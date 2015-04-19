一周焦点：希腊能否获得救命资金 吸引全球关注

综述：亚洲制造业第二季开局强劲 预示全球经济保持稳健
路透新德里5月2日 - 亚洲大部分地区的工厂第二季开局强劲，受助于全球需求强劲，特别是对于高科技便携设备的需求正在带动电子产业快速成长。
路透伦敦4月19日 - 希腊给外部世界造成的威胁可能有所减弱，但本周能否就其经济改革计划达成协议，使希腊能够获得救助资金并避免违约，仍将是全球关注焦点。
欧元区各国财长周五在拉脱维亚首都里加开会，各方都表示避免希腊破产的时间不多了。但由于希腊政府尚未拿出可被国际债权人接受的改革计划，达成协议的希望非常渺茫。
德国上周表示，预期本月欧元区各国能够提供新的金援是不现实的。
“我们如何能够就一份积极的计划达成协议，还没有人理出头绪，”德国财政部长朔伊布勒表示。
希腊总理齐普拉斯竞选时承诺结束撙节举措，上任后也不愿推进其前任同意的养老金和就业市场改革以及私有化。这些改革在政治上非常敏感。
希腊政府目前正接近现金告磐，处境非常危险。
官员对路透表示，希腊需要动用整个公共部门中所有剩余现金储备，总计约为20亿欧元，以便在月底支付公务员工资和养老金。
如果在里加的协商不能达成协议，希腊可能很快就面临选择，要么把钱用来支付上述开支，要么偿还即将到期的债务。希腊必须在5月向国际货币基金组织(IMF)支付近10亿欧元资金，IMF已经明确表态不会接受延期支付。
“我们目前认为希腊退出欧元区的可能性有40%，而且这种可能性仍在上升，因为没有看到形势逆转的明显迹象，”野村资深政治分析师Alastair Newton表示。
“主要原因是，在希腊与欧元区伙伴国沟通过程中，我们发现对于措辞的热衷不仅仍然主导着协商，而且还完全压倒了对实质内容的重视。”
**不确定性增高**
美国和中国上周公布的经济数据疲软，支撑了金融市场。中国GDP数据不佳强化了政府进一步出台货币刺激政策的预期；美国数据低迷则降低了美国联邦储备委员会(美联储，FED)较早加息的可能性。
国际货币基金组织(IMF)表示，美元大涨，以及欧元和日圆走弱，应该能透过提振成长疲弱的日本和欧洲来帮助全球经济。
在其全球经济展望报告中，IMF维持全球经济成长预估不变，欧元区和印度加速扩张，被俄罗斯和巴西等重要新兴市场低迷的前景所抵销。
4月美国、中国、欧元区、德国和法国采购经理人调查，将可提供全球经济状况的最新证据。
欧洲央行全面启动印钞计划，欧元区前景正逐步开始好转。
“我们相信这再加上低油价、欧元走弱，以及二线欧元区国的信贷条件放松，将能支撑欧元区以约2%的环比年率，稳定且高于潜力地扩张”，意大利裕信银行(UniCredit)在研究报告中表示。
新兴市场当然已经感受到美元上涨带来的压力。
土耳其央行周三举行会议，并且仍承受更大幅度降息的压力，尽管通胀高企以及本币重挫。
投资者担心货币政策可能受到政治干涉、6月选举后土耳其政府经济团队的构成，以及执政党正义与发展党(AK Party)可能无法独力组成政府。
匈牙利面临的问题正好相反--本币福林强劲--因此该国央行周二料再次降息15个基点至1.8%的新低，因应通胀低于零及本币强劲的问题。(完)
(编译/审校 张涛/李爽/戴素萍/杜明霞/郑茵/王丽鑫/许娜)
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