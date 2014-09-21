一周焦点：苏格兰公投事件谢幕 投资人转为关注“大迟滞”

图为欧洲央行总部前的欧元货币符号雕塑。 REUTERS/Ralph Orlowski

路透布鲁塞尔9月21日 - 苏格兰公投不支持独立，以及美国联邦储备委员会(美联储/FED)上周会议欠缺火花，已经让投资人冷静到足以把关注焦点转向一些人所说的“大停滞”(Great Stagnation)，及该如何加以避免。

在周末举行会议的20国(G20)集团表示，他们非常有希望让全球经济规模再增加2万亿美元，并创造数以百万计的新工作岗位。

但欧洲持续停滞是一大绊脚石，且一些大型新兴国家同样衰弱无力。

三周后将举行总统大选的巴西料将调降经济成长率，俄罗斯则因乌克兰问题而深陷经济制裁，中国疲弱数据则部分与布兰特原油期货7月初以来下跌15%相呼应。

投资人将关注石油输出国组织(OPEC)愿意接受油价低于每桶100美元的时间有多久。

G20共同担心的问题是，欧洲经济窘境可能对其他地区造成拖累。美国财长杰克卢指出，与欧洲一些同僚存在理念分歧，尤其是在出台短期刺激措施的必要性方面。

然而，“市场避免了一次重大的政治和经济不确定性，”德国商业银行首席分析师Jorg Kramer称，他指的是苏格兰在上周公投中反对独立。

受公投结果影响，英镑兑美元触及两周高点，兑欧元升至两年高位。全球股市受到苏格兰消息的提振，并且美联储上周宣布利率将在相当长一段时间内维持在近零水准，也支撑股市。

美联储主席叶伦暗示，尽管下个月结束购债操作，但宽松货币政策时期并未结束。不过她也指出，当升息时机来临，美联储将可能比预期更快地加息。

美国经济成长的潜在趋势不断增强，而本周即将出炉的欧元区数据不大可能表明经济明显回升。

**“大停滞”**

欧元区经济复苏势头在4-6月停滞，意大利自2008年以来第三次陷入衰退，凸显欧洲从金融危机中复苏的艰难境况。

尽管美国经济成长加速，但许多欧洲经济体目前正面临高盛等投资银行所谓的“大停滞”风险。

此次G20会议周末在凯恩斯召开，会议主办国澳洲把步履蹒跚的全球经济成长作为这次财经首脑会议重点。

“回首2011年，我们当时确认五个国家陷入停滞，”分析师Jose Ursua说，他们是加拿大、法国、意大利、新西兰和葡萄牙。“转眼到今天，这些国家大多仍处于停滞状态。”

鉴于欧元区的疲态，9月德国采购经理人指数(PMI)数据和Ifo企业景气判断指数将显示德国信心是否企稳的迹象。

德国8月企业信心连续第四个月下滑，乌克兰危机以及美欧对俄罗斯的制裁，削弱了德国企业高层的信心。

法国及欧元区也将有PMI数据公布。

本周关于欧元区的经济数据将可有较完整的经济全貌，以研判欧洲央行及各国政府需要做到甚么程度才能重振经济并摆脱通缩。

上周欧洲央行四年期低成本资金的第一回合申请状况并不热络，让人更加怀疑欧洲央行刺激举措的效用，央行可能被迫得采取更多大胆的措施，不过德国仍然坚决反对实施美国式的印钞计划。

欧洲央行总裁德拉吉周一将在欧洲议会出席听证会，周四访问立陶宛。

**巴西衰退**

中国8月制造业降温至三个月低点。本周将公布的9月汇丰(HSBC)中国制造业PMI初值将考验部分投资人对于最近放缓态势将成为过去的看法。

本周，其他主要新兴市场国家的央行将召开货币政策会议，并发布关键数据。

土耳其央行将在周四开会，其已经面临下调隔夜利率的政治压力，但降息可能推升已处于高位的通胀率。

匈牙利上月结束了持续两年的每月降息周期，决定维持利率在纪录低位不变。该国央行表示，将维持按兵不动直至明年底，除非通胀率大幅升高。匈牙利央行将在周二举行会议。

巴西央行本周将公布9月通胀报告，料下调经济成长率预估至接近0.5%。巴西是全球第七大经济体。

巴西经济今年上半年陷入衰退，因投资急剧减少，并且主办足球世界杯抑制了经济活动，使得总统迪尔玛·罗塞夫(Dilma Rousseff)已然渺茫的连任希望遭受重击。

一些投资者寄望，10月5日的大选将结束执政党劳工党的干预主义政策，他们指责这些政策损害经济成长。(完)

(编译 戴素萍/王兴亚/李爽/李婷仪；审校 张明钧/孙茉莉)

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