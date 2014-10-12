一周焦点：中国数据将反映经济成长前景 德国数据预计疲弱

图为北京CBD一景。 REUTERS/Petar Kujundzic

路透伦敦10月12日 - 世界第二大经济体中国本周将公布的一系列数据，预计将反映北京在支撑经济成长方面取得了多大的成效。

鉴于美国联邦储备委员会(美联储/FED)对于美国经济意外谨慎，而且欧元区经济引擎德国突显疲弱，中国数据可能比以往更加重要。

虽然全球经济可能不会即将重陷衰退，但也谈不上欣欣向荣。

例如，国际货币基金组织(IMF)已调降了今明两年欧洲、日本和德国等经济体的成长预估。

自从4月以来，北京采取了一些措施来保持经济增长，包括降低部分银行的存款准备金要求和加快兴建铁路及保障性住房。

本周出炉的部分中国数据将包括通胀、贸易、银行信贷、货币供应和外汇储备，为10月21日发布的国内生产总值(GDP)奠定基础。

中国第二季GDP增长年率从前季的7.4%小幅升至7.5%，但进入第三季后，经济运行势头随着房地产市场的放缓而减弱。

瑞银分析师预期数据表现将好坏不一，出口数据的改善将被进口趋疲、通胀率下滑与信贷增长温和放慢所抵消。

这预示国内需求将继续低迷，GDP增长率则进一步回落。瑞银预计第三季GDP增长率为7.1%，汇丰的估值为7.3%。

无论哪个预估值更为准确，都将是中国经济自2009年第一季以来的最低增速。

“考虑到...增长面临的下行风险与负产出缺口的明确迹象，我们预期政府在未来数月将出台更多宽松举措以稳定增长。这些可能是货币政策，也可能是财政政策，未来数月帮助稳定经济活动，”汇丰的分析师表示。

**欧元区情况不乐观**

如果中国希望扩大出口市场，或许可以忽略欧元区。

欧元区已然苦于应对经济成长乏力且通胀率很低，最近随着主要经济引擎--德国也陷入低迷，所以又面临一个新的风险。

上周的数据显示，德国工业订单和产出创逾五年最大降幅，同时其出口也锐减。

研究机构ZEW周二将公布经济景气调查，预计结果也不会乐观。

去年12月，ZEW经济景气判断指数触及62，之后即连续下滑。路透调查预计10月该指数将仅为3。

“德国最近一两周出炉的工业和贸易数据非常糟糕，”ING资深分析师James Knightley对客户表示。

“这的确突显出德国经济真的明显放缓，欧元区整体而言可能陷入衰退。”

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉将在周中发表演说，可能再次呼吁有可用预算盈余的国家扩大支出来提振欧元区经济。他指的是德国。

**关注美联储**

与此同时，美国联邦储备委员会(美联储/FED)将发挥影响力，主席叶伦将在周五于波士顿发表演说。

美联储料终将在10月18-19日的利率会议上结束其买债计划，市场将密切关注以寻求利率走向的线索。

美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)表示，金融市场“大致”是对的，明年中可能会升息。但圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德则表示，投资人和央行对于利率在2015年底时水准的看法天差地远。(完)

(编译 张涛/徐文焰/李爽/戴素萍 审校 张荻)

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