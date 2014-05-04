一周经济焦点：数据面消息淡静 欧洲央行会议是重头戏

路透伦敦5月4日 -欧元区决策者本周的月度会议有可能调整有关进一步实施货币刺激的措辞，尽管该地区通胀略微上行，但动口不动手的可能性更大。

市场还将关注本周初将公布的全球采购经理人调查数据，以研判第二季伊始全球经济表现如何。

乌克兰军方和东部地区亲俄势力之间的对抗加剧，该地区形势进一步恶化有可能令市场恐慌。最近几周市场已经不那么关注乌克兰局势。

几家主要央行本周将召开政策会议，美联储主席将在议会作证，不过欧洲央行会议和记者会将是主要关注焦点。

欧元区通胀温和上升，而且企业调查显示，经济复苏势头虽脆弱但范围更加广泛，使得欧洲央行总裁德拉吉和管委会的压力略有缓和。

"在一定程度上，通胀反弹有助于减轻这次会议上的紧迫感，要求(欧洲央行)管理委员会立即行动的压力变小了一些，“Investec首席经济学家Philip Shaw说。

金融市场真正关心的是欧洲央行在未来某个时点采取量化宽松政策的前景，以及新一波资金对资产价格可能产生何种影响。

但很明显，这些类似于英国央行已经实行的，也接近于美联储实行五年后正在逐步退出的购债计划，即便真的会实施，可能也还是比较遥远的事。

上月欧元区通胀率上升，但也只有0.7%，还是远远低于欧洲央行2%的目标，且仍处在央行认为的“危险区域”。

欧元汇率依然强势，通过抑制进口物价令通胀率保持在低水准。路透调查中受访经济分析师认为，如果欧元兑美元从现在的1.385升至1.40，将会引发欧洲央行的行动。但投资者和分析师大多相信，就算像日本那样大肆印钞，也不会真正削弱欧元。

路透调查认为，全面经济复苏正在确立，通胀已经跌到低点；基于这样的看法，目前欧元区货币政策可能继续保持稳定。

“对于进一步放宽政策的可能性，德拉吉讲什么样的话，将是未来一周市场走势的关键。”Shaw表示。

**关注各家央行动向**

美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦周三将在国会联合经济委员会做证词陈述，可能包括讨论经济复苏中的正面迹象，但会表示需要保持宽松政策以推动就业可持续增长。

美国第一季经济增长近乎停滞，受到异常寒冷的冬季干扰，但消费者支出和工业生产等利好数据显示，第一季环比年率增长0.1%只是暂时现象，没有反映出良好的经济基本面。

4月就业成长为逾两年来最快，失业率降至五年半来的低点6.3%，显示出第二季开局经济活动大幅反弹。

英国央行也将开会，但料不会采取任何行动，因为该国经济复苏强劲且通胀仍在目标水准下方。但英国楼市重现繁荣景象日益引发关切。

渣打银行分析师John Calverley表示，“主要央行与市场一致认为，全球成长正在加速，通胀将触底反弹。”

新兴市场方面，韩国、印尼、马来西亚、菲律宾、捷克、波兰和秘鲁的央行预计也将维持各自的指标利率不变。

日本央行4月30日的会议记录将有助于解释其为何按兵不动，可能是因其在等待近期消费税上调造成的影响趋于平静。

**数据面淡静**

中国公布的数据料显示出口和进口年增率均有所改善。

中国今年第一季经济成长降至18个月来最慢，因政府改革举措和出口需求低迷打压经济。

但中国国务院总理李克强在周四发表的文章中称，中国不会通过放宽政策来支持经济，或安抚震荡的货币市场，即便其已进入转型的“痛苦”期。

中国汇丰/Markit采购经理人指数(PMI)将受到关注，以研判制造业活动是否会像初值数据显示的那样，连续第四个月呈现行业整体萎缩。上周公布的官方PMI表明行业成长。

本周美国数据面非常淡静，供应管理协会(ISM)4月非制造业数据将是重点，料在3月的乐观结果基础上进一步改善。

欧元区和英国服务业PMI料显示强劲成长。上周的调查显示制造业复苏加速。(完)

(编译 李爽/郑茵/张荻 审校 徐文焰)

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