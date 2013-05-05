一周焦点：失业问题已成为欧洲的一场危机

资料图片：在希腊首都雅典市中心的Monastiraki广场，人们在坐着休息。 REUTERS/John Kolesidis

路透伦敦5月5日 - 欧洲的政策制定者开始意识到，长期的失业问题本身就是一场危机，而不会随着经济的改善自行化解。

就业市场是美国经济政策的主要决定因素，与之相比，欧洲当局多年来对就业问题的态度更为消极。

但鉴于失业问题的严重性，特别是在欧元区的西班牙和意大利等国，意味着至少他们会改变论调。

周五欧盟春季经济预测就是个例证。

和欧洲央行总裁德拉吉承诺尽全力保卫欧元一样，欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)说道，“鉴于衰退时期的延长，我们必须竭尽全力来克服欧洲失业危机。欧盟多项政策都是专注于可持续性增长和就业创造。”

在此前的经济预测中，雷恩提到只有完成了痛苦的改革后，才有可能进一步降低失业。

而美国周五公布的就业数据则与之形成鲜明对比。数据显示，美国4月新增非农就业岗位16.5万个，失业率降至2008年12月以来最低7.5%。

周一公布的企业调查将进一步显示欧元区就业流失的速度。欧元区3月失业率触及12.1%的纪录高点，意味着欧元区超过1,900万民众都处在失业状态。

“在某个时候他们必须要调整一下策略，或许现在失业率达到12.1%就是调整的时候了，”达特茅斯学院经济学教授、前英国央行货币政策委员会(MPC)委员布兰费罗表示。

他还指出，欧央行总裁德拉吉上周对欧元区的经济分析中根本没有提到就业市场。之前该央行降息至纪录新低0.5%。

“如果看一下(美联储)最近公布的会议记录，就会发现他们的确把降低失业作为目标，也理所应当这样。他们确实认真对待这个问题，”他说。

**问题无法快速解决**

即便欧洲的政治官员逐渐承认失业问题是一场危机，必须积极应对，但现有方法基本不能使情况很快改变。

“当局总是有办法让就业市场改善，”Investec首席经济分析师Philip Shaw称。

“问题是，鉴于危机的程度，这些办法不太可能在比较长的时期内，对就业市场带来实质性的正面影响。问题无法快速解决。”

由于过去几年欧洲拖了全球经济增长的后腿，全球官员没少给欧洲官员提建议。

美国财政部长杰克卢上月表示，欧洲匆忙进行财政撙节令一些国家经济形势恶化，认为有必要评估削减预算对增长和就业的影响。

他和七国集团(G7)其他财长周五将在伦敦会面。尽管此次会议日程关注打击逃税，但也为讨论欧洲如何恢复繁荣提供了机会。

解决之道最终还是要靠已在缓慢进行的结构性改革，以及修复欧洲银行系统。

Shaw认为，美国银行业资本重组的时间早于欧洲同业，尤其是欧元区同业，这是美国经济表现更佳，因而就业增长更快的原因之一。

“2009年(美国)失业率在两位数水平触顶，现在大致看来，美国的失业情况似乎没有欧洲大陆那么严重。”

“不过，这其中掩藏着一个事实，那就是美国的失业率下降经历了一个漫长反复的过程。”

布兰费罗表示，即使经济恢复持续增长，也不一定能保证欧洲失业率会有明显下降。

上周公布的一份他与人合作的研究报告认为，虽然失业统计数据显示就业市场明显具有韧性，但工作时间不足的员工数量却大幅上升。

“如果经济复苏来临的同时在职(员工)工作时间延长，那就意味着失业率下降的速度不会像我们认为的那么快，”布兰费罗说。

“因此，高失业率看来还要纠缠我们很长一段时间。”(完)

(编译 张荻/李爽/王丽鑫/郑茵 审校 徐文焰)

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