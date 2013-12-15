一周焦点：金融市场年末是否有好戏上演全看美联储

路透纽约12月15日 -美国联邦储备委员会(美联储)是否有可能最终开始削减其特别经济刺激举措，或将成为本周金融市场上的爆炸性消息。

尽管目前来看，12月17-18日联储会议上无重大政策改变的可能性很大，但近期多数国内经济数据暗示，联储迟早将开始结束其大规模购债计划。

如果联储采取行动，或许说明其对全球经济的信心有所增强，一如对美国一国经济复苏的信心那样，因为一旦低成本美元资金撤出，对全球经济将造成一场冲击。

美国就业、零售销售、服务业和总体产出取得增长，加之上周华盛顿方面达成突破性的预算协议，这些因素让一些经济学家相信，美联储将会在周三宣布削减每月850亿美元的购债规模。

尽管这会强化对美国经济从大衰退中缓慢复苏的信心，但美联储主席贝南克传递出的信息仍有可能导致市场下跌，从而损及全球成长。

问题是美国财政稳定性增强以及亚洲和欧洲显示一些好的迹象是否会使美联储主要决策者相信，美国经济可以承受货币支持举措减少的情况，而且投资者不会反应过度。

“缩减购债将告诉我们，美联储相信美国的经济扩张可以持续，而且至少全球经济也不那么脆弱，”JPMorganFunds首席全球市场策略师David Kelly表示。

**今年最后一拨经济数据**

本周晚些时候日本央行会议决定以及欧盟会议或不会出现太大意外，料日本央行将维持积极货币宽松举措不变，欧盟会议也可能就银行业联盟达成期待已久的协议。

日本周一将公布的短观调查料显示企业信心改善，受益于财政和家庭支出强劲。日本央行将于12月19-20日召开会议。

英国方面，周三出炉的报告料将显示，截至10月的三个月失业率持平于7.6%。该国央行曾表示，在失业率降至7%以前，不会考虑加息。

与此同时，英国央行会议记录预计将显示，决策者强调失业率即便降至7%门槛，也不会自动触发加息。

总而言之，欧洲复苏势头似乎没有美国那么稳固。

匈牙利、瑞典和捷克三国央行本周面临进一步放松政策的压力。土耳其央行可能会收紧政策，但这是出于担忧若美国撤销刺激政策，将会对土耳其里拉、通胀和经常帐赤字造成的影响。

下周的欧元区、德国和法国采购经理人指数应会提供有关欧洲制造业状况的线索。

欧盟领导人周四将试图就关闭欧元区破产银行的机构达成最终协议，这是创建欧元区银行业统一框架的重要组成部分。

**美联储是关注焦点**

但是，所有目光都将聚焦于美联储周三1900GMT公布的政策决定。贝南克将参加作为美联储主席的最后一个新闻发布会，他料将强调称，利率仍将在长期内维持低位，同时与何时收回量化宽松(QE)无关。

上周路透访查的60多位分析师中，约半数预计美联储将于明年3月缩减资产购买，12位分析师预计美联储会在本周行动。一个月之前预计本周行动的分析师只有三名。

虽然美国上月失业率降至五年低位7%，但本季美国国内生产总值(GDP)增长料停滞，因企业削减库存，令美联储的政策决定更为棘手。

“确定缩减刺激举措的时机，同时让经济确信这是件好事，将具有挑战性，”OppenheimerFunds首席经济分析师JerryWebman表示。

“现在美国、欧洲、中国和日本看起来都还不错，但它们都未加速(成长)。”(完)

(编译 杜明霞；审校 侯向明)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。