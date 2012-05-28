焦点：欧洲危机愈演愈烈 美国经济谨慎前行

5月14日 美国弗吉尼亚州Falls Church的Target超市雇员在整理购物车。 REUTERS/Kevin Lamarque

* 5月就业报告将考验美国对欧洲危机的韧性

* 美国5月新增非农就业岗位料为15万个

* 全球成长放缓惹人担忧,或证明是暂时的

* 欧洲风暴愈演愈烈恐将颠覆成长前景

路透华盛顿5月27日电---美国5月就业数据将度量美国经济对欧洲政局动荡的韧性,欧洲局势动荡正削弱全球经济成长前景.

5月中国和欧元区制造业双双下滑,英国陷入经济衰退,巴西经济停滞,印度增长滑坡,在全球局势充满变数之际美国成为相对明朗的亮点.

美国房屋销售正在回升,5月消费者信心指数升至四年高位,上月裁员步伐已放缓,这些迹象都指向美国经济正逐步复苏.

汽油价格持续下滑亦增强消费者的购买力.但美国经济数据也有一些软肋,如5月资本财订单疲弱和制造业下滑,但这不足以导致正在艰难复苏的美国经济脱轨.

备受关注的美国政府月度就业报告将於周五公布,可能非常关键.

如果5月就业增幅扩大至15万个,则将显示美国经济已重获内部动能,而且抵御欧洲问题冲击的能力增强.路透调查的分析师平均预计5月就业增长15万个.此前两个月平均增幅为13.5万个.

"全球经济状况不佳.欧洲出现衰退,新兴市场仍在放缓,中国减速.美国和加拿大温和增长,抵消这种趋势,"TD Economics的首席分析师Craig Alexander表示.

"政治风险很高,但如果欧洲勉强维持下去--这个可能性仍未消失,则美国应该继续保持温和成长,"他说.

但如果就业数据比较疲弱,且失业率高於目前的8.1%,则将显示在金融市场对於欧洲及其它地区放缓感到不安之际,企业越发保持谨慎.

IHS Global Insight的首席分析师Narim Behravesh表示,他尚未看到有迹象显示欧洲问题已扩散到美国.他说,他倾向於认为新兴市场放缓是暂时现象,反映的是其2011年下半年紧缩货币政策的滞後效应.另外,中国可能推出一系列新的刺激措施,也会防止经济严重下滑.

"我们可能看到未来几个月数据仍然好坏不一,然後趋於走强,只要欧洲避开危机,"他说.

**欧洲在走钢丝**

但欧洲的前景并不乐观.

欧盟领导人试图在6月17日的大选前说服希腊公众,如果想留在欧元区,他们必须坚持节支计划.

但政府和银行在制订应对希腊退出欧元区的紧急计划,而民调显示,反对纾困的左翼政党在希腊的支持率领先,投资者对欧洲有个美好结局的期望正在消退.

西班牙银行业需要资本重组、地方政府资金短缺,令欧元区的情况更为复杂化.若希腊退出欧元区引发市场的进击,西班牙将首当其冲.意大利、葡萄牙和爱尔兰也是易受攻击的对象.

美国银行经济学家Michelle Meyer对客户发出警告,"欧洲的形势更为不确定."

欧盟领导人缺乏明确的稳定金融体系并巩固货币同盟的路线图,投资者正在逃离欧元.欧元兑美元在不到一个月来下跌逾5%,创下22个月低点.

欧元下跌加剧了欧债危机影响扩散至美国经济的担忧,即便希腊留在欧元区.

美元升值使得美国出口品在国际市场中变得更加昂贵,而且如果欧洲陷入衰退,则美国将失去一个主要出口市场.

但贸易对於美国经济的影响将非常小.与欧洲的贸易仅占美国总体产出的1.3%.美国银行表示,最近的研究显示,汇率目前对於进口价格的影响已经大大小於几十年以前.

国际货币基金组织(IMF)、国际清算银行(BIS)和美国联邦储备委员会(FED)发现,汇率对於进口价格的传递效应已从1970和1980年代的50%降到了20%左右.经济合作暨发展组织(OECD)发现,欧元兑美元一年内贬值10%,才会削减美国国内生产总值(GDP)年率增幅0.1个百分点.

欧洲危机恶化对於美国的主要影响,将来自金融市场动荡.

TD Economics的分析师Craig Alexander表示,如果全球股市下挫,且欧洲银行体系失灵,"则情况将变得一团糟,类似於2008年雷曼兄弟破产後的情形."(完)

--编译 肖群英/张涛/张荻;审校 孙茉莉

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。