一周经济焦点：欧洲通缩疑虑罩顶 乌克兰局势仍是关注焦点

图中为欧洲央行总部大楼前的欧元标识雕塑。 REUTERS/Ralph Orlowski

路透罗马8月24日 - 欧元区日益加深的通缩疑虑周五将再次沸沸扬扬，因届时将公布8月消费者物价数据，另有迹象显示欧洲央行可能打算采取更大胆举措以协助欧元区停滞的经济。

路透调查的分析师预测8月欧元区消费者物价调和指数(HICP)初值为较上年同期成长0.3%，增幅低于7月的0.4%，进一步远离欧洲央行低于但接近2%的目标，且深陷央行所说的“危险区”。

欧洲央行在6月时调降利率，并承诺9月开始提供银行便宜的长期贷款，在这些贷款开始提供之前，不太可能考虑采取新的举措。

然而，欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周五表示，万一通胀进一步下滑，央行准备动用所有手上的工具来因应。这番言论为央行9月会议可能采取的政策行动舖路。

德拉吉在杰克森霍尔的全球央行会议上表示，他相信在欧元走弱的帮助下，已经出台的举措将会提升欧元区的需求。

但他还用比以往更加有力的措辞指出，欧洲央行准备好采取更多措施。

“(央行)管理委员会将确认(经济)进展，并将在职责范围内动用手中所有的工具，以确保中期物价的稳定，”他说。

该央行手中的主要武器就是印钞购买债券，即量化宽松(QE)。该举措可降低通缩风险，但仍遭到德国央行的反对。

德拉吉周五的讲话中并未提及具体的政策，但越来越多的分析师认为，欧洲央行跟随英美央行脚步出台QE只是时间问题。

“欧洲央行最终将会采取QE，除非欧元明显走软，”瑞穗首席经济分析师Riccardo Barbieri指出，并称“欧元区近期内出现增长停滞和接近零的通胀率基本是板上钉钉的事情。”

乌克兰情势发展仍是市场的主要关注对象，近几周的负面消息已推动德国公债收益率(殖利率)降至新低。

投资者将密切关注俄罗斯总统普京和乌克兰总统波罗申科周二在明思克举行的会议结果。

乌克兰危机已损及与俄罗斯具有密切贸易联系的德国企业信心，而市场将藉由周一公布的8月Ifo指数，再度评估所受到的影响。

北半球决策官员逐渐结束暑假，摆在他们面前的经济景象却好坏不一，欧洲和亚洲前景较为疲弱，但美国则显露出经济强劲的更多迹象。

欧盟领导人周六在布鲁塞尔会晤，主要讨论议题包括乌克兰、伊拉克和加沙的地缘政治危机，以及西非爆发埃博拉病毒，而他们可能忽视了明显恶化的欧元区经济形势。

上周公布的采购经理人指数(PMI)报告显示，中国和欧洲8月的企业活动增长放缓，由于需求低迷，欧洲企业继续降价，速度亦快于上月。

中国两家大型银行--中国银行和中国交通银行上周均预计，受累于经济放缓，今年坏账将增加。

政治情势紧张可能只会使问题恶化，而在俄罗斯制裁的潜在影响、中东石油供应中断、或其它地缘政治压力显现以前，欧元区经济就已在第二季陷入停滞。

**美国增长动力增强**

虽然欧元区经济几乎陷入停滞，但上周美国数据意外强劲，就业人口劲增，请领失业金人数下降；制造业PMI也显示，8月份制造业扩张速度达到四年多来最快水平。

但美联储主席叶伦(Janet Yelle)在上周五的杰克森霍尔年会上发表了立场温和的讲话，警告经济大衰退对美国就业市场的影响仍未消除。

Central Markets交易部门分析师Joe Neighbour表示，叶伦的讲话显示，她对某些数据仍没有把握，所以她可能还不会升息。美联储自2008年12月以来一直将指标利率维持在近零水平不变。

本周将公布的服务业PMI、消费者信心和耐久财订单，将考验美国近期强劲的经济表现。

另外，日本PMI显示经济有所企稳。之前日本销售税上调导致第二季度GDP环比年率降幅达6.8%，为2011年以来最严重的萎缩。

但路透短观景气判断指数显示，日本经济可能温和复苏。

日本将于周四公布消费者物价和就业数据，7月工业产出将成为判断第三季度经济增长力度的初步指标。

中国本周没有重要经济数据公布。(完)

(编译 徐文焰/戴素萍/许娜/王颖；审校 龚芳)

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