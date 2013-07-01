一周焦点：美联储和中国或为本已动荡的市场再添波澜

* 关于美联储逐步缩小购债规模时间点的争论升温

* 对中国经济成长放缓的忧虑也不太可能消退

* 日本需要结构性改革来引导经济成长

撰稿 全球经济主编魏伦(Alan Wheatly)

路透伦敦6月30日 - 本周数据将令有关美国联邦储备委员会(美联储/FED)何时开始削减刺激计划的臆测升温，也料将让各界更加意识到中国正在认真转型，经济成长幅度不若以往巨大。

美联储主席伯南克在6月19日宣布，计划在2014年中结束当前每个月850亿美元的购债计划，此后美联储决策者所发出的讯息混杂。

上周数名官员安抚市场，称决定美联储逐步退出资产购买计划将取决于经济数据，而非预定时程。

但联储理事史坦周五明确表示，9月可能是美联储考虑缩减资产购买的适当时点，他并强调必须考量经济的长远发展，而不要被最新经济数据所蒙蔽。

在这种情况下，6月非农就业岗位料将新增16.6万个、失业率料将小跌至7.5%，或足以成为巩固美联储提前开始逐步缩减“量化宽松”政策的理由。

纽约OppenheimerFunds资深分析师Brian Levitt表示，实际情况仍然是美国经济温和成长，鉴于美国创造就业的速度，失业率要接近美联储加息门槛6.5%可能需要几年时间。

“要连续几个月看到就业岗位增加20万以上，我们才开始考虑美联储可能的退出策略会如何，尤其是考虑到美国所有通胀指标都受控的情况下，”Levitt表示。

**中国经济增速放缓**

美国供应管理协会(ISM)6月制造业调查就像就业报告一样，也不会展现繁荣景象，分析师预计该指数将从5月的49.0升至50.5。

不过至少该调查应会显示正面方向。相比之下，中国官方采购经理人调查指数可能跌至荣枯分水岭50下方。

若中国经济增长放缓但可持续性增强，长期来看对全球来说算是好消息，但其间各国央行恐怕难有好日子过，得要应付种种横逆。

预计波兰和罗马尼亚本周将会降息，而澳洲、瑞典、英国和欧洲央行可能维持政策不变。

由于利率已经接近于零，就利率预期进行沟通成为央行一项越来越重要的政策工具。周一刚刚就任英国央行总裁的卡尼坚决支持央行应该提供前瞻指导(foward guidance)。

同样，欧洲央行总裁德拉吉也料将重申他上周的安抚性言辞，即央行距离放弃超宽松立场还有很长的路，因为经济复苏将是逐步而不甚稳固的。

虽然一些经济学家仍预计欧洲央行将在今年稍晚降息，但注意力已经转向央行如何制止银行业贷款下滑，以便企业能够从超低利率中受益并加快招聘步伐。

5月数据可能显示，欧元区失业率达到创纪录的12.3%。

“如果他能够设法让欧元区的投资重新活跃起来，这肯定可以从内部帮助欧元区经济，对于美联储是否即将结束量化宽松政策以及中国经济成长的倚赖程度也就不会那么大，”经济谘商会驻布鲁塞尔的经济学家Bert Colijn说。

**结构性缺陷**

Colijn担心美联储“退出”预期所引发的债券收益率持续上升，可能让欧元区的信心改善陷入停顿，此前欧元区信心指标反弹至12个月高位。

然而，换个角度看，欧元区二线国家公债收益率上升，及时提醒了西班牙和意大利等国，欧洲央行宽松货币政策只是为它们争取时间，以进行恢复增长所需的艰难的政策改革。

“从欧洲央行的角度来看，对南欧公债市场施加一点压力可能并不是坏事，只要这能刺激政府加快改革步伐，”伦敦谘询公司Spiro Sovereign Strategy的Nicholas Spiro表示。

为了一窥在短期刺激和长期改革之间达成平衡的诀窍，欧洲正高度关注日本首相安倍晋三政策，即通过“三箭齐发”--货币宽松、财政刺激和结构改革--来逆转日本长达20年的经济停滞和通缩。

英国标准人寿保险公司驻爱丁堡分析师Andrew Milligan和Jeremy Lawson认为，欧元区的部分地区越来越像日本，因为其也面临人口老龄化和缺乏供应面改革。他们特别担心意大利。

“整个西方世界没有经历困扰日本的大量难题，但一些欧洲国家，比如意大利，越来越有可能重蹈日本覆辙，”他们在一份报告中写道。

和意大利一样，只要政府努力完成结构改革，日本将回到可长可久的增长。但同时，更激进货币政策带来的短暂甜蜜正提振商业信心，日本央行周一的“短观”景气调查数据将证明这点。

“汇率走软将继续提供助力，亚洲其他地区经济放缓以及西方国家经济增长的不确定性还尚未打压日本制造业的乐观情绪，”香港汇丰控股的分析师Izumi Devalier表示。(完)

(编译 梁睿雪/李爽/郑茵/朱晓军；审校 张明钧)

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