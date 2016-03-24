一周焦点：欧美央行为何政策方向截然相反？两件事告诉你

2011年1月18日，在华沙拍摄的放置在美元纸币上的一枚欧元硬币。 REUTERS/Kacper Pempel

路透伦敦3月24日 - 摩洛哥央行于3月22日降息，加入其他46家央行自2015年初以来放宽货币政策的行列。

或许更准确地说，这是今年以来全球央行第15次以某种方式放松政策，而今年刚刚过去不到四分之一。

央行目前显然仍在前赴后继地放宽政策。欧洲央行挥舞着指挥棒冲在前方；然而美国联邦储备委员会(美联储/FED)则反其道而行之，调升了利率。

未来一周的重要经济事件将会突出表明为何会出现这样截然相反的状况。

欧元区将于周四发布通胀数据，料将显示物价水平连续第二个月较上年同期下降。

美国隔天发布的数据则可望有出众的表现，美国就业月报料持续成长，尽管力度可能不会特别强。

路透调查显示，欧元区3月物价料较上年同期下滑0.1%，跌幅低于2月的下降0.3%，但物价实质仍呈现下跌。

尽管部份人士可能认为这并非实质陷入通缩，即此并非根深蒂固，亦未阻碍消费者购物，但这仍远非欧洲央行所乐见。

欧洲央行希望通胀能攀抵略低于2.0%处，而该区通胀自2013年初即未见到上述水准。

欧洲央行即据此，加上经济成长力道薄弱，而决议于本月扩大印钞并调降利率。

周四出炉的数据多半不会见到上述行动带来的影响，但一些人士怀疑情况会在短期内能否有所改观，而物价再度下滑也很难令人相信情况有所好转。

“(全球前景)最令人担忧的是，欧洲区及日本通胀前景再度恶化，”巴克莱分析师Christian Keller在报告中指出。

“油价和其他一些暂时性因素亦造成影响，不过第二轮的政策效果以及日益恶化的预期，可能会使其成为持续的趋势，令实现2%的通胀目标更遥不可及。”

**就业和利率**

预期美国3月非农就业岗位料增加20万个，虽低于上月的增加24.2万个，但就过去六年左右而言仍算稳健。

鉴于美国4.9%的失业率仍相对较低，目前的问题并不是新增多少就业岗位，而是经济形势是否能促使美联储再次加息。

最近传出的一些讯息也莫衷一是。继3月16日议息会议后美联储主席叶伦的讲话令人意外的偏于温和，但此后其他决策者则是相当强势，不禁令人预期今年至少升息两次。

比如，费城联邦储备银行总裁哈克就表示美联储需继续“着手”升息。

美联储3月16日最近一次政策声明中清楚表明了就业数据的影响。

“近期包括就业强劲增长在内的一系列指标显示就业市场进一步增强，”声明说道，并称通胀亦加快。

欧洲央行应该是幸运的。

欧元区通胀率图表：reut.rs/1MngqM4

美国就业图表：tmsnrt.rs/1jLPdYm

(完)