聚焦全球三大央行周三重要活动

资料图片：2009年9月在伦敦召开的G20财长会上，英国央行总裁金恩和美联储主席伯南克。 REUTERS/Andrew

* 日本央行迎来新总裁，英国央行可能增添一项新职责

* 美联储料维持超宽松政策，尽管美国经济呈现改善势头

* PMI报告料显示欧元区沿着正确方向缓慢前进

全球经济主编魏伦(Alan Wheatley)

路透伦敦3月17日 - 本周日本央行迎来反对通缩的新总裁，英国央行可能被赋予促进经济成长的新职责，而美国联邦储备委员会(美联储)则可能坚持实行购债计划。

这三大事件可以反映出全球经济中的风险情况。目前全球经济正在康复，但距离强壮还差得很远。

美国和欧洲多数地区失业率仍然居高不下，许多国家的经济成长速度远低于危机前的水平。因此，通胀非常温和。

此外，许多债台高筑的国家无力应对越来越高的借款成本。摩根士丹利的首席国际经济学家Joachim Fels表示，各国央行自然会采取必要措施来抑制债券收益率。

“尽管经济出现增强迹象，但我们认为各国央行尚不会结束宽松政策，”Fels表示，“目前不必担忧央行会提前退出量化宽松和负实质利率政策，至少今年不必担忧。”

支持性的货币政策是Fels预期2013年伊始全球经济会走出昏暗的主要原因。

“这一季和下一季GDP成长仍低于趋势水平。但到了今年下半年，我们认为会迎来光明，”他说。

**日本央行再次成为重心**

如果黑田东彦兑现遏制日本长期通缩局面的承诺，那么日本央行将再一次成为全球通货再膨胀(reflation)的重要推动力。黑田东彦周三将正式上任央行总裁。

Fels说，如果由于日本央行的积极宽松政策引发日圆走疲，致使其它国家货币升值，那么其他国家央行将会觉得有必要维持宽松政策。

麦格理策略师Daniel McCormack说，就算是欧洲央行也可能会面临一点要采取更多行动的压力。

英国央行也同样将迎来类似的领导层更替。

英国财政大臣欧思邦将于周三提交年度预算计划，届时料将综合评述英国央行侧重抗击通胀的任务，或者可能直接对此作出修改。

由于决心推行财政撙节措施，欧思邦几乎没有修改税收或支出计划的余地，因此可能寻求扩大英国央行进一步放宽货币政策的空间，以帮助经济抵御衰退威胁。

这将为英国央行新总裁卡尼7月上任铺平道路。但McCormack怀疑欧思邦和卡尼能否就行动路线达成一致。

他说，“当卡尼上任时，你会发现在货币政策上将有令人眼花缭乱的动作。卡尼的工作成效将取决于他能否在五年任期内扭转英国经济。所以他会竭尽全力。”

McCormack并称，美国、中国或许还有德国的经济都在积聚动能，各国央行大力采取刺激举措，年内股市将成为亮点。

**美联储无变动**

英国央行3月会议记录也会在周三公布，记录将披露央行是否更倾向于放宽政策，甚至在卡尼接任之前就行动。2月时，九名决策者中有三位已经对扩大购债刺激计划规模投过赞成票，其中包括金恩。

美联储周三也将结束为期两天的政策会议，或同意维持每个月850亿美元的抵押贷款和公债购买计划，以鼓励投资、支撑对经济复苏的信心。

这个政策基本在发挥作用。在加税、汽油价格上涨且联邦支出将被削减的情况下，经济还是显示出韧性，因此一些银行将本季度GDP成长预估上调了一整个百分点，至环比年率成长2.5%或更高。

本周公布的数据包括房屋开工、建筑许可和成屋销售，料将证实房地产是经济复苏的重要推手。

美联储在宣布政策评估结果的同时也会公布最新预估，或会对经济成长和失业率前景看法更趋乐观。

Jefferies首席金融分析师Ward McCarthy预计，美联储主席贝南克将在新闻简报会上表现得更加乐观。

McCarthy称，“但我不认为他会乐观到暗示美联储将很快改变政策意图的程度。”

即将公布的一周重要数据包括，美国房屋市场数据、中国和欧元区采购经理人指数(PMI)初值，以及德国Ifo企业景气判断指数。

根据路透对分析师的调查，欧元区3月Markit综合PMI初值可能会从前月的47.9小幅升至48.2，但仍处于荣枯分水岭50的下方。

意大利大选僵局带来不确定性，欧元区财长周六达成对塞浦路斯储户征税的前所未有的决定，以及其它许多因素对欧元区仍脆弱的信心构成了威胁。

但摩根士丹利的方艾硕相信，欧洲最终将摆脱衰退。他说，“我们认为，今年某时衰退将寿终正寝。”(完)

(编译 张涛/梁睿雪/张荻/兰秀娟; 审校 白云/王洋/李爽/程琳)

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