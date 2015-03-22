一周焦点：美国通胀形势与希腊问题进展受到重点关注

焦点：美国4月汽车销售延续3月疲态 华尔街担心汽车业荣景终结
路透底特律5月2日 - 周二，主要汽车生产商报告4月美国新车销售出现下滑，表明推动美国汽车行业在去年创下销售纪录的这一长期荣景周期正在失去动力。汽车股闻讯下跌。
路透罗马3月22日 - 目前市场仍在消化美国联邦储备委员会(美联储/FED)发出的意外谨慎的讯息，而未来一周将可从美国的通胀数据，以及希腊退出欧元区的机率或将上升中获得更多思考线索。
发达经济体推出的大规模货币刺激计划，催生了汇率剧烈波动，并引发货币战的传言。
欧元兑美元上周初跌至1.05美元下方的12年低点，但周三即回升至1.10，并创下六年来最大单日涨幅，因美联储暗示不急于升息。截止周五，欧元又回落至1.08。
人民币兑美元也逆转了很长时间以来的下滑趋势，录得自2007年以来的最大周度升幅，受助于主要国有银行争相抛售美元。
日本央行总裁黑田东彦周五驳斥了货币竞贬以刺激经济增长的说法，称美联储、日本央行和欧洲央行增加发钞都是“以实现物价稳定为目标，而非令本币贬值。”
无论是不是货币战，只要汇率波动仍剧烈，对经济增长和通胀前景带来决定性影响，它就仍将在决策者心目中占据最重要的地位。
欧洲央行对通缩威胁感到惴惴不安，同时也想为刚刚冒头的欧元区经济复苏出一分力，所以可能希望欧元兑美元继续滑向平价水准。
美国周二将发布的2月通胀数据将受到尤为密切的关注，因为美联储上周在政策声明中提及升息时删除了“保持耐心”的措辞，但预示何时收紧政策将在很大程度上取决于数据情况。
“我们认为按年通胀率仍将为负值，所以温和派应会更加坚定地认为，美联储还没到必须升息的时候，”ING资深经济分析师James Knightley表示。“若数据意外疲弱将损及美元，并进一步推低美国公债收益率(殖利率)。”
本周将有多名美国联邦公开市场委员会(FOMC)成员发表讲话，包括联储副主席费舍尔周一的讲话，从而令外界有更多机会解读美联储发出的讯息。
在欧元区方面，欧洲央行总裁德拉吉周一将在欧洲议会一个委员会发表讲话，希腊问题和欧洲央行的量化宽松计划进展情况无疑将被重点谈及。
周二出炉的3月采购经理人指数(PMI)初值将展示出，在汇率震荡和油价大跌后，全球主要经济体制造业的强健程度。
欧元区PMI料将延续近期数据总体正面的趋势，因能源成本下降和欧元走疲令该地区受惠。
银行业者周四从欧洲央行获得近1,000亿欧元(1,080亿美元)低成本长期贷款，远超此前预期，令市场期待能出现盼望已久的放贷增长局面。这将在本周欧洲央行公布的信贷增长数据中有所体现；该数据已经连续数年下滑。
德国3月Ifo企业景气判断指数料将预示，该国经济进一步走强。
**希腊风险**
在投资人近期关注欧洲央行买债、美国升息时机及油价大跌之际，希腊与其他欧元区国家的对立持续恶化，有可能很快再度掀起市场风暴。
德国总理默克尔周五在欧盟峰会上表示，必须等到希腊的完整改革清单获得债权人批准后，希腊才会获得新资金缓解周转压力。
一些欧洲领袖提到“互信精神”，并愿意提供希腊20亿美元救急，但避免希腊退出欧元区所需要的具体进展，仍然没什么迹象。
希腊总理齐普拉斯坚称，希腊没有任何短期流动性问题，与欧盟官员预言希腊4月中将耗尽现金的说法相左。
巴克莱在周五的一项研究报告中认为，希腊很快就必须限制银行提领，以避免演变成毁灭性的全面银行挤兑。
如今欧盟、德国及欧洲央行官员都已公开承认希腊可能退出欧元区的风险，齐普拉斯周一在柏林与德国总理默克尔的会谈，将受到密切关注，寻找是否有突破僵局或对峙加剧的迹象。
中国制造业PMI将是本周唯一一项可研判中国经济降温程度的主要数据。日本则有较多重要数据发布，周二公布PMI，周四公布通胀率、失业率及零售销售。
本周主要国家央行并无预定的货币政策会议，但南非、尼日利亚、以色列、捷克及匈牙利将有利率决议出炉。(完)
(编译/审校 蔡美珍/徐文焰)
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