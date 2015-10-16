中国重要财经新闻一周回顾

图为路过上海陆家嘴金融区的行人。 REUTERS/Aly Song

以下为路透中文新闻为您整理的一周(10月12日-16日)中国重要财经新闻：

【政经】

--中国政治：中共十八届五中全会定于10月26-29日召开--新华

新华社周一报导称，中国共产党十八届五中全会定于10月26-29日召开，主要议程是研究关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划(2016-2020年)的建议。

--中国经济：将继续创新宏观调控方式，加强逆周期调节--总理

中国国务院总理李克强周四表示，下一步中国将继续创新宏观调控方式，精准实施定向调控、相机调控，加强逆周期调节，管控好潜在风险，巩固经济基本面，培育发展新动能。

--中国经济：推进价格机制改革，2017年竞争性领域价格基本放开--国务院

中国国务院周四表示，将推进价格机制改革，到2017年竞争性领域和环节价格基本放开，政府定价范围主要限定在重要公用事业、公益性服务、网络型自然垄断环节。到2020年，市场决定价格机制基本完善。

--中国经济：必须鼓励和允许不同地方对改革方案进行差别化探索--国家主席

中国国家主席习近平周二在中央全面深化改革领导小组第十七次会议上强调，中央通过的改革方案落地生根，必须鼓励和允许不同地方进行差别化探索，全面深化改革任务越重，越要重视基层探索实践。

--中国经济：稳中向好态势未改，三季度GDP增幅预计7%左右--发改委

中国国家发展和改革委员会新闻发言人李朴民周四称，中国经济仍保持缓中趋稳、稳中向好、稳中有进态势，并在合理区间内运行，预计三季度GDP(国内生产总值)增幅仍会保持7%左右；居民消费价格总水平将继续保持温和上涨态势，不会出现大幅的物价上涨。

--中国央行：将继续实施稳健的货币政策，更加注重松紧适度-副行长

中国央行副行长易纲在国际货币基金组织（IMF）秘鲁利马年会上表示，中国将继续实施稳健的货币政策，更加注重松紧适度，灵活运用多种货币政策工具，向市场提供充裕的流动性，实现货币信贷及社会融资规模合理增长。

--中国经济：十二五期间预计经济年均增长将近8%--国家统计局

中国国家统计局周二称，“十二五”（2011-2015年）期间，预计中国经济年均增长近8%，不仅高于同期全球2.5%左右的年均增速，在世界主要经济体中亦居前列。

--中国数据：人民币汇改促9月出口改善，外贸整体前景难言乐观

人民币8月汇改带来的一次性贬值，促使中国9月出口同比降幅继续收窄，但商品价格大跌叠加国内需求不振，令进口同比衰退多达两成，当月衰退型的贸易顺差以美元计创历史次高。

--中国数据：9月FDI同比增长7.1%，服务业吸收外资占比逾六成--商务部

中国商务部周一公布，外商投资总体规模实现稳定增长，9月实际使用外资(FDI)594.7亿元人民币（折95.6亿美元），同比增长7.1%；前九个月累计使用外资5,847.4亿元人民币（折949亿美元），同比增长9%。

--路透调查：尽管中国放松政策，明年经济增长仍将放缓至6.5%

周四公布的路透调查显示，即便中国央行进一步宽松政策阻止经济放缓，2016年中国经济增长率料将从2015年的6.8%放缓至6.5%。受访分析师预计，到年底前中国央行预计降息25个基点，下调存款准备金率50个基点。

--中国经济：未来五年投入逾1,400亿元，支持农村及偏远地区宽带建设--国务院

中国国务院周三表示，将在未来五年投入超过1,400亿元人民币，力争到2020年实现宽带覆盖98%的行政村，并逐步实现无线宽带覆盖。同时部署加快发展农村电商，确定促进快递业发展的措施,向各类资本进一步开放国内快递市场。

--中国经济：加快建设海绵城市，鼓励金融机构加大信贷支持--国务院

中国国务院最新发布推进海绵城市建设指导意见，提出到2020年，城市建成区20%以上的面积达到海绵城市目标要求，到2030年，城市建成区80%以上的面积达到目标要求，为此鼓励金融机构积极提供中长期信贷支持。

--中国经济：发改委批复渭源至武都公路等八个交通项目，总投资近千亿

中国国家发改委日前批复包括公路、铁路和运河的八个交通建设项目，包括甘肃省渭源至武都公路、渝怀铁路梅江至怀化段增建第二线、京杭运河浙江段三级航道整治工程等，总投资达953.16亿元人民币。

--中国房地产：三季度全国住宅地价同比增速一年半来首次回升--国土部

中国楼市回暖已开始向土地市场传递。中国国土资源部中国土地勘测规划院最新报告显示，2015年第三季度全国主要监测城市住宅地价同比增速较上季度上升，为一年半以来首次。

【金融】

--《焦点》中国9月社融及信贷增势向好，经济弱势货币政策宽松空间犹存

受居民和企业中长期贷款明显改善的推动，中国9月新增贷款创纪录同期最高；而委托贷款和债券融资规模增加亦推动社融增量同比多增。分析人士认为，新增贷款超预期反映整体信贷需求出现好转，而资金面持续改善加之财政继续发力将有助于经济逐步企稳。

--中国金融：9月央行外汇占款降幅略收窄，未来数月料延续小幅负增长

中国9月央行口径外汇占款减少2,641亿元人民币，为连续八个月下滑，但减少额较8月收窄542亿元。分析师预计，未来外占仍可能出现小幅负增长，央行将运用多种货币政策工具补充基础货币缺口。

--中国金融：扩大再贷款质押品范围非中国版QE，对流动性影响小--央行专家

中国央行研究局首席经济学家马骏周三表示，扩大信贷资产质押再贷款试点的合格质押品选择范围，不会对流动性总量产生明显影响，也不可能是中国版的QE(量化宽松)。

--《焦点》信贷质押再贷款试点扩围，中国货币投放新途难跑快车

在外汇占款逐渐退出基础货币供给主渠道后，中国央行正大力拓展新的投放途径。而最新扩大信贷资产质押再贷款试点的举措，作为结构性宽松政策，即凸显其以加强预期管理来引导基础货币投放重新回归央行可控渠道的决心。

--全球金融：新加坡与中国同意扩大人民币跨境渠道

新加坡金管局周二表示，中国和新加坡一致同意扩大相关计划，加强人民币在新加坡的国际化使用。新中两国之间现有的跨境人民币计划--中国-新加坡苏州工业园区和中新天津生态城计划将扩大规模，涵盖苏州和天津全市。

【固定收益】

--中国新债：财政部公布四季度国债发行计划，新增一期30年记账式国债

中国财政部公布今年第四季度国债发行计划。在此前公布的年度关键期限国债发行计划基础上，当季新增15期记账式贴现国债，其中含12期三个月期品种，每周滚动发行；记账式附息国债新增一期，期限30年。

--中国债市：天威英利10亿元中票未能足额兑付，仅偿还共计7亿元本息

中国保定天威英利新能源有限公司周二公告，未能足额兑付今日到期的10亿元人民币中期票据本金，到期本息应为10.57亿元，但截至目前仅偿还共计7亿元的债券本息，这意味着该期中票已实质违约。

--《焦点》点心债基金净流出金额创新高，受中国在岸市场开放冲击

中国当局维稳金融市场的措施，让离岸人民币债券市场面临风险，点心债基金赎回金额创纪录高位，新债发行放缓。

【外汇】

--《焦点》中国央行拟开启外汇交易夜盘，加速冲刺SDR

中国央行正在为冲刺SDR加速推进外汇市场的对外开放。继早前允许境外央行类机构进入中国银行间外汇市场后，央行拟于近期延长银行间外汇交易时间至23:30，此举将令中国银行间外汇交易市场覆盖欧洲交易时段，方便境外参与者进入。

--离岸人民币：中国将在伦敦发行人民币主权债--金融时报

据英国金融时报周二报导，中国将在伦敦发行人民币计价国债，该消息或在中国国家主席习近平下周访问英国时宣布。

--离岸人民币：农行伦敦绿色债券获热捧，两年期6亿元CNH债票面利率4.15%

继中国建设银行前一天在伦敦发行的人民币债券受到追捧后，由中国农业银行周二在英国伦敦发行的创新型绿色债券再获佳绩，最终其两年6亿元人民币债券的票面发行利率定在4.15%。

【证券/行业】

--中国证券：证监会拟对证券期货程序化交易实行申报核查和指令审核制

为加强对证券期货市场程序化交易的监管，中国证监会拟建立程序化交易申报核查和指令审核制度，并授权证券期货交易所针对程序化交易制定专门的收费管理办法，根据程序化交易的申报、撤单等情况，对交易收取额外费用。

--中港证券：香港证监会预期互联互通机制的扩大“快将回复正轨”--高层

香港证监会周二称，预期中港股市互联互通机制的扩大“快将回复正轨”。

--中国证券：三季度券商业绩环比降幅明显，未来有望走出业绩低谷--报载

在A股经历了一轮暴跌之后，中国上市券商三季度业务数据近日陆续宣布。上海证券报周五报导，据粗略统计，尽管上市券商三季度业绩同比仍会录得高增长，但环比降幅也会非常明显，甚至可能超过五成。

--汽车产业：中国9月汽车销售同比增长2.1%--中汽协

中国汽车工业协会(CAAM)周二公布，9月全国汽车销量同比增长2.1%，至200万辆。

--香港新股：中国华融高至196亿港元IPO登场，基础投资者占约七成

据路透周四获得的销售文件显示，中国资产规模最大的资产管理公司--中国华融计划在香港首次公开发售（IPO）集资高至196亿港元，并锁定10名基础投资者，占发售比例最多七成。

--香港个股：中国三大运营商向铁塔公司转让资产，将获不菲收益

中国电信、中国移动和中国联通周三晚间发布公告称，三家公司周三已与中国铁塔公司签约，后者以现金和发行股份的形式向三者收购全部存量铁塔相关资产，这三家上市公司均将获得因资产溢价带来的不菲收益。

--香港新股：中国国开行委任三间投行负责租赁分支价值10亿美元IPO--IFR

据汤森路透旗下IFR周三报道，中国政策性银行--国家开发银行已委任三间投行负责旗下租赁业务分支价值10亿美元的香港IPO（首次公开发售）。

--香港新股：中国再保险锁定15名基础投资者，认购额占IPO最多三分之二

据路透周一获得的销售文件显示，中国最大再保险企业--中国再保险（集团）股份有限公司已锁定15名基础投资者，占其高至20.1亿美元的首次公开发售（IPO）比重最多三分之二。(完)