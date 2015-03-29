一周焦点：聚焦美国就业市场 美联储升息讨论料继续升温

路透布鲁塞尔3月29日 - 美国3月就业市场的状况将在复活节前这一周占据经济学家和投资者的主要视线，有关美联储究竟何时展开首次升息行动的争论也会持续下去。

美联储主席叶伦明确表示，联储可能在今年晚些时候开始升息，但她补充说就业市场继续改善将是决定何时行动的一个重要条件。

因此，在经济数据密集发布的未来一周，就业市场数据可能成为关注焦点，为美联储提供进一步线索，反映美国经济的健康程度及其对加息冲击的承受能力。

周三公布的美国ADP民间就业报告则有可能成为非农就业报告公布前的一场预演。

路透调查中，受访经济分析师预测3月美国非农就业岗位料强劲增长24.4万个。若确实如此，将为连续第13个月增长超过20万，追平1994-1995年时的纪录。

二战结束以来，更长的记录只有1976-77年间的14个月、1983-84年间的15个月。

叶伦称，核心通胀率大幅上升不是美联储调整利率的前提条件。然而，尽管2月消费者物价确实因汽油价格上升而有所反弹，但通胀仍然守在低位。

在许多分析师看来，周五的数据中平均所得比就业人数更受关注。2月平均时薪仅上涨0.03美元，预计3月将加速上升。

今年年初美国公布从零售销售到企业支出的一系列疲弱经济数据，促使分析师调降对经济成长的预期，并把美联储2006年以来首次加息的预期时间推迟到9月。

看法乐观的分析师称，严冬、美国西海岸港口曾发生的劳资纠纷，以及2014年中期强劲增长之后的自然放缓，这些因素表明放缓只是暂时现象。

但有些分析师指出，缺少薪资压力表明复苏并不完整，美元强势也是一个未来的威胁。

欧元上周短暂突破1.10美元，在美联储3月会议前曾跌至1.05美元下方。美联储在3月会议后宣布下调经济增长和通胀预期，给预期6月加息的投资者泼了一盆冷水。

“我仍预计美联储在6月份加息，”意大利裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)美国首席经济学家Harm Bandholz说，“但第一季度经济表现疲软，而且美联储希望确定这是暂时的，与美元(强势)无关。”

**希腊改革清单，中国经济放缓**

在欧洲，希腊要想获得进一步援助从而避免破产，欧元区财长必须同意希腊的改革清单。

惠誉周五下调了希腊发行人违约评等至CCC，因其获得官方机构发放贷款的前景不确定。

欧元区数据方面，本周关注焦点将是周二的欧元区3月份通胀数据。

1月份消费者物价创纪录下降0.6%后，预计3月通胀年率回升至负0.1%。

周一公布的消费者和企业信心数据，应会表明欧元区经济正在稳步改善。

的确，鉴于低油价和弱势欧元正拉动消费和出口，已经有些人质疑欧洲央行是否将需要全额动用其1万亿(兆)欧元购债计划。

“如果不仅仅是欧元区经济活动升温，并且通胀也触底，那么就需要考虑欧洲央行是否会持续至2016年，”ING首席国际经济分析师Rob Carnell表示，“通胀率至关重要。我们可能需要几个月，但这也许是第一步。”

中国国家统计局周三将公布3月官方制造业和非制造业采购经理人指数(PMI)，汇丰分别于周三和周五公布中国3月制造业PMI终值和服务业PMI，到时外界应能更明晰地从中判断中国经济的健康状况。

受新订单和就业分项指数下滑的拖累，汇丰3月中国制造业PMI初值再度跌破荣枯线，并创下11个月最低。这暗示中国经济活动疲弱，可能助长进一步放宽货币政策的呼声。(完)

(编译 郑茵/李爽/秦德兴/王兴亚；审校 王丽鑫/张涛/张若琪)

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