一周焦点：欧美英央行面对不同经济难题 投资者需仔细推敲

图为美元、瑞郎、英镑和欧元钞票。 REUTERS/Kacper Pempel

路透伦敦7月6日 - 美国就业岗位强劲增长刺激美国股市触及纪录高位，欧洲央行有可能采取量化宽松政策，英国房价在大幅飙升，未来一周有许多值得仔细思量的地方。

上周美股道琼工业指数首次触及17,000点，就在几天前国际清算银行(BIS)表示，市场处在一种“兴高采烈”的状态，而将利率在过低水准保持的时间过长，可能为危机重演埋下祸根。

实际上，全球主要央行的步调并不一致，某些情况下，甚至可以说在背道而驰。

英国央行在周四月度货币政策会议后将指标利率从0.5%的纪录低点上调的可能性很小，但越来越肯定的是，其将率先收紧政策。

美国联邦储备委员会(美联储)正在逐步退出量化宽松政策，但似乎又安于将低利率维持到明年很长一段时间。欧洲央行上月降息，且有可能不得不求助于量化宽松举措以避免通缩。

英国经济正在快速增长，其房屋市场有可能失控--伦敦的房价已经较上年同期急升将近26%。

路透对逾60位经济学家的调查结果显示，英国利率料在明年第一季上调。但在年底前加息的可能性也正在不断上升，目前达到40%。

就在去年，外界还预期英国央行在2016年之前不会动手。

英国央行首席经济学家霍尔丹上周表示，升息是防范资产价格泡沫的最后一道防线，不过房地产价格也是央行非常重视的一个方面。

“看起来英国央行内部没有人现在急于升息，因此8月发布的通胀报告可能是评估升息必要性的更好工具，”美银美林分析师Nick Bate。

**关注欧美央行言论**

上周出炉的数据显示，美国6月就业岗位大增，表明经济在年初因为天气原因下挫后，目前正在反弹。

本周将发布的数据不多，但一些美联储官员将会发表讲话，投资者将仔细聆听，是否有官员认为有提前升息的理由。这些官员中，既有强硬派，也有温和派。

美国非农就业报告公布后，摩根大通把联储首次升息时间的预估从2015年第四季提前至第三季，并表示明年第二季也有可能升息。

美联储将于周三公布上次政策会议记录。在是次会议上，联储表示相信美国经济正处于复苏轨道，并暗示明年开始的升息步伐会稍微加快。

欧洲央行则面临着截然不同的威胁--通缩。

该央行总裁德拉吉保留增发欧元以提振经济的可能性数小时后，德国央行总裁魏德曼即指出，欧洲央行不应维持宽松政策过长时间。

在德拉吉领导下，欧洲央行在很长时间内采取了部分委员认为很难消化的举措。量化宽松可能将是他面临的最严峻考验。

德拉吉周三将在伦敦发表讲话--2012年时他在此宣布将竭尽全力保卫欧元。欧洲央行很多官员也将在本周露面。

“通胀趋缓的压力不会在一夕之间消失，通缩威胁也不会。因此，我们仍认为欧洲央行需要采取进一步的行动，最终实施大规模的量化宽松计划，”Capital Economics的Jessica Hinds称。

日本方面的关注点是周四出炉的机械订单数据，预计将显示5月机械订单恢复增长。该数据被视为衡量资本支出的领先指标。

“获利正在改善，因此此前推迟投资的企业现在开始进行投资，”Mizuho Securities Research & Consulting的资深分析师Norio Miyagawa称。

日本央行总裁黑田东彦周一将在季度地区分行经理会议上讲话。他可能会重申央行乐观看待经济形势，而这应该会突显出市场愈发认为央行近期内不会进一步放松货币政策。

中美两国高层官员将于7月9-10日在北京举行战略与经济对话，美国将再度呼吁中国进一步采取行动允许人民币汇率自由浮动。(完)

(编译/审校 郑茵/徐文焰/许娜/张荻)

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