一周经济焦点：伯南克或将厘清立场

* 全数聚焦于美联储主席讲话以寻求买债计划步调的线索

* 美国经济增长乏力意味着不会赶忙撤出刺激措施

* 中国及欧元区的采购经理人指数恐将考验八国集团对经济乐观看法

撰稿 全球经济主编魏伦(Alan Wheatley) 编译 张明钧/李爽

路透伦敦6月16日 - 就像一位父亲告诉他的孩子牙仙并不存在一样，美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席伯南克也必须想办法安抚那些有上当感觉的投资人，因他告诉这些投资人，预期他可能持续不断提供零成本资金是一种幻想。

当然各金融市场也心知肚明，深切知道一但美国经济步出危难，美联储势必得要开始撤回超宽松的货币刺激。

但自从伯南克在5月22日声称美联储买债行动可能在未来几个月“稍稍减速”、让投资人大感震惊以来，全球各类公债收益率(殖利率)已然攀升、股市挫跌。

周三结束美联储两日政策会议的记者会上，伯南克将有机会重新修正市场的预期。

伯南克没有办法推翻上月的说法。但有鉴于后续资产市场抛盘规模，他料将暗示经济表现仍然过于黯淡，所以没有马上放缓买债步伐的理由；目前美联储每月买债规模为850亿美元。

至于将利率从接近零的水准调升，时间仍然遥远。

“5月22日以来的市场混乱，将会迫使他们在这次会议中将厘清立场作为首要任务，”纽约Jefferies首席金融分析师Ward McCarthy表示。

**缩减购债时间表？**

McCarthy推测，为了要达成此一目标，美联储可能提出开始减少购债的基本假设开始时间，并且提出缩减刺激规的初步时间表，其时点将视经济增长、通胀及金融市场状况等一般警示讯号而定。

“问题在于他们没有办法轻松改变。他们必须慎思熟虑，因为没有人知道未来会如何发展，所以他们永远不会放弃弹性空间，他们也不该放弃这点，”他说道。

本周将出炉的纽约联储和和费城联储制造业调查以及全美住宅建筑商协会(NAHB)的调查结果不太可能表明，美联储宽松立场有必要迅速松动。

McCarthy认为，美国经济在以约2%的速度扩张，但这种增速可能软弱无力，除非补充库存加速。

实际上，许多分析师预计，美联储将略微调降其2013年经济增长和通胀的预估。

“总之，自我维持经济复苏的条件尚不充足，”Standard Life分析师Douglas Roberts表示。“如果说有条件的话，那就是通胀压力不大，使美联储的任务明确集中在再度恢复并促进经济增长。”

**G8会议显乐观看法，但PMI数据则悲观**

股市下跌及债市收益率上升体现了金融环境紧缩，这也阻碍全球经济发展。在金融危机后续效应的影响下，全球经济增长仍然远低于趋势增速。

但八国集团(G8)领袖周一和周二将在北爱尔兰举行会议，料其将试图强调正面因素以提振信心。

据欧洲一高级官员，G8公报可能体现“全球经济形势比去年有些许改善”。

“些许”是关键词。数据提供商Markit中国采购经理人指数(PMI)周四将公布，料进一步表明中国经济增长放缓。

欧元区6月PMI则料微幅上升，但仍将显示欧元区17国产出减少。过去六个季度欧元区经济一直处于萎缩状态。

“恶化速度下降。这是可以说明的最佳情况，”加拿大皇家银行首席欧洲分析师Jens Larsen表示。

他说，最近的经济指标表明第三季或第四季会温和复苏。

“情况不会好多少。我对欧元区没有太大信心。同样，欧元区经济不以非常快的速度下滑，欧央行推出大规模货币举措的可能性现在看来很小，我比较安心，”Larsen说。(完)

(译文审校 王丽鑫)

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