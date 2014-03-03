一周焦点：全球重要经济事件扎堆

图为2013年3月8日在美国旧金山一处住宅建设工地拍摄的工人们。 REUTERS/Robert Galbraith

路透伦敦3月2日 -下周可以随意挑选你认为最重要的经济事件：前瞻性的全球企业活动数据，欧洲的利率决定，以及美国非农就业数据。

考虑到美国非农就业数据可能因暴风雪而失真，最好从反映全球经济形势的数据入手。非农就业数据通常是每月初最重要的数据。

采购经理人指数(PMI)将在本周的最初几天发布，可以显示全球各地制造业与服务业企业的打算。

人们将密切关注这些数据，分析中国经济是否进一步放缓，欧洲经济成长势头是否增强，以及美国经济是否呈上升之势。

预计中国制造业数据小幅下降，显示活动仅略有增长，这将使新兴市场更加令人担忧并拖累全球经济。欧元区公布的PMI初值显示当地企业活动只是温和增长。

对美国经济的预期，取决于企业调查结果，但预计总体形势相对稳定，任何弱点都可以归因于恶劣天气。

这将符合周五美国下修第四季增长数据，以及美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦的国会证词。

巴克利分析师对后者进行了阐述，称“虽然经济已经转强，且未来几年的前景也已改善……但经济要恢复正常运作恐怕还要几年时间。”

预期本周五将公布的非农就业报告也会得出同样结论，路透调查显示，2月非农就业岗位料增加16万个，高于1月的11.3万个，不过仍令人失望。

“非农就业数据可能仍低迷，”ING经济分析师在报告中称。“尽管如此，我们仍认为根本趋势还是好的，因招聘公司暗示企业还是希望能增聘人手，只不过恶劣天气阻碍了招聘面试。”

**是否按兵不动**

欧洲经济前景方面，将主要关注欧洲央行定于周四召开的月度会议，以及央行总裁德拉吉随后的记者会。

欧洲央行正绞尽脑汁来平衡脆弱的经济增长和低通胀，但外界对其所能采取的措施颇有微词。

路透上周调查显示，分析师多半不认为央行会调降现为0.25%的指标利率。但有更多分析师(78名中有26名)认为该行会在周四将利率调降5-15个基点。

这是自欧洲央行去年11月意外降息25个基点以来，路透受访分析师对宽松政策最强烈的看法。

因此，本次政策决定将很难抉择，尤其是在央行总裁德拉吉上回在会后记者会表明，将在收集更多资讯后，决定是否采取新的政策行动。

此后出炉的国内生产总值(GDP)即略高于预期。而另一项隐忧--通胀则未进一步走低。最新数据较上年同期成长0.8%，持平于上月水准。

欧洲央行即将发布经济最新展望，或将有利于德拉吉。该行曾表示不担忧通缩问题，但这是在最新展望出炉前所做的声明。

即使央行周四决议不降息，但仍可能采取其他的行动。其中一项行动即为暂停收回购买主权债券所释出的资金。

这意谓着该行不会进行德国所反对的大规模印钞的量化宽松措施。

**英国央行料不采取行动**

欧洲另一个主要央行--英国央行--也将在未来一周内召开政策会议。

市场普遍预期英国央行会按兵不动。政策官员格外团结地强调，他们不急于升息，且目前而言，没有需要升息的经济压力。

但中长期而言，英国央行的立场并不符合英国经济环境改善的情况。英国官方利率目前在0.5%。

就如Berenberg Bank首席英国经济学家RobWood所说的：“如果不考量先前的情况，在经济处于成长趋势的环境下将利率设在纪录低点是没有道理的决定，何况现在企业招聘难度已经越来越大，失业率(比平衡点)仅高出不到1个百分点而且还在迅速下降。”

最终促使英国调整货币政策的，可能是薪资开始增长的迹象。(完)

(编译 张涛/孙茉莉/龚芳/王冠中; 审校 张荻/许娜/郑茵)

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