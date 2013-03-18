聚焦全球三大央行周三重要活动

焦点：日本央行料维持购债承诺 尽管购买步伐放慢--消息人士
路透东京3月31日 - 熟悉日本央行想法的消息人士表示，尽管购债步伐有放慢迹象，但央行近期并没有打算取消每年以一定规模购买政府公债的松散承诺。
* 日本央行迎来新总裁，英国央行可能增添一项新职责
* 美联储料维持超宽松政策，尽管美国经济呈现改善势头
* PMI报告料显示欧元区沿着正确方向缓慢前进
全球经济主编魏伦(Alan Wheatley)
路透伦敦3月17日 - 本周日本央行迎来反对通缩的新总裁，英国央行可能被赋予促进经济成长的新职责，而美国联邦储备委员会(美联储)则可能坚持实行购债计划。
这三大事件可以反映出全球经济中的风险情况。目前全球经济正在康复，但距离强壮还差得很远。
美国和欧洲多数地区失业率仍然居高不下，许多国家的经济成长速度远低于危机前的水平。因此，通胀非常温和。
此外，许多债台高筑的国家无力应对越来越高的借款成本。摩根士丹利的首席国际经济学家Joachim Fels表示，各国央行自然会采取必要措施来抑制债券收益率。
“尽管经济出现增强迹象，但我们认为各国央行尚不会结束宽松政策，”Fels表示，“目前不必担忧央行会提前退出量化宽松和负实质利率政策，至少今年不必担忧。”
支持性的货币政策是Fels预期2013年伊始全球经济会走出昏暗的主要原因。
“这一季和下一季GDP成长仍低于趋势水平。但到了今年下半年，我们认为会迎来光明，”他说。
**日本央行再次成为重心**
如果黑田东彦兑现遏制日本长期通缩局面的承诺，那么日本央行将再一次成为全球通货再膨胀(reflation)的重要推动力。黑田东彦周三将正式上任央行总裁。
Fels说，如果由于日本央行的积极宽松政策引发日圆走疲，致使其它国家货币升值，那么其他国家央行将会觉得有必要维持宽松政策。
麦格理策略师Daniel McCormack说，就算是欧洲央行也可能会面临一点要采取更多行动的压力。
英国央行也同样将迎来类似的领导层更替。
英国财政大臣欧思邦将于周三提交年度预算计划，届时料将综合评述英国央行侧重抗击通胀的任务，或者可能直接对此作出修改。
由于决心推行财政撙节措施，欧思邦几乎没有修改税收或支出计划的余地，因此可能寻求扩大英国央行进一步放宽货币政策的空间，以帮助经济抵御衰退威胁。
这将为英国央行新总裁卡尼7月上任铺平道路。但McCormack怀疑欧思邦和卡尼能否就行动路线达成一致。
他说，“当卡尼上任时，你会发现在货币政策上将有令人眼花缭乱的动作。卡尼的工作成效将取决于他能否在五年任期内扭转英国经济。所以他会竭尽全力。”
McCormack并称，美国、中国或许还有德国的经济都在积聚动能，各国央行大力采取刺激举措，年内股市将成为亮点。
**美联储无变动**
英国央行3月会议记录也会在周三公布，记录将披露央行是否更倾向于放宽政策，甚至在卡尼接任之前就行动。2月时，九名决策者中有三位已经对扩大购债刺激计划规模投过赞成票，其中包括金恩。
美联储周三也将结束为期两天的政策会议，或同意维持每个月850亿美元的抵押贷款和公债购买计划，以鼓励投资、支撑对经济复苏的信心。
这个政策基本在发挥作用。在加税、汽油价格上涨且联邦支出将被削减的情况下，经济还是显示出韧性，因此一些银行将本季度GDP成长预估上调了一整个百分点，至环比年率成长2.5%或更高。
本周公布的数据包括房屋开工、建筑许可和成屋销售，料将证实房地产是经济复苏的重要推手。
美联储在宣布政策评估结果的同时也会公布最新预估，或会对经济成长和失业率前景看法更趋乐观。
Jefferies首席金融分析师Ward McCarthy预计，美联储主席贝南克将在新闻简报会上表现得更加乐观。
McCarthy称，“但我不认为他会乐观到暗示美联储将很快改变政策意图的程度。”
即将公布的一周重要数据包括，美国房屋市场数据、中国和欧元区采购经理人指数(PMI)初值，以及德国Ifo企业景气判断指数。
根据路透对分析师的调查，欧元区3月Markit综合PMI初值可能会从前月的47.9小幅升至48.2，但仍处于荣枯分水岭50的下方。
意大利大选僵局带来不确定性，欧元区财长周六达成对塞浦路斯储户征税的前所未有的决定，以及其它许多因素对欧元区仍脆弱的信心构成了威胁。
但摩根士丹利的方艾硕相信，欧洲最终将摆脱衰退。他说，“我们认为，今年某时衰退将寿终正寝。”(完)
(编译 张涛/梁睿雪/张荻/兰秀娟; 审校 白云/王洋/李爽/程琳)
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