一周经济焦点：各国期盼的薪资增长 5月梦想成真还是望穿秋水？

路透伦敦5月26日 - 全球经济过去十年多数时间从金融危机中复苏，但在这个过程中，一直没有出现明显好转的就是工人的薪资。

这不仅对于期望薪资增长的人们很重要，而且关系到利率和政治环境最终回归正常的预期能够实现，至少在发达国家如此。

通过经济数据和人们的言谈可以得出普遍看法是，在零利率和央行大举购买资产刺激股市、债市和房价飙升至纪录高位的同时，工人被远远甩在后面。

这已经帮助非传统的党派和候选人赢得了一大批拥护者，其中有些人--尤其是美国总统特朗普--已经被选民推选上台。

虽然主要发达经济体如美国、英国和德国的就业市场实现了令人瞩目的复苏，但仍然没有多少迹象显示大多数人的薪资有明显改善。

备受金融市场交易员和投资者关注的美国5月非农就业数据定于6月2日公布，可能强化这样的情况：雇聘步伐强健，但平均薪资增幅仅略超出通胀率。

的确，对基于美国全面减税和放松监管预期的“通货再膨胀”交易而言，全球消费者物价通胀情况看起来并不比一年前强很多。

美联储曾经试图让自己进入今年多次温和升息的自动驾驶模式，但现在已经被迫为6月再次升息设定条件，而6月升息曾经一度被认为接近板上钉钉。

包括圣路易斯联储总裁布拉德在内的一些决策者公开表示了担忧，称通胀并没有像原本应该的那样上升。

美国4月核心个人消费支出(PCE)物价指数将于周二公布，料显示仅仅温和上升，这可能让通胀担忧挥之不去。这是美联储关注的一个指标，是下次开会制定政策前的最后一次公布。

周三出炉的欧元区核心通胀数据，预计同样疲弱。

因此，欧洲央行总裁德拉吉周一在欧洲议会发表演说时，最有可能坚持其以往看法，即经济增长稳健，但物价压力仍没有明显增强。

尽管很多有力证据表明今年欧元区经济活动反弹，但欧洲央行近期一项研究显示，欧元区失业情况可能高于官方数据表象，为薪资增长持续乏力提供了另一种解释。

在英国，退欧公投以来英镑大幅贬值带来的进口通胀已开始发威，让工人实质薪资增长的一小段好日子不复存在。

英国及其多数贸易伙伴包括美国在内的另一个共同点是，一段时期内生产率特别低。而这是提高生活标准的一个最重要的要素。

虽然雇聘步伐维持火热，但英国经济第一季仅勉强增长0.2%，还不到欧元区增速的一半。

这表明已然低迷的生产率增长可能出现逆转，因为企业活动暂时让位于6月8日大选的造势活动。

在美国，情况也不怎么太好。

“不幸的是，抑制薪资增长的一个因素在于生产率增长非常缓慢，”美联储主席叶伦3月在记者会上表示。

德意志银行首席美国分析师Joseph Lavorgna最近在报告中指出，过去五年，美国生产率的平均增长年率仅略高于0.6%，是二战以来五年均值第二低。

虽然央行--当然还有工人--仍然希望平均薪资将在未来几年大幅增长，但在生产率明显改善之前，工资增长或许只是奢望。(完)