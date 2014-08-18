一周经济焦点：美联储杰克森霍尔会议料提供政策线索

路透伦敦8月17日 - 今年的美国联邦储备委员会(美联储/FED)杰克森霍尔年度会议将于8月21-23日召开，料提供一些有关未来政策方向的线索，但不会预示有重大变化。

外界预计，本次会议不会出现两年前美联储主席伯南克那样意义重大的讲话，伯南克当时的讲话是为前所未有的每月850亿美元的刺激计划铺路。

不过会上决策者将深入讨论对主要经济体就业市场的看法，或能提供有关未来几个月货币政策走向的线索。

本次会议的焦点将是首次以美联储主席身份出席的叶伦，她将在周五发表讲话。

“我认为她的讲话不会围绕货币政策的话题，”ADM Investor Services的首席分析师Stephen Lewis称。

“会议的主题将是就业市场，这是叶伦非常关心的问题，也是美联储未来几个月制定政策的关键。”

Lewis认为，可能会有一个类似于贝南克在2012年3月时的演说，当时伯南克勾勒出他对就业市场各种不同指标的看法。

其他将发表演说的重要人士包括：日本央行总裁黑田东彦、巴西央行总裁托比尼、英国央行副总裁布罗德班特。

更多的政策线索，也可能见诸于即将在周三公布的美联储和英国央行上次货币政策会议的会议记录。

“在系统仍然因三度量化宽松而资金充裕之际，我们想知道的是随着美联储收紧政策，其将如何计划更进一步控制联邦基金利率的新线索，”Investec分析师Victoria Clarke说。

上周英国央行似乎推迟在今年升息的前景之后，本周英国央行会议记录倍受关注之处，在于其货币政策委员会成员之间是否明显有立场分歧的迹象。

野村分析师Philip Rush称，“随着闲置产能很快用尽，我们预计(MPC委员)威尔本月将赞成升息。”

Rush并称，如果会议记录显示，尚未出现自2011年7月以来的首张升息赞成票，对英国央行11月升息的预期就难以成真。

**物价压力**

美国周一将公布7月通胀数据，也将影响下周对美联储货币政策前景的探讨，有迹象表明随着美国经济复苏，物价压力在缓慢构筑。

不过，路透调查的分析师预计不会有什么意外出现。

法国兴业银行Brian Jones称，“我们预计年底前，通胀数据将测试货币政策制定者的决心，但预计不会从7月就开始显示出这种挑战。”

欧洲采购经理人指数(PMI)将可初步一窥欧元区经济本月的进展，上周数据显示该地区经济第二季呈现停滞。

欧元疲弱及信贷情况改善应该可以提振企业活动，但如果PMI数据令人失望，欧洲央行将会承受更多的压力。PMI和经济成长有密切的关联。

“如果透过各国的疲态或是俄罗斯－乌克兰危机疑虑升高有造成任何疲弱迹象，那么对欧洲前景的担忧就会真的重燃，”ING分析师James Knightley表示。

上周五乌克兰紧张情势升高，令主要国家政府公债收益率跌至逾一年低位，而该危机可能让金融市场未来一周仍将走势震荡。

“即使解决了目前的问题，而且没有真枪实弹的战争，但乌克兰和俄罗斯之间持续的紧张关系会推动债市买气，”DRW Trading驻芝加哥的市场策略师Lou Brien表示。(完)

(编译 王丽鑫/李婷仪/石冠兰/戴素萍 审校 张荻)

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