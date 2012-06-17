一周焦点：希腊大选过後市场忧虑料日益升温

记者 Richard Hubbard

路透伦敦6月15日电---希腊大选将引发未来一周金融市场震荡,但除非选举结果出乎意料地糟糕,否则政策面看似不大会立即发生改变.不过,一连串高层会议纷至沓来,将令投资者维持谨慎.

20国集团(G20)领导人周一将齐聚墨西哥,周二起美国联邦储备委员会(美联储)举行两日会议,周五还会迎来德国、法国、意大利和西班牙领袖在罗马举行的"迷你峰会".

这些事件若宣布任何消息,都可能将大幅撼动市场,不过多数大型投资者目前持有极多避险仓位,未来一周或几个月看似都不会改变看法,因他们担心欧债危机尚未触底.

"若(希腊)有好的结果,我们将静观其变;如果结果不好,我们会加强防守,"法国资产管理公司Carmignac Gestion副执行董事Eric Le Coz说.

和很多大基金一样,Carmignac Gestion不再持有欧元区二线国家公债,最近甚至出脱了手中的全部德国公债.

"若欧债危机继续恶化,蔓延到区内较重要国家,那麽要想解决问题,德国可能需贡献更多资金,他们肩上的负担就会加重,不利於他们的信用质量评估,"Le Coz说.

还有一点很明确的是,日本、英国和德国等国央行已经作好准备,若希腊大选产生最坏的结果--希腊退出欧元区--导致资本无序逃离,区内银行业出现流动性问题,那麽这些国家的央行将出手相助.

**市场回升**

虽然希腊问题引发诸多不确定性,西班牙银行业疑虑犹存,而且有迹象显示欧洲领袖在如何应对欧债危机的问题上存有分歧,但资本市场继5月深跌後,本月有所回升.

摩根士丹利国际资本公司(MSCI)全球股市指数.MIWD00000PUS6月前两周坚实上涨,月初迄今升约2%,而5月曾重挫逾9%.

值得注意的是,市场录得上述涨幅期间,中国公布了令人失望的经济数据,并且越来越多的迹象显示美国复苏逐渐偃旗息鼓.

过去两周,欧元/美元累计上扬2.7%,升破1.26.不过之前曾在6月1日触及1.2288的两年低点.

黄金也熠熠生辉,历经5月下跌6%之後,金价月内上涨约4%至每盎司1,625美元左右.

希腊经济总览图表: (link.reuters.com/rup24s)

欧债危机图表: (r.reuters.com/hyb65p)

2012年资产表现图表: (link.reuters.com/muc46s)

**关注美联储**

欧债危机不断深化,可能对大西洋彼岸美联储6月19-20日的政策会议产生影响.

最新路透调查显示,多数分析师预计,美联储不会宣布进一步放松本已十分宽松的货币政策,尤其是考虑到公债收益率已经降到纪录低位.

"大家完全采取观望态度.目前的经济问题基本不在我们掌控之中,太多因素要取决於欧洲,"圣母大学(University of Notre Dame)金融学教授Jeffrey Bergstrand说道.

当被问及政策改变的可能性时,Bergstrand说,"绝对什麽都不会发生."其亦曾担任美联储经济学家.

不过,最近的路透调查结果表明,越来越多的分析师预计美联储将会采取某种形式的量化宽松措施,因应就业市场走软.如果不在未来一周出台,也会很快出手.

全美住宅建筑商协会(NAHB)将在6月18日公布房屋市场指数,19日将有房屋开工和建筑许可数据公布,料将显示家庭如何对经济增长下滑前景作出回应.

欧洲方面,分析师将关注欧元区6月采购经理人指数(PMI)初值,以及德国ZEW和Ifo企业景气判断指数.

下周末将迎来汇丰中国制造业PMI初值,投资者将从中考察欧美经济疲势是否在向中国扩散.(完)

--编译 艾茂林;审校 程琳

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