一周焦点：投资者试图为全球经济把脉 乌克兰危机阴云罩顶

2011年1月25日在华沙拍到的人民币和欧元美元等货币。 REUTERS/Kacper Pempel

* 乌克兰危机可能令投资者惊慌

* 冲突已经损及俄罗斯

* 物价、销售以及产出数据将测试经济的健康程度

路透布鲁塞尔5月11日 - 本周美国和欧元区数据将帮助投资者为全球经济把脉，但乌克兰危机有可能让任何改善都付诸东流。

预计美国物价持稳且零售销售情势喜人，将在本周为美国经济描绘一副更加动人的画面，给正在削减刺激政策的美国联邦储备委员会(美联储)带来鼓舞。

在欧元区，许多投资者想知道欧洲央行是否会效法美联储开动印钞机以提振经济，但预计那里的产出将呈现持续温和的改善。

然乌克兰东部亲俄分离主义分子举行的独立公投，则突显出这个国家爆发内战的风险。这场冲突可能动摇信心并打击俄罗斯与欧洲其他国家的贸易往来。

“乌克兰危机若升级可能引发一波修正，并给全球其他地区带来不确定性，”ING分析师Carsten Brzeski表示。“不确定性重现的确可能影响到经济增长。”

危机严重打击本已脆弱的俄罗斯经济，并降低了对俄罗斯2014年将复苏的希望，且令该国有可能陷入衰退，这种情况下投资者匆忙撤出在俄罗斯的投资。

尽管欧盟迄今的制裁措施基本是象征性的，但欧美或加大对俄罗斯银行业或工业惩罚力度的威胁令投资者感到恐慌。

外交人士对路透表示，本周将首次在制裁名单中加入一些公司，冻结这些公司在欧洲的资产，这标志着对俄罗斯的立场趋于强硬。欧盟是俄罗斯最大的贸易伙伴。

**脆弱的复苏**

俄罗斯与欧盟之间的矛盾可能在这个微妙的时期为欧洲更添烦恼。

欧元区本周预计将公布经济产出以三年来最快速度增长。该地区的经济领头羊德国也将发布经济增长报告。

然而经济复苏脆弱。失业率处于纪录高位，银行不愿放贷，而且物价涨势乏力，意味着希腊和葡萄牙等国的债务负担依然沉重。

虽然美国与俄罗斯之间的贸易往来很少，但一些分析师担心，欧美之间的商业联系可能受到损害。

“乌克兰危机可能通过欧洲对美国造成连带冲击，”法国巴黎银行驻纽约的分析师Laura Rosner说。

而全球经济引擎中国的增长正在放慢，让问题更加棘手。

周二，中国制造业产出和零售销售数据可能趋于稳定，之前公布的数据显示中国近期出口形势改善。

同时，政府还加快铁路和保障性住房建设，并对小企业减税。

在欧洲方面，欧洲央行总裁德拉吉表示，若物价增速持续缓慢，该央行准备在6月采取行动。

投资者预期欧洲央行将调降借款成本。一些人还认为该央行将推出量化宽松举措或印钞以购买债券等资产。

但尽管央行注资举措容易启动，但退出则不太容易。

美联储总裁叶伦最近表示，将联储目前达4.5万亿美元的资产规模降至危机前8,000亿美元的水准，可能需要将近10年的时间。

英国经济也已反弹，部分原因在于央行注资以及利率处于纪录低位。

英国央行总裁卡尼将在周三公布最新经济预估，届时他将试图解释尽管经济强劲成长，该央行也不急于开始撤出经济刺激举措的原因。

“量化宽松政策容易启动，但难以退出，”日本野村总合研究所的Richard Koo表示。

“市场已经对量化宽松上瘾。我希望大家更加认识到退出量化宽松的代价。推出过程会非常混乱。”(完)

(编译/审校 郑茵/李爽/徐文焰/白云)

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