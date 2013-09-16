美联储如何缩减购债本周将水落石出

* 美联储声明和削减刺激措施的步伐一样重要

* 各家央行和市场对于可能出现什么情况没有指引

* 潜在的收益率波动将影响市场信心

路透伦敦9月15日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)的全球影响力太大了，以至于其将如何开始缩减购债规模，对于全球经济的走势至关重要。

自从美联储主席伯南克5月表示可能在“未来几次会议”中开始缩减购债规模之后，美国公债收益率大幅上升。目前美联储每月购买850亿美元的债券。

尽管随后伯南克和其他美联储官员安抚市场说，将逐步撤除刺激措施，而且利率不会很快上调，但投资者仍认为金融周期将迎来转折点。

如果在本周的美联储会议之后收益率进一步大涨，投资者信心将受到打击，已然表现乏力的由房屋市场驱动的美国经济复苏可能脚步蹒跚，新兴经济体中的投资者可能再度出逃。

而且，美国货币政策在很大程度上决定了全球资本流动的方向。所以美国利率上升，将让欧洲央行和英国央行更加难以通过前瞻指引让投资者相信他们推高货币市场利率的时机还不成熟。

国际清算银行的研究主管Claudio Borio称，市场对货币政策前景转变的敏感程度上升，已促使央行调整他们与外界沟通的方式。

“但是通过良好沟通来引导市场的程度是有限的。这些局限性已变得十分明显，”Borio说。

Borio指出，虽然收益率最终肯定会从历史低位上升，但没人知道这个过程会有多么无序，对于收益率最终落在什么水平更是没有头绪。

尤其值得注意的一个风险是，那些民间债务异常激增的国家，他们的金融失衡状况有可能出现“破坏性的释放”。

“对于未来将发生什么，历史无法提供良好的指引，”Borio在介绍BIS季度审查报告的电话会议上说。

**大决定，大风险**

简而言之，周三的美国联邦公开市场委员会(FOMC)声明及伯南克的记者会备受关注。

外界一致认为，美联储将会把目前每月850亿美元的购债规模初步削减100亿美元，或可能150亿美元。

本周公布的一系列楼市数据或将增强保持谨慎的理由。路透调查显示，房屋开工将上升，但建筑许可和成屋销售料下滑。

Pictet Asset Management首席策略师Luca Paolini称，预计美联储声明会很温和，尤其是鉴于8月就业报告疲软。另外，FOMC的部分委员目前可能投票反对缩减刺激政策。

“但声明总会产生影响，而本次可能格外强烈，因为我们正从大家都能获得廉价流动性的景况，走向许多投资者预感到的紧缩周期开始，”Paolini表示。

**新兴市场**

许多新兴市场货币和股市最近几周反弹，令一些分析师更加相信，美联储缩减购债的预期目前已经被消化，经济基本面虽然不那么好，但也能支持缩减刺激举措的做法。

“最近几周发现正面预期再起，主要因为美国、欧元区和日本的一些领先指标暗示今年经济成长动能更加正面，且要持续至2014年，”IHS Global Insight驻新加坡亚太首席分析师Rajiv Biswas表示。

他说，随着中国经济成长势头转强，到第四季东亚出口应开始反弹，为2014年该地区加速增长创造条件。

伦敦咨询机构Capital Markets的Julian Jessop认为，美联储缩减史无前例的刺激举措，充满风险。

“即便如此，仅美联储缩减购债就会给市场带来振荡或者损及全球经济复苏的可能性的确在降低，”他在报告中指出。(完)

(编译 张涛/白云/王翔琼/李爽 审校 张荻)

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