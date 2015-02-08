一周焦点：G20和欧盟领导人峰会在即 希腊问题成焦点

2月5日，希腊财长Yanis Varoufakis和德国财长Wolfgang Schaeuble（左）在柏林出席记者会。 REUTERS/Fabrizio Bensch

路透伦敦2月8日 - 希腊命运将成本周20国集团(G20)财经官员会议及欧盟(EU)领导人峰会的最重要议题，其次为各国货币政策分化和油价下跌引发的全球动荡。

油价暴跌及其可能对通胀和经济增长产生的影响，以及欧洲央行凭空印制1万亿(兆)欧元的前景，都全球各央行感到头晕目眩。

瑞士央行突然放弃瑞郎汇率上限政策，在汇市引发震荡。随后，从印度到澳洲和加拿大、再到丹麦的各国央行纷纷意外降息，而中国央行亦宣布全面降准。

另一方面，美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年首度升息的前景，突显了各主要央行间货币政策的分化。

由此产生的副作用是，美元被推高；而与此同时，欧洲央行和日本央行等的刺激举措则推低了其他主要货币。

这些都将是周一和周二将于伊斯坦布尔召开的20国集团(G20)财长与央行总裁会议的热门话题，该会议亦将继续争论哪些国家能够增加支出以创造需求。

“其它地区不能依赖美国，将其作为经济成长的唯一引擎，”美国财政部长杰克卢上周对美国议员表示。

拥有巨大经常账盈余的德国，向来反对要求其增加支出的呼声。德国去年实现了预算平衡，为40多年来的首次。

杰克卢表示，未看到其它国家积极操纵汇率的迹象。而其它G20国家的官员预计，在美国经济强劲成长之际，美国也不会就这个问题发出怨言。周五公布的就业报告强劲，证明美国经济形势良好。

土耳其国家的经济争论发生有趣的转变，土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)要求央行加大降息力度，并称这将降低通胀。

瑞典央行本周开会，可能成为又一家采取非常规货币政策的央行。该国央行说过，最早可能在周四的会议上采取新的举措。其中可能包括负利率、向银行提供低息贷款以及购买债券。

英国央行季度通胀报告肯定会调降通胀预估，暗含着推后首次升息的时机。

“我们目前认为，英国央行是在今年底开始升息，还是等到2016年初再行动，很难说，”IHS Global Insight的首席英国与欧洲分析师Howard Archer表示。

**希腊困局**

周四，希腊总理齐普拉斯上任后将首次参加欧盟峰会，之前其重新协商债务协议和放宽撙节的计划未赢得支持。

欧元区财长周三将召开会议，为峰会做准备。

尽管希腊对欧盟多国展开魅力攻势，但欧元区的立场并未改变，而且欧洲央行(ECB)突然停止在融资操作中接受希腊债券作为抵押品。在希腊救助计划本月底到期前，欧洲银行原本没必要这么做。

“在目前情况下，我们认为最有可能的结果就是欧元集团提出第三个计划，”德意志银行策略师George Saravelos表示。“同时这个计划很可能附带严苛的条件限制。”

希腊周六表示，将就如何过渡至新的债务协议，在欧元集团会议上提出一项全面计划。

放宽节约政策以提振经济成长、从而扩大税基并缩减债务，的确符合经济逻辑，但是减计希腊债务是绝无可能的。希腊的大部分债务由欧元区的一些机构及政府持有。

若希腊能够维持预算平衡，并继续推动先前承诺的改革，最终可能争取到更多时间来还债。外界要求希腊能够达成庞大的基本预算盈余，或许这个要求会有所放宽。

没人希望希腊退出欧元区并使得欧元货币同盟的耐久性遭受质疑，但是为齐普拉斯1月25日赢得选举的承诺势必得要有所折冲。为了争取时间，他可能必须放弃反对延长纾困计划的立场，尽管该计划可能会换种说法。

“未来最为切合实际的做法...就是展延这个计划几个月或半年，以便有更多时间协商，”欧盟执委会副主席东布洛夫斯基向路透表示。(完)

(编译/审校 许娜/张涛/李爽/张明钧/李婷仪/孙茉莉)

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