一周经济焦点：欧元区无所作为令市场焦点转向中国数据与美企财报

* 欧元区不太可能摆脱无所作为状态

* 市场聚焦中国将发布的多项数据

* 美国企业财报季进入高潮

路透伦敦10月14日电---外界对欧元区应对危机方面的迟缓行动渐感不耐,而欧洲央行(ECB)对於挽救欧元的承诺尚未落实在行动上.

市场可能会放弃对下周将举行的欧盟领导人峰会打破僵局的任何希冀,只是将目光牢牢盯在中国将发布的多项经济数据,与美国企业财报方面.

西班牙迟迟难以决定是否寻求外部援助,令承诺会购买受困欧元区国家公债的欧洲央行也帮不上忙.

如果投资者的挫败情绪转而推高意大利和西班牙的借贷成本,这可能成为一个转折点,迫使西班牙申请欧元区救助基金的帮助.但到目前为止,市场还是信任欧洲央行总裁德拉吉,西班牙公债收益率(殖利率)也只是微幅上升.

"较低的收益率水平缓和了近期内采取行动的压力.但是我们估计,在(西班牙)10月21日的地区选举以及欧盟峰会之後,马德里很可能不得不彻底澄清其立场."花旗欧元区分析师Juergen Michels说.

国际货币基金组织(IMF)在东京举行的年会公开表达了愤怒情绪.该组织称,欧元区仍面临来自"资本外逃、解体疑虑和经济下滑下行螺旋"的威胁,并呼吁各方迅速行动起来,加深金融与财政一体化.

但欧盟最大金主德国不愿这样做,而布鲁塞尔峰会采取重大举措似乎也时机未到.

欧盟、IMF和欧洲央行三家贷款方的检查员继续检视希腊千疮百孔的资产负债表,直到下个月才会完成报告;西班牙下周末的地区选举也让首相拉霍伊有了合理的藉口再多拖延一段时间才决定是否求援.

尽管西班牙政府官员坚称地区选举并非决定是否求援的因素,但似乎也并不感到急迫.

"我们会最终确定是否需要欧洲央行帮助,但该央行仍在设计救助工具的细节."一名熟悉西班牙政府的消息人士对路透表示,"市场了解我们有灭火工具.我们将观察未来几周形势将如何发展."

**中国是关键**

尽管全球将注意力锁定欧洲,但近期经济命运也同样与中国经济放缓的程度和速度息息相关.未来一周有关通胀、工业产出、零售销售以及重要的第三季国内生产总值(GDP)数据将提供足够的参考信息.

一项路透调查预期中国经济第三季增长将略放缓至同比增长7.4%.不过此後情况可能好些.

"我们预计中国GDP增长好於预期,在第四季将反弹至8.8%,受财政激励措施越来越有力所带动,"野村驻香港的首席亚洲经济分析师Rob Subbaraman称.

"尽管整体数据仍然负面,但暗示中国经济正在触底的先行指标不断增多."

周六早间的报导或能支持上述观点,数据显示,中国9月出口增长约相当於预期的两倍,进口恢复增长,暗示政府支持经济的举措奏效,可能不需要额外举措.

与欧元区不同,美国经济显示出活力,失业率降至奥巴马就任以来的最低水平,消费者信心触及五年高位.

不过若美国企业一系列收益预警成真,中国经济放缓对美国出口产生深远影响,财报季料将好坏不一.

花旗集团(C.N)、高盛集团(GS.N)、美国银行(BAC.N)、通用电气(奇异,GE)(GE.N)、霍尼韦尔(Honeywell)(HON.N)、谷歌(GOOG.O)、微软(MSFT.O)、英特尔(INTC.O)、IBM(IBM.N)、可口可乐CCE.N和麦当劳(MCD.N)将公布财报.

"消费者信心和就业数据给我们一些非常有趣的信号...经济出现了一些相当大的改善,"4Cast分析师David Sloan称."我们得到的信号仍然不一,不过足以引起人们的注意."

下周还将迎来美国总统奥巴马和其竞选对手罗姆尼(Mitt Romney)的第二场电视辩论.经济复苏力道将对选举结果有着关键影响.(完)

--编译 徐文焰/王丽鑫;审校 孙茉莉/石冠兰

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。