一周焦点：目光聚焦欧洲央行政策会议与中国GDP数据

路透法兰克福10月14日 - 欧洲央行总裁德拉吉下周四要完成一件棘手的任务：给出央行下一步动向的充足线索，但不能引发不恰当的预期，让市场心神不宁。

未来一周中国也是关注焦点。该国将在周三公布第三季国内生产总值(GDP)，数据料显示中国经济增长脚步持稳于6.7%，因政府加大财政刺激力度，且房地产市场走俏，抵销了出口持续疲弱的影响。

欧洲央行面临经济成长疲软和超低通胀率的问题，意味着德拉吉在必须说服投资者相信央行准备祭出更多刺激政策的同时，还要给自己留有退路，因为央行已经实施了史无前例的宽松计划，政策调控空间有限。

央行需要决定，是否延长原定明年3月到期的每月800亿欧元资产购买计划，抑或是开始削减刺激规模。

这将会是艰难的选择，因为包括欧元区第一大经济体--德国在内的强硬派反对进一步宽松。不过现在作决定也的确为时过早，因为欧元区经济并未出现大问题，德拉吉还可以有一些时间来琢磨自己的选择。

周四公布的路透调查结果显示，分析师预计未来一周将要举行的央行会议不会作出政策改变，但12月则有调整的可能。

宏观经济方面，工业生产正在反弹，信心保持坚挺，政府预算可能在明年提供进一步刺激，油价正小幅攀高，提振通胀预期。

德拉吉已经表示，通胀可能在2018年底或2019年初升至接近2%这一欧洲央行设定的目标。这是一项异常乐观的预期。

不过，欧洲央行也警告称，通胀压力方面仍看不到令人信服的上行趋势，央行预估也是基于“非常可观的”货币政策支持。分析师认为这些信号表明资产购买计划会延长。

包括公债收益率偏低以及可购买资产缺乏，这些技术方面的限制在最近几周也有所缓解，让欧洲央行可以有时间调整资产购买计划的条件参数。

“9月会议以来宏观经济形势的发展，让欧洲央行不用着急推出更多货币政策举措，”荷兰国际集团(ING)经济学家Carsten Brzeski说。

“可购债券供应不足的问题可能要到明年初才会变得紧迫，”他说。“这意味着，严格说来，只有当欧洲央行最终下定决心将量化宽松政策延长到2017年3月以后时，才需要着手解决(购买资产)供应不足的问题。”

不过市场还是认为，央行很有可能在12月就决定将购债计划延长六个月，甚至向银行业进一步提供低成本融资。

**中国和加拿大**

中国政府正在使出浑身解数，让经济重新站得更稳，与此同时和缓地推动那些令人不适、政治上颇为敏感的改革举措，以削减过剩的工业产能和不断膨胀的债务。

虽然经济成长看来已经企稳，但经济学家警告说，中国经济变得太过依赖政府支出和房地产市场，后者正在呈现过热迹象。

“工业生产增长稳定，房地产市场的上升趋势以及货币宽松政策可能有助于减轻企业和地方政府的压力，”法国巴黎银行的Christine Peltier说。

“然而，他们的偿债能力并没有在改善，去年以来，债务负担过重的情况加剧，还本付息的能力依然很弱，”Peltier说。“在这种情况下，金融产业的信用风险继续增大，商业银行的表现也逐步在恶化。”

国际清算银行(BIS)近期警告称，债务水平约为GDP的250%且信贷过度增长，这些暗示未来三年内爆发银行业危机的风险增大。

去年经济成长降至25年低点，预计还将继续放缓，因对外贸易萎缩，而且必须要扭转过分依赖举债的做法。

加拿大经济在第三季反弹，使央行有可能在周三的会议上维持政策不变。

不过，由于能源价格持续偏低，全球贸易普遍疲软，美国需求相对较弱，加拿大利率停留在低水准的时间可能长于预期。(完)