一周经济焦点：欧洲经济落后中美表现 关注欧洲央行会议

路透伦敦1月6日 - 与美国、中国和大多数发展中国家的经济表现不同,欧洲国家仍处于不同程度的经济衰退和财政紊乱当中.

因此,欧洲央行政策会议将是下周关键经济事件,焦点集中在决策者对经济增长的刺激力度上.

尽管欧元区近期的经济滑坡显露触底迹象,但美国、亚洲温和增长而欧洲疲软乏力的情况目前还将存在.

2013年的开头几天公布的制造业调查,就十分鲜明的展现出这种不同.

美国与中国的制造业采购经理人指数(PMI)均在50这道荣枯分水岭上方,而欧元区连续第17个月处于显示衰退的区域.

美国周五公布的12月非农就业数据并未驱散经济复苏预期,尽管美国预算问题的不确定性仍令前景蒙阴.美元甚至受到退出数年刺激举措的远期前景推动上涨.

State Street Global Markets全球宏观分析师Michael Metcalfe称,"从增长前景看,欧洲不太会令人失望."

他认为,当前全球经济展望的主要风险之一就是对欧洲的看法过于悲观.

**欧洲央行会议**

对于欧洲央行周四会议的关注焦点在于是否会降息.欧洲央行上个月的会议讨论过这个问题,之后决定维持主要再融资利率在0.75%不变.

分析师仍在争论降低再融资利率会有多大作用.而降低当前为零的存款利率,实际上是对将资金存放在欧洲央行的银行业者收费.

对降低再融资利率的讨论部分缘于通胀预期料受到良好控制,且欧洲央行预估显示今年欧元区经济将萎缩0.3%.

"经济数据将支持降息观点,"渣打银行欧洲研究主管Sarah Hewin说.

不过,12月的路透调查中分析师多数认为第一季不会降息.欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许和普雷特均打压了调降主要再融资利率的预期.

另一位执委亚斯穆森也在上月末表示,他"非常不希望"欧洲央行进一步调降其存款利率.目前该利率处于零水准.

贝伦贝格银行经济分析师Christian Schulz认为,反对降息派目前在欧洲央行处于有利形势,因为央行总裁德拉吉需要为他新推出的购债计划寻求支持.后者是防范投资者抛售西班牙和意大利等国债券的保护屏障.

"无限额购债承诺是欧洲央行的关键政策工具,"Schulz在报告中写道.

"要确保可信性...德拉吉必须保证管理委员会对这项政策给予最大限度的支持,这就让鹰派变得举足轻重,有可能阻止以再度降息来支撑经济."

**中国通胀率**

周五中国将公布最新通货膨胀数据,这曾是担忧经济增速过快的中国政府与金融市场的心头之患.

通胀率不再会引起不必要的担心,既显示出了全球需求放缓的影响,也反映出中国政府采取稳步措施,在为经济降温的同时避免"硬着陆".

野村预计中国12月消费者物价指数(CPI)同比料上涨2.2%,升幅略高于11月的2.0%,但远低于2011年8月触及的6.5%.

若该预期准确,将与今年7.7-7.8%左右的经济成长率预估相适应.与大约两年前相比,今年经济增长率预估要低整整两个百分点.可以说,经济在软着陆.

"(现在)通胀率基本已经见底.(中国)政府并不担心经济过热或硬着陆的问题."渣打银行的Hewin表示.

**前方又见"迷你悬崖"**

美国即将公布的经济数据相对较少,但有很多事件值得关注.

一是结束刺激计划的想法在美联储内部到底有多广泛.外界在上周公布的美联储会议记录意外发现了这种想法.

二是预算问题.白宫与国会在新年伊始就税收政策达成共识,避免跌落"财政悬崖",躲过了本可能发生的经济灾难.

但这份协议只是把很多问题留待晚些时候再来解决.

"我们认为,该协议使几周之后很可能面临又一次债务上限之争,而且给两个月后竖起了一座新的政府支出上的'迷你悬崖'."瑞士信贷在研究报告中称.(完)

(编译 程琳/张荻/郑茵/洪曦; 审校 王丽鑫/张涛/徐文焰)

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