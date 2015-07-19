一周焦点：希腊纷扰暂放一旁 全球经济都安然无恙吗？

路透伦敦7月17日 - 在长期实施史无前例的超宽松货币政策后，美国和英国央行正在互别苗头，争做率先升息的主要经济体。

尽管不是马上就会升息，但美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦和英国央行总裁卡尼在过去一周均暗示，升息的脚步正在接近。

然全球经济表现并非事事都像英国和美国经济看来的那样乐观。

在欧元区，欧洲央行(ECB)总裁德拉吉已承诺在可预见的未来将维持利率在低位，并誓言直到明年9月都会每月购买600亿欧元的资产。

在亚洲，中国决策者正在设法控制股市的动荡走势，股市不稳将可能损及逆转经济成长放缓的努力。三位消息人士周五对路透表示，中国央行以外汇储备委托贷款债转股的形式，向国家开发银行CHDB.UL注资480亿美元。

日本仍在实施大规模的量化宽松政策，并才刚刚调降其经济成长展望。

其他地方，瑞典、韩国、瓜地马拉及阿塞拜疆等情况迥异的国家，在过去三至四周均祭出降息举措。七国集团(G7)国家，同时也是美国最亲密的发达贸易伙伴国--加拿大，周四则意外降息。

总而言之，今年迄今全球已有37个国家央行宽松货币政策，以提振经济成长、对抗通缩或着两者皆有。

不过，最有影响力的美联储和英国央行则不在降息行列。

**购者自慎**

那么叶伦和卡尼暗示几乎普遍进行的宽松至少要结束了，这是对是错？

显然他们认为国内增长、新增就业和通胀趋势对此构成保证。不过他们也语带保留。

比方说卡尼曾表示，只会逐渐将利率从纪录低位0.5%上调，并且会低于过去水平。

同时，叶伦对国会表示风险仍在，尤其是希腊和中国危机溢出的风险。不过她还称：“首次升息的重要性不应被过度强调。”

法国巴黎银行的Paul Mortimer-Lee提到，叶伦预计利率正常化的过程将是“渐进的”，快慢要看数据状况。

除中国经济问题以及欧元区的不确定性，这种谨慎态度的部分原因是经济数据并不是一片向好。

比方说英国物价突然接近通缩，失业率在逾两年来首次上升，不过其状况比过去好得多。

美国制造业在扩张，但很可能受美元上涨的威胁。6月零售销售数据下降，5月数据下修，实质每周薪资收入近期下滑，年通胀率也低见0.1%的水平。

但增幅可能仍然在3%左右。

至于欧元区，仍然在努力留住希腊，担心大家会以为欧元可能不像宣扬的那样持久。增长在加速，但预计今年只有1.5%。

欧洲央行总裁德拉吉在上次记者会上对欧元区经济状况则相对平静，但也只是谈到未来“几年”升息。他还特地表示：

“如果情况将导致不必要的货币政策收紧，或物价稳定前景将发生实质性改变，执委会将应对...”

其隐含的信息是美国和英国或许刚刚缓过来，但大的风险仍在，世界其他地区也没有过度乐观。

未来一周全球经济状况将更加明朗化。一些大型经济体将在周五公布采购经理人指数(PMI)初值。

路透调查预计，美国、法国、德国及欧元区整体民间部门活动趋势将基本不变。(完)

(编译/审校 王丽鑫/戴素萍)

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