一周焦点：美国通胀形势与希腊问题进展受到重点关注

图为美国加州圣迭戈一家杂货店的购物车。 REUTERS/Mike Blake

路透罗马3月22日 - 目前市场仍在消化美国联邦储备委员会(美联储/FED)发出的意外谨慎的讯息，而未来一周将可从美国的通胀数据，以及希腊退出欧元区的机率或将上升中获得更多思考线索。

发达经济体推出的大规模货币刺激计划，催生了汇率剧烈波动，并引发货币战的传言。

欧元兑美元上周初跌至1.05美元下方的12年低点，但周三即回升至1.10，并创下六年来最大单日涨幅，因美联储暗示不急于升息。截止周五，欧元又回落至1.08。

人民币兑美元也逆转了很长时间以来的下滑趋势，录得自2007年以来的最大周度升幅，受助于主要国有银行争相抛售美元。

日本央行总裁黑田东彦周五驳斥了货币竞贬以刺激经济增长的说法，称美联储、日本央行和欧洲央行增加发钞都是“以实现物价稳定为目标，而非令本币贬值。”

无论是不是货币战，只要汇率波动仍剧烈，对经济增长和通胀前景带来决定性影响，它就仍将在决策者心目中占据最重要的地位。

欧洲央行对通缩威胁感到惴惴不安，同时也想为刚刚冒头的欧元区经济复苏出一分力，所以可能希望欧元兑美元继续滑向平价水准。

美国周二将发布的2月通胀数据将受到尤为密切的关注，因为美联储上周在政策声明中提及升息时删除了“保持耐心”的措辞，但预示何时收紧政策将在很大程度上取决于数据情况。

“我们认为按年通胀率仍将为负值，所以温和派应会更加坚定地认为，美联储还没到必须升息的时候，”ING资深经济分析师James Knightley表示。“若数据意外疲弱将损及美元，并进一步推低美国公债收益率(殖利率)。”

本周将有多名美国联邦公开市场委员会(FOMC)成员发表讲话，包括联储副主席费舍尔周一的讲话，从而令外界有更多机会解读美联储发出的讯息。

在欧元区方面，欧洲央行总裁德拉吉周一将在欧洲议会一个委员会发表讲话，希腊问题和欧洲央行的量化宽松计划进展情况无疑将被重点谈及。

周二出炉的3月采购经理人指数(PMI)初值将展示出，在汇率震荡和油价大跌后，全球主要经济体制造业的强健程度。

欧元区PMI料将延续近期数据总体正面的趋势，因能源成本下降和欧元走疲令该地区受惠。

银行业者周四从欧洲央行获得近1,000亿欧元(1,080亿美元)低成本长期贷款，远超此前预期，令市场期待能出现盼望已久的放贷增长局面。这将在本周欧洲央行公布的信贷增长数据中有所体现；该数据已经连续数年下滑。

德国3月Ifo企业景气判断指数料将预示，该国经济进一步走强。

**希腊风险**

在投资人近期关注欧洲央行买债、美国升息时机及油价大跌之际，希腊与其他欧元区国家的对立持续恶化，有可能很快再度掀起市场风暴。

德国总理默克尔周五在欧盟峰会上表示，必须等到希腊的完整改革清单获得债权人批准后，希腊才会获得新资金缓解周转压力。

一些欧洲领袖提到“互信精神”，并愿意提供希腊20亿美元救急，但避免希腊退出欧元区所需要的具体进展，仍然没什么迹象。

希腊总理齐普拉斯坚称，希腊没有任何短期流动性问题，与欧盟官员预言希腊4月中将耗尽现金的说法相左。

巴克莱在周五的一项研究报告中认为，希腊很快就必须限制银行提领，以避免演变成毁灭性的全面银行挤兑。

如今欧盟、德国及欧洲央行官员都已公开承认希腊可能退出欧元区的风险，齐普拉斯周一在柏林与德国总理默克尔的会谈，将受到密切关注，寻找是否有突破僵局或对峙加剧的迹象。

中国制造业PMI将是本周唯一一项可研判中国经济降温程度的主要数据。日本则有较多重要数据发布，周二公布PMI，周四公布通胀率、失业率及零售销售。

本周主要国家央行并无预定的货币政策会议，但南非、尼日利亚、以色列、捷克及匈牙利将有利率决议出炉。(完)

(编译/审校 蔡美珍/徐文焰)

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