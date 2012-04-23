一周焦点：各国注入巨额资金 但债务问题依然难解

* 各国政府削减债务负担的压力上升

* 削减开支、提高税收和改革料为最佳政策组合

* 巨额资金注入帮助维持全球经济的活力

* 主要央行准备提供更多支援

路透华盛顿4月22日电---自本轮大衰退以来,各国为拯救全球经济而挹注的资金规模的确令人震惊,或许超过14万亿美元,且放松流动性的大门依然敞开.

工业化国家和新兴国家在本周末承诺提供4,300亿美元新资金,令国际货币基金组织(IMF)的放贷能力增加一倍,以防范欧债危机恶化并席卷更多国家.

在三周前,欧盟(EU)领导人扩大欧洲救援基金的防火墙规模至1万亿美元,以防止欧元区主权债务危机蔓延.

主要央行也尚未结束向全球经济挹注流动性.

美国联邦储备委员会(美联储)将於周二和周三开会,日本央行定於周五举行会议,他们倾向於借助购买债券放松货币政策的立场很可能依然稳固.日本甚至会再度采取放松措施以抗击通缩压力.

国际货币基金组织(IMF)已建议欧洲央行采取更多举措,中国央行今年预计将降低银行存款准备金率以支撑经济成长.

但这些资金能否很快就令经济增长恢复至强劲的水平呢?

政府官员和经济学家均点出了相同的问题:债务过高.救援资金和央行刺激举措只是在艰难和痛苦的资产负债表修复工作完成前维持全球经济的活力.

新加坡财政部长、IMF政策指导委员会主席尚达曼表示,"真正的解决方案必须涉及财政和结构性改革,应对这场危机的根源,特别是在欧洲,还有其他地区."

"防火墙完全有必要,但光凭这个并不足够,需要关注真正的解决方案."

IMF在2009年估算,政府的救援规模接近12万亿美元,此後美联储和欧洲央行向各自监管的经济体中注入了更多的资金.

资金总规模相当於美国年度经济产出,约合全球每人2,000美元,为防止美国和欧洲部分地区房地产价格崩塌、银行业陷入困境以及企业和家庭支出急剧萎缩对全球经济造成的冲击提供了缓冲.

将近四年之後,IMF预计全球国内生产总值(GDP)今年增长率在3.5%,与1994至2009年间的平均水平3.4%相当.

美国商务部将於周五公布第一季经济增长率初值,路透访问的分析师预估中值显示,第一季GDP环比年率初值料为增长2.5%,低於前季的3.0%.

为了加速经济增长,在华盛顿参加IMF/G20会议的各国财长和央行总裁收到了益发急迫的讯息,那就是:赶快行动起来降低负债.该会议为期三日,已於周六结束.

**面临艰苦努力**

而这项工作的艰巨程度惊人.

身处信贷危机核心的美国由於楼市崩溃,有8.3万亿(兆)美元的家庭财富烟消云散.尽管美国家庭财务状况正在改善,增强了消费者支出今年强劲反弹的期望,但野村证券国际的首席分析师David Resler并没有那麽乐观.

他在研究过美国消费者债务情况後认为,前路依然漫长而艰辛."历史经验表明,接下来的恢复过程还可能历时数年,而非数季或数月."

对於政府而言,经济合作暨发展组织(OECD)表示,发达经济体自2008年以来的平均负债已经攀升至GDP的100%.

该组织指出,若要在2050年把公共债务降至相当於GDP一半的可控水准,必须立刻实施财政紧缩措施,规模相当於日本GDP的12%,以及美国和英国GDP的8%.

"在不少国家,就算只是稳定债务负担也将是个重大挑战,更不用说把它降到一个可持续的水平了."OECD表示.

是以减支、增税,还是以刺激经济更快成长的结构性改革,作为恢复财政纪律的途径,这方面决策已经给政府带来巨大的政治问题,美国因此陷入僵局,而希腊陷入动荡.目前为止财政撙节计划成为重头戏,但在一些国家可能因公众强烈反对而无法继续深入.

OECD和IMF研究发现,综合减支、改革和增税的做法最佳.IMF模型显示,对负债比重超过60%的国家,若财政紧缩相当於GDP的一个百分点,则头一年经济增长可能放缓,这样一来债务比率还是无法改善.

意大利和西班牙正在经受这种苦恼.尽管两国都制定了大刀阔斧的预算整顿计划,但近几周均调升债务预估,令市场惶惶不安.

实际上,高盛分析师Jose Ursua和Dominic Wilson早已发现,通常情况下,国家不能单以财政政策或单以加快经济增长来降低巨额债务.

他们研究了1875年以来20个国家的公共债务情况,发现和平时期积累的债务要花更久方可削减,在40-55%的案例中,要解决高债务问题,会综合出现高於5%的通胀率、非常低的公债收益率(殖利率)或者违约的情况.(完)

--编译/审校 肖群英/张荻/徐文焰/程琳

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