一周焦点：多家央行召开会议 酝酿政策路线分化

图为美元、瑞郎、英镑和欧元现钞。 REUTERS/Kacper Pempel

路透伦敦8月3日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)继续按计划前进，预计明年升息。其它主要央行本周亦将粉墨登场。

欧洲央行(ECB)、日本央行、英国央行、印度央行及澳洲央行均将召开会议。虽然他们不太可能立即采取行动，但他们的政策开始分道扬镳的时间越来越近了。

美国经济成长在第二季度反弹，上周美联储调高了对经济状况的评估。美联储继续按计划行动，准备在10月完全结束购债计划，但预计不会在2015年年中以前升息。

这将使英国央行成为率先升息的主要央行，也许在今年年底前就会上调目前处于0.5%纪录低位的利率。

尽管英国经济在以超过3%的年率增长，而且失业率下降，但薪资压力缺乏，意味着英国央行没有行动的直接理由。

尽管外界普遍共识认为，英国央行要到2015年初才会加息，但上周路透调查结果显示，分析师预计，九位货币政策委员中会有一两位委员本周开始呼吁升息。

上次货币政策委员会考虑加息还是在2006年。那一年的5月，一位委员投票赞成加息，仅仅三个月后就赢得了多数委员的赞同。

“我们预计失业率将继续快速下降，英国央行会提早加息，且加息步伐快于市场预期，”花旗首席英国经济分析师Michael Saunders表示。

具体投票结果要到两周后会议记录公布时才会公诸于众。

美联储也刚有人开始正式提出反对意见，鹰派人士普洛瑟称，承诺在“相当长时间内”维持利率在近零水准，没有反映经济所取得的进展。

薪资上涨乏力一直是美国以及欧元区面临的共同问题，不过美国劳工成本在第二季创下逾五年半来最大涨幅。上周华尔街对此感到担心，认为这可能加速美联储首次升息步伐。

欧洲央行周四也将召开会议，但它面临的问题和英国央行截然不同。

欧元区7月通胀率进一步下滑到了0.4%的水准，如果不能在短期内开始上升，那么欧洲央行将承受更大的印钞压力，尽管央行管理委员会内部对此持强烈的保留意见。

"(通胀数据)不能保证欧元区已经脱离通缩危险区，"荷兰国际集团(ING)首席欧元区经济学家Peter Vanden Houte说。

“此外，随着欧盟与俄罗斯间的矛盾加剧，经济成长前景受到损害，看来有关通货紧缩的担忧情绪不可能很快消散。”

欧洲央行在6月时下调了全部关键利率，并公布了一项新的计划，从9月开始将向主要银行提供低价长期贷款，以激励这些银行增加放贷。ECB还有时间来评估这些措施的效果，所以目前还不会采取行动。

如果欧洲央行在今年底前不考虑采取更多的大胆行动，那么在美国在2015年开始升息之前，欧洲央行将有一个很小的机会窗口来采取行动。

决策者承认，如果美国长期利率开始攀升，欧元区的长期利率与其脱钩的可能性甚微。

**亚洲政策面料不会改变**

日本央行周五将公布最新政策决定，此前数据显示工业生产创2011年地震和海啸以来的最大降幅。

日本央行已经在大肆印钞，因此不太可能有政策上的改变。不过央行或许不得不调降对经济生产“正处于温和上升趋势”的评估，缓和对经济前景的乐观评论，因为央行越来越不确定出口将在何时、甚至会不会反弹。

据路透调查，印度央行周二料将维持8%的利率不变，在明年初之前恐怕也不会放宽政策，因担心若雨季降雨量低于平均水平，可能导致食品价格通胀加剧。

印度经济正在放缓，过去两年增长率一直徘徊在5%以下，远低于能够为年轻人以及不断增加的劳动力人口创造充足就业机会所需的水准。

预期澳洲央行也将在周二按兵不动，维持利率在2.5%，下次的政策变动可能会是上调利率而不是降息，不过这恐怕要等到明年。

中国周五将公布贸易数据，为之后一连串月度数据的相继出炉揭开序幕。

最新调查数据显示，中国7月制造业增长至少为一年半以来最强，进一步证明中国经济在一系列政府刺激措施的推动下，正在加速成长。(完)

(编译/审校 张涛/李爽/洪熙/孙茉莉/郑茵)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。