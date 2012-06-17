一周焦点：希腊大选过後市场忧虑料日益升温

《路透晚报》--2月28日
美国总统特朗普正在争取将美国军费开支提高9%，并称此举是“有历史意义的”，即便美国已逐步结束了在伊拉克和阿富汗的主要战事且仍是全球军事实力最强的国家。白宫一名预算官员表示，特朗普在其首份预算提案中，将要求国会把下一财年的国防部开支提高540亿美元，并将非国防开支削减540亿美元，包括大幅缩减对外援助。
记者 Richard Hubbard
路透伦敦6月15日电---希腊大选将引发未来一周金融市场震荡,但除非选举结果出乎意料地糟糕,否则政策面看似不大会立即发生改变.不过,一连串高层会议纷至沓来,将令投资者维持谨慎.
20国集团(G20)领导人周一将齐聚墨西哥,周二起美国联邦储备委员会(美联储)举行两日会议,周五还会迎来德国、法国、意大利和西班牙领袖在罗马举行的"迷你峰会".
这些事件若宣布任何消息,都可能将大幅撼动市场,不过多数大型投资者目前持有极多避险仓位,未来一周或几个月看似都不会改变看法,因他们担心欧债危机尚未触底.
"若(希腊)有好的结果,我们将静观其变;如果结果不好,我们会加强防守,"法国资产管理公司Carmignac Gestion副执行董事Eric Le Coz说.
和很多大基金一样,Carmignac Gestion不再持有欧元区二线国家公债,最近甚至出脱了手中的全部德国公债.
"若欧债危机继续恶化,蔓延到区内较重要国家,那麽要想解决问题,德国可能需贡献更多资金,他们肩上的负担就会加重,不利於他们的信用质量评估,"Le Coz说.
还有一点很明确的是,日本、英国和德国等国央行已经作好准备,若希腊大选产生最坏的结果--希腊退出欧元区--导致资本无序逃离,区内银行业出现流动性问题,那麽这些国家的央行将出手相助.
**市场回升**
虽然希腊问题引发诸多不确定性,西班牙银行业疑虑犹存,而且有迹象显示欧洲领袖在如何应对欧债危机的问题上存有分歧,但资本市场继5月深跌後,本月有所回升.
摩根士丹利国际资本公司(MSCI)全球股市指数.MIWD00000PUS6月前两周坚实上涨,月初迄今升约2%,而5月曾重挫逾9%.
值得注意的是,市场录得上述涨幅期间,中国公布了令人失望的经济数据,并且越来越多的迹象显示美国复苏逐渐偃旗息鼓.
过去两周,欧元/美元累计上扬2.7%,升破1.26.不过之前曾在6月1日触及1.2288的两年低点.
黄金也熠熠生辉,历经5月下跌6%之後,金价月内上涨约4%至每盎司1,625美元左右.
希腊经济总览图表: (link.reuters.com/rup24s)
欧债危机图表: (r.reuters.com/hyb65p)
2012年资产表现图表: (link.reuters.com/muc46s)
**关注美联储**
欧债危机不断深化,可能对大西洋彼岸美联储6月19-20日的政策会议产生影响.
最新路透调查显示,多数分析师预计,美联储不会宣布进一步放松本已十分宽松的货币政策,尤其是考虑到公债收益率已经降到纪录低位.
"大家完全采取观望态度.目前的经济问题基本不在我们掌控之中,太多因素要取决於欧洲,"圣母大学(University of Notre Dame)金融学教授Jeffrey Bergstrand说道.
当被问及政策改变的可能性时,Bergstrand说,"绝对什麽都不会发生."其亦曾担任美联储经济学家.
不过,最近的路透调查结果表明,越来越多的分析师预计美联储将会采取某种形式的量化宽松措施,因应就业市场走软.如果不在未来一周出台,也会很快出手.
全美住宅建筑商协会(NAHB)将在6月18日公布房屋市场指数,19日将有房屋开工和建筑许可数据公布,料将显示家庭如何对经济增长下滑前景作出回应.
欧洲方面,分析师将关注欧元区6月采购经理人指数(PMI)初值,以及德国ZEW和Ifo企业景气判断指数.
下周末将迎来汇丰中国制造业PMI初值,投资者将从中考察欧美经济疲势是否在向中国扩散.(完)
--编译 艾茂林;审校 程琳
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美国总统特朗普正在争取将美国军费开支提高9%，并称此举是“有历史意义的”，即便美国已逐步结束了在伊拉克和阿富汗的主要战事且仍是全球军事实力最强的国家。白宫一名预算官员表示，特朗普在其首份预算提案中，将要求国会把下一财年的国防部开支提高540亿美元，并将非国防开支削减540亿美元，包括大幅缩减对外援助。
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