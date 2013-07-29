一周焦点：欧美主要央行料将重申长期维持低利率

图片为美元、瑞郎、英镑和欧元货币。 REUTERS/Kacper Pempel

* 美联储、欧洲央行与英国央行均料将维持政策稳定

* 围绕利率政策的前瞻性指引意在刺激经济增长

* 美国第二季经济增长率料将减半，月度非农就业岗位增幅预计下滑

全球经济主编 魏伦

路透伦敦7月28日 - 全球三家主要央行本周或将重申在未来较长时期维持较低利率的决心，尽管其经济已显露出缓慢康复的迹象。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)、欧洲央行(ECB)与英国央行预计均将重申或微调其“前瞻性指引”，即只要经济增长仍低于平均水平且通胀不构成威胁，借贷成本就将维持在相当低的水准。

外界将尤为关注美联储主席伯南克在联储政策会议后举行的记者会，以寻找有关缩减购债速度时间安排的蛛丝马迹。

伯南克先前表示，根据经济运行情况，美联储可能从今年稍晚开始减少购债规模，并在2014年中期结束购债。市场预计联储将在今年9月开始减少购债

没有什么数据的重要性能胜过每月的非农就业数据。根据路透访问的分析师的预估，周五即将公布的非农就业报告可能会显示，7月美国新增非农就业岗位18.5万个，略低于过去九个月的平均值20万个。

AllianceBernstein首席分析师Joseph Carson称，在未来几个月中，至少应会维持这一增速。

周三即将公布的第二季国内生产总值(GDP)数据料将显示，美国第二季实质GDP环比年率初值为1.0%，仅为第一季的一半。但Carson预计，下半年GDP将加速至3.0-3.25%，2014年提高至3.5%。

Carson称，尽管复苏已经过了四年，但从许多方面来看，似乎还在正在进行中。

他说，“汽车和房产等早周期行业开始发挥带动作用。就业市场亦开始改善。通胀率较低，这常常是经济周期早期阶段的一个标志。”

**制造业好转迹象**

而且，消费者和企业财务状况良好。“家庭财富规模处在纪录高位，且杠杆水平较低，企业现金充裕，”Carson补充道。

德意志银行驻纽约的Carl Riccadonna表示，最近地区制造业调查结果显现正面迹象，且未交货的耐久财订单明显上升，要证实这种趋势及评估经济动能，供应管理协会(ISM)每月调查是关键。

“趋势鼓舞人心，因为随着未交货订单上升，企业通常在雇佣、投资和生产计划方面更加自信，”Riccadonna在一份报告中指出。

德意志银行预计，随着财政方面的拖累减退，且楼市继续好转，美国2013年下半年GDP增速将升至3.3%。

欧元区年末情况也有望改善。上周的采购经理人调查显示，欧元区经济在萎缩六季后正见底回升。

周二将公布的欧洲一系列景气指标应证实形势有温和改善。

不过，考虑到欧元区6月失业率仍维持在12.2%的纪录高位，且通胀率预计在低于目标水准的1.6%，欧洲央行总裁德拉吉可能会重申，利率将在很长时期内维持在当前水平或更低。

大和资本市场驻伦敦的分析师Grant Lewis预计，欧洲央行不会再次调降目前处于记录低点0.5%的指标利率，但他称央行未来更有可能降息而非升息。

“要记住，通胀率仍非常之低，而且经济面临的风险明显偏向下行，”Lewis指出。他称欧元区上周发布的银行业放贷数据十分糟糕。“当局出台更多刺激措施的必要性可能大幅增强。”

在路透访问的70名分析师中，只有四分之一预期欧洲央行会再次降息，仅有一名分析师认为该央行将在本周采取行动。

英国央行预计也将坚定维持政策不变，不过可能会再次发布温和的声明。该央行将于8月7日公布下一份季度通胀报告。

此次利率会议将让英国央行新任总裁卡尼有机会阐明，在该央行减少购买债券并开始考虑何时可能调升处于纪录低点的利率之前，必须要满足哪些条件。

外界希望，该央行承诺很长时间以后才会升息，便可足以扶助刚刚萌芽的经济复苏。

“首先，他们将把前瞻性指引看作是进一步的刺激举措，不管他们会设定什么样的中间目标，”Lewis说。(完)

(编译 徐文焰/兰秀娟/李爽；审校 张涛)

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