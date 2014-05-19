一周焦点：全球主要央行不忙收紧政策 PMI数据将考验该主题

路透伦敦5月18日 - 政府公债收益率呈现挫跌，原因是预期全球主要央行将继续维持货币政策宽松，并且在某些情况下会进一步放宽政策。

投资者将通过未来一周的经济数据来考验这一主题，特别是美国、中国和欧元区5月采购经理人指数(PMI)。

五位高阶消息人士曾告诉路透，欧洲央行正在准备于6月会议上提出一套政策选项方案，其中包括调降央行所有利率，以及为刺激向中小企业贷款而设计的针对性措施。

欧元区各国国内生产总值(GDP)数据对比鲜明，德国经济勇猛向前，西班牙也显示强劲力道，而法国成长停滞，意大利、葡萄牙及荷兰经济重现萎缩。该数据将不会妨碍欧洲央行采取行动。

“一方面，由于欧洲央行力求避免通胀过低的局面，关于央行6月一系列举措将包括哪些内容的臆测日渐升温；同时在欧美市场，所有目光将集中在下周美联储联邦公开市场委员会(FOMC)将要公布的会议记录上，以寻找退出宽松政策的线索，”法国巴黎银行市场经济全球主管Paul Mortimer-Lee说。

美联储将在周三公布上次会议的记录。是次会议于4月30日召开，会上美联储将每月购债规模从550亿美元降至450亿美元。

美联储还在会议上坚持其评估，认为在年底前完全结束资产购买计划后，经济仍需要利率在一段时期内继续处于近零水准。美国经济在第一季几乎没有取得增长，但此后已加快步伐。

会上可能讨论了未来退出宽松政策的策略。

“上次FOMC会议在讨论‘中期货币政策问题’时没有对外公开，”Mortimer-Lee说道。“2011年曾经有过这样的闭门会议，引起一场有关退出策略的讨论，后来公布了策略的正式纲要。”

日本央行周三将公布最新政策决议，料将维持对经济的乐观看法，暗示不大可能立即扩大刺激政策。

外界甚至都没有谈论收紧政策的可能性，日本央行预计将维持现有的货币政策框架，也就是通过大规模购买资产，以每年60-70万亿(兆)日圆(5,890-6,880亿美元)的速度增加基础货币。

“日本央行最关切的问题是出口疲软，以及薪资增长是否足以激励消费者继续支出，”第一生命经济研究所经济分析师新家义贵表示。

中国近期发布的数据显示产出、投资和消费均疲软，令外界预期人行将出台某种形式的刺激政策，以帮助政府达到今年7.5%的增长目标。

中国的最新数据显示，4月制造业连续第四个月萎缩。美国和欧元区的5月采购经理人指数(PMI)报告预期均将持稳，仍远高于50的荣枯分水岭。

**率先收紧政策**

直到最近，外界的预期还集中在英国央行将成为率先收紧政策的主要央行。

但该央行总裁卡尼上周强调，尽管英国经济快速复苏，而且房屋市场出现泡沫增加的风险，但央行并不急于提高利率。

英国通胀数据料将显示，4月通胀率升至1.7%，仍低于英国央行设定的2.0%通胀目标，因此不太可能令决策者改变心意。

随着投资者对于美联储放缓刺激举措的最初担忧消散，新兴市场重新成为投资宠儿。

根据基金追踪机构EPFR，投资者在5月14日止当周向新兴市场股票基金投入4亿美元，而新兴市场债券基金吸引12亿美元流入。在这些市场中，土耳其和南非在未来一周将举行利率会议。

土耳其央行到目前为止并未回应总理埃尔多安的呼吁，后者称应立即降息，以逆转1月为支撑里拉汇率而实施的大幅升息。

该央行表示，将保持紧缩政策，直到通胀前景明显改善。

南非央行很可能维持利率不变，希望在罢工活动损及第一季增长后给经济增添助力。

但由于通胀率上升，央行利率决策将十分艰难。路透访问的28名分析师中，有17人预期利率将稳定在5.5%，四人预期升息25个基点，还有七人预期升息50个基点。(完)

(编译 郑茵/王兴亚/徐文焰；审校 戴素萍/许娜/李爽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。