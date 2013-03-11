焦点：金融市场相信主要央行不会很快放弃刺激政策

* 强劲的美国就业数据不太可能改变美联储的政策思路

* 工业产出表现迟滞，凸显了欧元区和英国所面临的困难

路透伦敦3月10日 - 金融市场相信，全球主要央行不会即将撤走刺激政策。虽然全球各地的经济方面消息正在改善，但本周即将出炉的一系列数据不太可能会动摇金融市场的这一信念。

如果说会有什么变化的话，那就是央行甚至可能在酝酿更多的货币宽松政策。

英国央行一小部分政策制定者想要扩大债券购买规模。日本央行总裁提名人承诺要进行大刀阔斧的改革，以根除通缩。

甚至连保守的欧洲央行(ECB)上周都在考虑进一步降息，而在这之前该央行的专家预计，欧元区经济不仅会在2013年连续第二年衰退，而且萎缩程度将甚于之前所预想的情况。

全球各国超宽松货币政策充分说明危机后全球经济中闲置产能的规模，尽管周五美国公布的非农就业数据意外强劲。

“我认为很可能所有主要国家的产能缺口都足够大，可以促使其央行在必要时继续实施刺激举措，”伦敦投资管理机构Ashburton宏观分析师Derry Pickford表示。

**多个迟滞迹象**

据路透对分析师调查显示，美国2月零售销售可能上升0.5%。

表面看这一数据并不算糟糕，但若对消费者物价指数(CPI)上涨0.5%的预估准确，就意味着实质零售销售持平。销售数据和CPI数据可能都受到汽油价格上涨提振。

预估产出缺口精确性很低。但即便美国经济比预期更加接近通胀极限，Pickford说，2014年有可能撤出刺激举措，但今年下半年不存在这种风险。

在最近的一次讲话中，美联储副总裁叶伦坚决否认了提早撤出刺激举措的传闻。

然而实际上，政府报告显示2月美国失业率跌至7.7%的四年低点后，短期美国利率期货交易商仍押注美联储在2015年初加息的可能性要高于2014年末。

此外，路透在就业报告出炉后访问了华尔街分析师，他们预期美联储今年全年都将继续购买公债。

摩根大通(JPM.N)分析师Bruce Kasman表示，他无法肯定失业率在2013年能否降至远低于7.5%的水平。

华盛顿政界人士未能达成长期预算协议，消费者将不得不咽下薪资税上调和联邦预算全面削减引发裁员的苦果。

因此，非农就业岗位增幅可能会从过去三个月平均19.1万个的水平，下降到15万个左右。2月数据为23.6万个。简言之，美国经济还不太可能展现出美联储希望看到的持续好转，也就无法令美联储开始撤回超宽松的立场。

“未来几个月的数字将受到一点增税的拖累，这多少会拖慢劳工市场，会继续令美联储认为经济还需要一段时间才能撤走支持，”Kasman在一场电话会议上表示。

**景气不振**

在大西洋对岸，1月欧元区工业生产料下降0.1%，同期英国工业生产料上升0.1%。

“在我们看来，尽管各国央行资产负债表已经达到相当大的规模，政策利率也处于低水平，但它们还能做更多工作，这一点是毋庸置疑的，”加拿大皇家银行首席欧洲分析师Jens Larsen在一份报告中说道。

上周维持政策利率不变的欧洲央行更是如此。“如果到了最后紧要关头，欧洲央行就可能实施直接购买计划，跟英国央行实施的一样，”Larsen说。

他表示，欧洲央行也有一些下调主要短期利率的空间。国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德上周五就称欧洲央行应该进一步降息。

从根本上看，各国央行将坚持宽松政策，因为全球产能过剩、政府与民间部门削减债务正在拖累经济成长。Larsen说这个去杠杆化过程不会很快结束。

McKinsey Global Institute的Fraser Thompson表示，消费者去杠杆化的过程可能会维持数年之久。

他说，至少在欧洲，解决方法是各国政府齐心协力清除阻碍企业资本支出的各类障碍。

“如果经济要真正反弹，民间投资可能必须扮演重要角色，”Thompson表示。(完)

(编译 梁睿雪; 审校 张涛)

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