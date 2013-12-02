一周焦点：经济数据和欧央行会议或为投资者展望明年定下基调

图为欧洲央行总部前的欧元货币符号雕塑。 REUTERS/Alex Domanski

路透伦敦12月1日 -本周一系列关键经济数据的公布，以及欧洲央行今年最后一次会议，将为投资者和交易员展望2014年定下基调。

和前两年一样，2013年的全球经济也让人大失所望，一年间充斥的都是美国的政治角力、欧洲的经济衰退以及中国的经济成长令人失望。

经济学家乐观地认为，来年将会好转(即便只是略有好转)，而本周的数据应会明确这种逐步改善的方向。

来自全球第一大经济体美国的调查结果料将显示，美国企业活动将以稳步增长的态势进入明年，尽管没有多少人预料会大有改善。

官方数据料将证实，美国经济在7-9月以一年来最快速度增长，不过就业在上月的增长步伐可能减慢。

“美国看起来情况最好，”Capital Economics资深全球分析师AndrewKenningham在谈论明年经济前景时表示。

上周公布数据显示，英国第三季经济以三年来最快速度成长。

“因此英国的表现相当不错，但欧元区则表现逊色，尽管德国经济强劲，而日本形势也依然欠佳。”

新兴市场避免了重大危机，他说这意味着全球经济成长未来两年将逐步加速，今年约3.0%的增速到2015年将加快至3.5%。

供应管理协会(ISM)企业调查显示，分析师预计美国第三季经济增速将上修至3.0%，周五将出炉的美国就业数据是本周最具重量级的指标，分析师预计美国11月非农就业岗位增加18.5万个，不及上月的增加20.4万个。

Kenningham表示，美国明年经济前景应改善，但前提是华府政治僵局不会导致更多突发性的财政紧缩。

**欧洲央行会议不会有意外决定出台**

鲜有人预计欧洲央行12月政策决定会再度令市场震惊，上个月欧洲央行曾降息至纪录低点0.25%。

但欧央行总裁德拉吉在周四记者会上的基调，可能会提供他打算明年如何实施货币政策的线索，尤其是在他得到央行最新经济预估之后。

欧元区通胀率在10月跌至0.7%后，上个月又回升到0.9%，这将给德拉吉带来帮助。上个月通胀下滑导致市场出现通缩担忧，当时市场还预计会有更多激进的货币政策行动。

“在我们看来，欧元区11月通胀率上升只是未来连续升势的第一步，通胀率到2014年底将升到1.5%，”裕信银行(UniCredit)固定收益策略师Michael Rottmann写道。

“这暗示有关欧元区实施负存款利率的讨论，以及类似量化宽松政策的甚至更具争议的猜测可能会消失。”

路透调查中多数分析师认为，欧洲央行将在长期内向银行提供更多廉价资金。

但无论欧洲央行采取什么举措，欧元区明年都不会好过。

“我们预计欧元区经济明年将有所增长，但增幅会非常小。经济已企稳，但还没有达到接近实现长期快速增长的地步，”CapitalEconomics的Kenningham说。

他预计欧元区经济明年仅增长0.5%，在分析师预估中偏悲观。分析师普遍预期的增速是Kenningham预估的两倍。

然而，英国经济在经历了近三年的停滞后，最近一直在引领欧洲的初步复苏。

尽管英国央行周四亦将公布政策决定，但市场注意力将集中在英国财政大臣欧思邦同日有关经济和政府财政的声明上。(完)

(编译/审校 郑茵/李爽/侯向明/王兴亚)

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