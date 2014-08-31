一周焦点：欧元区经济每况愈下 投资者紧盯欧洲央行会议

图为欧洲央行总部前的欧元货币符号雕塑。 REUTERS/Ralph Orlowski

路透布鲁塞尔8月31日 - 市场想得知欧洲央行(ECB)如何应对复苏停滞、通胀低迷和欧元区改革进程缓慢问题，对其而言周四的央行会议将是本周重点。

欧元区8月消费者物价调和指数(HICP)同比升幅跌至0.3%的五年新低，而且随着几个月过去，欧元区应对日本式通缩的缓冲也越来越薄弱。

乌克兰冲突升级令地缘政治风险上升，迫使欧洲对其第三大贸易伙伴俄罗斯实施制裁，令蹒跚的经济复苏再遭冲击。

“欧洲央行采取更多举措的压力重现，不仅是因为产出和通胀数据疲软，更多的是因为央行总裁德拉吉在杰克森霍尔的讲话，”法国农业信贷银行(Credit Agricole)资深欧元区经济分析师Frederik Ducrozet称。

德拉吉在讲话中提出一种新论调，呼吁欧元区成员国政府同意统一行动改革经济；他认为这对于让迟滞的欧元区恢复活跃增长是有必要的。

他在说服各国接受其看法时将面对很大困难。像法国和意大利这样的国家未能实现经济成长，改革也明显滞后。

因此欧洲央行可能必须动用影响力更大的政策工具，部分分析师甚至预计央行将在周四会议上宣布降息。

“我们预计欧洲央行将把所有的关键利率进一步下调10个基点，使存款利率进一步深入负值区域(至负0.20%)，再融资利率更加接近零(至0.05%)，”野村在全球市场研究报告中称。

除欧洲央行外，本周瑞典央行、加拿大央行、日本央行和英国央行的货币政策会议也将轮番登场。其中英国央行会议备受关注，因投资者将寻找有关加息时机的线索。

虽然英国央行周四料不会采取政策行动，但该央行预计仍将是首家升息的主要央行。英国央行料在明年初采取行动，略早于美国联邦储备理事会(美联储/FED)。

欧元区国家和英国将公布一系列制造业数据，将为欧洲企业在乌克兰危机加剧的背景下如何评估自身的前景提供线索。

在北美，美国的8月非农就业数据将备受关注，此前美联储在最新的会议记录中暗示，鉴于近期经济数据向好，其倾向于提前升息。

市场预计美国将在2015年春季升息。

中国8月采购经理人指数(PMI)可能会下滑，因地产行业放缓；这强化了对当局可能需采取进一步政策举措以维持经济增长的预期。

中国政府将尝试推行急需的改革举措以释放出新的增长动力，并让中国经济增长更加可持续。

政府已经承诺通过增加瓶颈领域的投资，保持“有针对性的”政策支持。近期内实施全面降息和降准的机率并不高。

日本央行本周预计将按兵不动，即便7月家庭支出降幅高于预期，工业生产亦疲弱。

分析师称，日本目前无意扩大货币刺激举措。但这样的数据打击了日本央行的乐观预期；若经济无法获得更大的增长动力，央行将会承受进一步推出刺激举措的压力。

**欧洲央行面临难题**

多数欧洲央行观察家目前的疑问是欧洲央行何时，而非会否启动量化宽松措施--即印制钞票购买政府债券。

即使美国、日本及英国的央行在数年前进场量化宽松，欧洲央行一直不愿跟进，部份原因在于德国央行官员及决策官员强力反对，且在多国区域内购买政府公债相当复杂。

然而，一些分析师将德拉吉在杰克森霍尔的谈话解读为：通缩风险已然大到足以推出进一步宽松措施的程度；该央行于6月降息，并为银行提供更多低息资金。

欧元区经济复苏在第二季呈现迟滞，前景看来不妙，即使德国在第三季可望恢复成长。

“我们倾向于预期明年会首度进行购债。我们不认为欧洲央行委员会会在下周四采取行动，因为央行希望先等到定向长期再融资操作(TLTRO)发挥效果，”德国商业银行在周报中指出。(完)

(编译 王丽鑫/许娜/张荻/龚芳；审校 徐文焰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。