘；但美债收益率反弹亦打压市场情绪，且随着春节假期临近，市场交易动能减弱，现券仍将维持震荡格局。

票据:

--在经历短暂下行后，中国票据市场当周转贴价格转升，大型及股份制银行收票不多，市场成交不算旺盛。价格方面，两至三个月左右跨越春节前后的票据，成交价明显高于六个月或一年期限，至年息4%附近。

交易员称，目前信贷规模方面暂时压力不大，但市场对更长期流动性预期比较谨慎，加之春节渐近，预计下周转贴利率仍有继续向上的可能。

股市:

--中国股市沪综指.SSEC当周连续下挫，中小盘股成为下跌的主力。春节长假临近，市场对资金荒的担忧依然存在，投资者交易意愿不强，同时市场热点匮乏，导致多方无意在节前发动上攻。同时盘面出现前期强势股走势大幅降温迹象，对市场人气打击较大。(完)