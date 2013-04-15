一周焦点：欧洲增长落后将成为G20财长会议焦点

图片显示在欧盟总部外摆拍的欧元现钞。 REUTERS/Francois Lenoir

* 中国GDP数据或让注意力暂时离开欧元区

* 塞浦路斯救援计划增添不确定性

* 美国房屋开工、企业调查或呈现正面

路透里斯本4月14日 - 在一团糟的塞浦路斯救援行动之后，身陷经济衰退的欧元区将因为种种不佳表现，而成为本周讨论全球经济问题的G20财长会议焦点。

中国将于周一公布第一季国内生产总值(GDP)，路透调查得出的分析师预估为增长8%.

美国将公布房屋开工与几个地方联储调查报告，料将显示经济虽远不到全力增长的程度，至少也在缓慢前进。

日本方面，经济领域中的动物精神和股市都因日本央行激进的新货币政策立场而上升。

此外，首相安倍晋三表现出愿意让日本经济面对更多竞争，日本在周五与美国达成协议，为日本参加跨太平洋自由贸易谈判铺平道路。

与之形成对比的是，根据欧盟自行开展的研究，欧盟迄今为止的经济增长策略一直未能成功，除非当局采取大胆举措，否则经济将继续陷于停滞。

欧元区经济在2012年出现衰退，今年可能进一步萎缩。主权债务危机已经演化为信心危机，从而削弱了消费者需求以及企业投资意愿。

“一切都糟得不能再糟了，”丹麦盛宝银行(Saxo Bank)首席分析师Steen Jakobsen表示。“民众和企业早就不抱任何幻想了。”

原因之一是，欧洲央行(ECB)的低利率政策并未传导至葡萄牙等正在经济泥淖中挣扎的欧元区二线国家。贷款依然难以取得，而且融资成本也比欧洲北部国家高得多。

而塞浦路斯的救助行动也是一片混乱。

**塞浦路斯救援**

作为对塞浦路斯进行救援的条件，欧洲央行、欧盟和国际货币基金组织(IMF)起初决定对所有银行存款征税，包括10万欧元以内有担保的存款。

数天后该计划进行了改动，所有负担对都落在存款超过10万欧元的储户头上。但损害已经发生。

莱斯银行集团(LLOY.L)执行长António Horta-Osório表示，塞浦路斯的境况使银行业者更难重新赢得被金融危机所伤的客户的信任。莱斯银行本身就需要援助，并由政府持股39%。

“没有我们客户的信任，银行无法有效发挥支持复苏并改善经济的作用，”Horta-Osorio表示。

20国集团(G20)财政部长会议周四召开，IMF和世界银行的春季会议随后开幕，让大家感到一丝欣慰的是，金融市场并未因塞浦路斯的问题而出现避险潮。

但投资管理机构Ashburton的宏观分析师Derry Pickford称，下次银行业紧张局势加剧之际，大型储户势必将会变得紧张起来。

他说，“塞浦路斯所发生的情况提升了系统性不稳定的风险。”

**美国经济形势好坏参半**

而美国在制定财政政策方面也很难被称为楷模。

由于未能就长期减赤计划达成协议，规模庞大的联邦减支行动正在分阶段实施，在未来六个月的减支规模将达到国内生产总值(GDP)的0.6%左右。

汇丰控股首席美国分析师Kevin Logan表示，这对美国经济的拖累将相当大。

周五公布的美国3月零售销售数据意外下滑，而且汤森路透/密西根大学消费者信心指数4月初值表现疲弱，暗示消费者已经对减支举措做出反应。今年年初美国开始上调薪资税。

富国银行分析师Sam Bullard表示，企业投资和住房市场愈发站稳脚跟，应有助于推动全年经济成长2%左右。这是正面表现。

他称，房屋开工在2013年全年可能跳增近四分之一，尽管基数较低。路透调查显示，3月房屋开工年率料为93万户。

“按我们的基准预测，楼市仍是我们(对经济)预估的主要支撑，”Bullard说。

据经济咨询机构IHS Global Insight，美国经济明年可能加速至成长3%左右。

该机构驻新加坡首席地区分析师Rajiv Biswas表示，由于中国经济形势良好，日本经济动能可能在未来几季增强，所以依赖出口的亚洲经济形势似乎不会太糟糕。

Biswas担心日本未来发生政府债务危机的危险，亦在关注快速增长的影子银行以及地产市场给中国经济带来的风险。

但事物都是相互关联的。“如果你与欧洲人交流，(就会发现)他们可能很难相信，与欧洲相比，世界上会有形势这么好的地方，”Biswas称。(完)

(编译 程琳/徐文焰/张荻/兰秀娟/李爽; 审校 王丽鑫/许娜/徐文焰)

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