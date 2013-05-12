焦点：全球经济成长信号好坏不一

* 日本经济成长料增强，欧元区则更趋疲弱

* 数据料显示美国第二季经济成长减缓

路透华盛顿5月12日 - 本周将出炉的一系列经济数据将呈现好坏不一的全球经济图景，紧缩政策继续遏制欧元区经济活动，但宽松政策则帮助刺激日本经济成长。

美国公布的数据料显示第二季初经济增长动能有些减弱，而中国经济前景也不大可能有很大改观。

“我们预计全球经济成长在第二季将进一步减速，主要受欧美的财政撙节措施影响，”Moody's Analytics驻悉尼的首席国际经济分析师Ruth Stroppiana表示。

路透调查显示，欧元区第一季国内生产总值(GDP)初值料较前季萎缩0.1%，低于第四季的萎缩幅度0.6%。

改善将主要反映德国经济恢复增长，这有助于抵消法国和意大利的持续低迷。另一个可喜的迹象是，欧元区3月工业生产可能加速，但增幅仍不均衡。

野村国际的资深欧洲经济分析师Nick Matthews表示，“第二季开局的一系列调查数据疲软，但工业生产数据转强应该为第二季打下坚实的基础，加上汽车销售也相当强劲。”

在欧元区奋力摆脱衰退之际，日本经济在第四季持平后，或将有所改善，这部分归因于政府为结束二十年通缩所推出的激进举措。

巴克莱驻东京的分析师还将预料中的经济增长，归功于消费者和企业在增值税提高前增加支出。分析师预估，日本第一季GDP料较前季增长0.7%。

“我们仍期待实质GDP增速稳步加快。早期数据显示，民间消费在第二季依然坚实，”巴克莱首席日本经济分析师Kyohei Morita表示。

**预算削减带来的压力**

在美国，形势并不如此光明。虽然有迹象显示尽管政府大举削减预算，就业市场还是展示出韧性，但其他经济领域承受压力。

美国4月零售销售料连续第二个月下滑，主要因为汽车需求疲弱。不过，周一的报告料显示出一定的潜在力道。

但由于薪资增长乏力以及储蓄增速放缓，消费者对经济的提振作用将有限。

“尽管股市创纪录高位且房价年涨幅呈两位数，但并不能保证消费者的消费意愿保持韧性，”Bank of the West首席经济分析师Scott Anderson说。

经济中的生产领域料也不会带来太大帮助。4月工业生产可能疲弱，制造业产出料持平。

由于经济成长前景低迷，通胀开始下降，分析师称，美国4月消费者物价指数(CPI)可能连续第二个月下滑，核心CPI料仅微幅上升。

这样的数据应会确保美联储维持货币刺激举措，每月继续购买850亿美元政府公债和抵押贷款支持证券，尽管一些决策者呼吁开始缩减购债规模。

中国经济继第一季成长蹒跚之后，第二季料也不会有很大改观。

尽管上月的零售销售可能增加，但背后的推动因素或许是通胀。

分析师也同样警告不要对中国4月工业生产上升过度解读。他们表示，上升的主要是今年4月的工作日比2012年同期多两天。(完)

(编译 李爽/张荻/王兴亚; 审校 白云)

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